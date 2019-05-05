Единоборства
Сауль Альварес победил Дэниэла ДжейкобсаAllboxing.ru 00:57
4 мая в Лас-Вегасе (США) мексиканец Сауль «Канело» Альварес объединил титулы WBC, WBA и IBF в среднем весе, победив единогласным решением судей обладателя титула IBF Дэниэла Джейкобса.
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