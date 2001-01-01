Футбол
Саутгейт: «Немного разочарованы, поскольку хотели выиграть Лигу Наций»Soccer.ru вчера в 14:58
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над командой Швейцарии в матче за третье место Лиги Наций.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гарет Саутгейт: Сборная Швейцария очень сильна в построении атак от своих ворот
Советский спорт08 июня в 18:16
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:20, Ашберн
Общество
В Екатеринбурге появилась скульптура уличного художника
Обновлено в 00:53
Культура
Мединский назвал причину цензуры фильма «Рокетмен»
Удаление наркотических и гомосексуальных сцен из посвящённого жизни музыканта Элтона Джона фильма «Рокетмен» обусловлена интересами бизнеса.
Обновлено вчера в 16:52
Космос
Астраханцев приглашают посмотреть горы и кратеры на Луне
Мероприятие запланировано на День России, 12 июня.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено вчера в 05:24
Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес
Фитнес-клуб Наташи Королевой и Тарзана, ресторан Александра Реввы: звезд постиг крах в бизнесе
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Партия Порошенко назвала первую пятерку своего избирательного списка
Помимо Порошенко в первой пятерке списка «Европейской солидарности» оказались глава Верховной Рады Андрей Парубий, его первый заместитель Ирина Геращенко, бывший командующий сил «АТО», командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский и певица и общественный деятель София Федчина.
Обновлено вчера в 04:59
Автоспорт
«Феррари» подала апелляцию на штраф Феттеля
"Феррари" подала заявку на апелляцию после штрафа своего своего пилота Себастьяна Феттеля на Гран-при Канады, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест
Обновлено 08 июня в 15:20
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
Обновлено в 00:33
Экономика
Голикова рассказала об убытках соцфондов из-за теневой экономики
Почти 2,3 триллиона рублей страховых взносов теряют соцфонды РФ из-за теневой экономики, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 21:11
Наука
Названы четыре главные угрозы человечеству
На втором месте по степени опасности для населения Земли занимает ядерная угроза: в 2019 году эксперты перевели стрелки символических часов «Судного дня» на две минуты до «полуночи» (катастрофы).
Обновлено в 00:52
Происшествия
В результате стрельбы в Уфе погиб мужчина
Обновлено вчера в 14:31
Армия и оружие
Эскадренный миноносец Японии прибыл во Владивосток
Эскадренный миноносец Японии прибыл во Владивосток для совместных учений "Сарекс-2019", передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:09
Экономика
Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:32
Общество
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Жителей России ждет сокращенная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роструд.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
Три российских СМИ выступили в поддержку журналиста Голунова
В вышеназванных изданиях потребовали детальной проверки действий сотрудников полиции, причастных к задержанию журналиста, на соответствие законодательству.
Обновлено в 01:15
Политика
Наблюдатели ШОС не выявили серьезных нарушений на выборах в Казахстане
Обновлено вчера в 23:54
Транспорт
Названа дата запуска поездов по Крымскому мосту
В апреле-мае 2020 года планируется запуск 11 поездов. Крымский мост — самый протяженный в России.
Обновлено в 00:59
Здоровье
Медики назвали необычные причины диареи
Медики назвали ряд необычных причин, по которым может развиваться диарея. К ним относятся некоторые продукты, определенные болезни и стресс.
Обновлено 08 июня в 12:12
Происшествия
«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян
Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Авто
Показана эволюция решетки радиатора BMW за 35 лет
Журналисты зарубежного издания Road & Track решили сравнить, как изменился размер радиаторной решетки автомобилей BMW, взяв BMW 3-Series (E30), который появился в 1980 году и современный BMW X7, дебютировавший в этом году.
Обновлено вчера в 07:11
Теннис
Рафаэль Надаль превзошёл историческое достижение Маргарет Корт
Испанский теннисист Рафаэль Надаль завоёвал свой 12-й титул на "Ролан Гаррос".
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено 08 июня в 11:04
Общество
Гороскоп на 10 июня: Тельцам звезды помогут в поиске единомышленников
Звезды помогут в поиске единомышленников, способных разделить ваши взгляды.
Обновлено вчера в 20:00
Хоккей
«Бостон» сравнял счет в серии c «Сент-Луисом»
Хоккеисты "Бостон Брюинз" на выезде победили "Сент-Луис Блюз" в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 00:36
Футбол
Роналду завоевал второй трофей со сборной и 30-й в карьере
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы в Лиге наций завоевал 30-й трофей в карьере.
Обновлено вчера в 17:50