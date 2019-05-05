Единоборства
Сауль Альварес победил Дэниела Джейкобса в объединительном боюЧемпионат 01:09
В ночь с 4 на 5 мая мск в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоялся турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала объединительная встреча в среднем весе. На ринге встретились чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:32, Ашберн
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Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
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В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции
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Ранее в сети появилось видео, на котором депутат Ионин стреляет из автомата во дворе жилого дома.
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Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
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В своей статье для Time американский адмирал Джеймс Ставридис предлагает принять дополнительные меры против России - от санкций против российских спортивных команд до полного запрета на въезд в США для всех российских граждан.
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Белгородке обещали вылечить рак за месяц и без операции
Как следовало из рекламы, хирургическое вмешательство, на котором настаивали в государственной клинике, было совсем не нужно, да и пациент после их процедуры возвращался к полноценной жизни чуть ли не через месяц.
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Как защититься от кибератак, дали советы эксперты
Специалисты считают, что "цифровая гигиена" позволит избежать значительной части угроз: необходимо грамотно работать с электронной почтой, не открывать вложения, не переходить по ссылкам из неизвестных источников, не скачивать нелицензионные файлы, постоянно обновлять лицензионные программы в области кибербезопасности на всех компьютерах и гаджетах.
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Культура
Участники группы Queen стали богаче королевы Великобритании
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Джордж Мартин рассказал о продолжении «Игры престолов»
Писатель рассказал о пяти проектах, продолжающих сериал Писатель Джордж Мартин рассказал, что НВО разрабатывает пять проектов, которые продолжат сериал "Игра Престолов", сообщает life.ru.
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