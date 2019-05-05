Единоборства

Сауль Альварес победил Дэниела Джейкобса в объединительном боюЧемпионат 01:09

В ночь с 4 на 5 мая мск в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоялся турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала объединительная встреча в среднем весе. На ринге встретились чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс.
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