Футбол

Саутгейт: «Немного разочарованы, поскольку хотели выиграть Лигу Наций»Soccer.ru 14:58

Швейцария — Англия
0 – 0
5 : 6 по пенальти
Лига наций УЕФА, Матч за третье место, сегодня
Стадион «Афонсу Энрикиш»
23′
Дэнни Роуз
27′
Джесси Лингард
Эдмилсон Фернандеш
Денис Закария
61′
Джердан Шакири
Стивен Цубер
66′
70′
Дэнни Роуз
Кайл Уокер
75′
Харри Кейн
Каллум Уилсон
Рикардо Родригес
Йосип Дрмич
87′
106′
Джесси Лингард
Джейдон Санчо
106′
Фабиан Делф
Росс Баркли
Харис Сеферович
Ноа Окафор
113′
Гранит Джака
116′
П
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над командой Швейцарии в матче за третье место Лиги Наций.
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Саутгейт заявил, что сборная Англии заслужила победу в матче за бронзу Лиги наций

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