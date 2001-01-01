Футбол

Саутгейт: «Немного разочарованы, поскольку хотели выиграть Лигу Наций»Soccer.ru вчера в 14:58

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над командой Швейцарии в матче за третье место Лиги Наций.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Саутгейт: «Немного разочарованы, поскольку хотели выиграть Лигу Наций»

Soccer.ruвчера в 14:58

Гарет Саутгейт: Сборная Швейцария очень сильна в построении атак от своих ворот

Советский спорт08 июня в 18:16
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:20, Ашберн
Общество

В Екатеринбурге появилась скульптура уличного художника

Обновлено в 00:53
Происшествия

Десятки горняков покидают шахту в Кузбассе из-за остановки вентилятора

Обновлено в 01:01
Культура

Мединский назвал причину цензуры фильма «Рокетмен»

Удаление наркотических и гомосексуальных сцен из посвящённого жизни музыканта Элтона Джона фильма «Рокетмен» обусловлена интересами бизнеса.
Обновлено вчера в 16:52
Космос

Астраханцев приглашают посмотреть горы и кратеры на Луне

Мероприятие запланировано на День России, 12 июня.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено вчера в 05:24
Гаджеты

На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес

Фитнес-клуб Наташи Королевой и Тарзана, ресторан Александра Реввы: звезд постиг крах в бизнесе

Обновлено вчера в 22:00
Политика

Партия Порошенко назвала первую пятерку своего избирательного списка

Помимо Порошенко в первой пятерке списка «Европейской солидарности» оказались глава Верховной Рады Андрей Парубий, его первый заместитель Ирина Геращенко, бывший командующий сил «АТО», командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский и певица и общественный деятель София Федчина.
Обновлено вчера в 04:59
Автоспорт

«Феррари» подала апелляцию на штраф Феттеля

"Феррари" подала заявку на апелляцию после штрафа своего своего пилота Себастьяна Феттеля на Гран-при Канады, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия

Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест

Обновлено 08 июня в 15:20
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

Обновлено в 00:33
Экономика

Голикова рассказала об убытках соцфондов из-за теневой экономики

Почти 2,3 триллиона рублей страховых взносов теряют соцфонды РФ из-за теневой экономики, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 21:11
Наука

Названы четыре главные угрозы человечеству

На втором месте по степени опасности для населения Земли занимает ядерная угроза: в 2019 году эксперты перевели стрелки символических часов «Судного дня» на две минуты до «полуночи» (катастрофы).
Обновлено в 00:52
Происшествия

В результате стрельбы в Уфе погиб мужчина

Обновлено вчера в 14:31
Армия и оружие

Эскадренный миноносец Японии прибыл во Владивосток

Эскадренный миноносец Японии прибыл во Владивосток для совместных учений "Сарекс-2019", передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:09
Экономика

Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:32
Общество

Россиян ждет короткая рабочая неделя

Жителей России ждет сокращенная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роструд.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия

Три российских СМИ выступили в поддержку журналиста Голунова

В вышеназванных изданиях потребовали детальной проверки действий сотрудников полиции, причастных к задержанию журналиста, на соответствие законодательству.
Обновлено в 01:15
Политика

Наблюдатели ШОС не выявили серьезных нарушений на выборах в Казахстане

Обновлено вчера в 23:54
Транспорт

Названа дата запуска поездов по Крымскому мосту

В апреле-мае 2020 года планируется запуск 11 поездов. Крымский мост — самый протяженный в России.
Обновлено в 00:59
Здоровье

Медики назвали необычные причины диареи

Медики назвали ряд необычных причин, по которым может развиваться диарея. К ним относятся некоторые продукты, определенные болезни и стресс.
Обновлено 08 июня в 12:12
Происшествия

«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян

Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Авто

Показана эволюция решетки радиатора BMW за 35 лет

Журналисты зарубежного издания Road & Track решили сравнить, как изменился размер радиаторной решетки автомобилей BMW, взяв BMW 3-Series (E30), который появился в 1980 году и современный BMW X7, дебютировавший в этом году.
Обновлено вчера в 07:11
Теннис

Рафаэль Надаль превзошёл историческое достижение Маргарет Корт

Испанский теннисист Рафаэль Надаль завоёвал свой 12-й титул на "Ролан Гаррос".
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено 08 июня в 11:04
Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

Обновлено в 00:24
Общество

Гороскоп на 10 июня: Тельцам звезды помогут в поиске единомышленников

Звезды помогут в поиске единомышленников, способных разделить ваши взгляды.
Обновлено вчера в 20:00
Хоккей

«Бостон» сравнял счет в серии c «Сент-Луисом»

Хоккеисты "Бостон Брюинз" на выезде победили "Сент-Луис Блюз" в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 00:36
Футбол

Роналду завоевал второй трофей со сборной и 30-й в карьере

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы в Лиге наций завоевал 30-й трофей в карьере.
Обновлено вчера в 17:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гарет Саутгейт
Британский футболист
Английский футболист, центральный защитник, ныне тренер. Бывший игрок сборной Англии, участник двух чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира. Главный тренер сборной Англии с сентября 2016 года. Офицер ордена Британской империи.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Лига Наций
Международная организация, основанная в результате Версальско-Вашингтонской системы Версальского соглашения в 1919-1920 годах. В период с 28 сентября 1934 года по 23 февраля 1935 года в Лигу Наций входило максимальное количество государств - 58. Цели Лиги Наций включали в себя: разоружение, предотвращение военных действий, обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров между странами путём дипломатических переговоров, а также улучшение качества жизни на планете. Прекратила своё существование в 1946 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное