Единоборства

Сауль Альварес победил Дэниэла ДжейкобсаAllboxing.ru 00:57

4 мая в Лас-Вегасе (США) мексиканец Сауль «Канело» Альварес объединил титулы WBC, WBA и IBF в среднем весе, победив единогласным решением судей обладателя титула IBF Дэниэла Джейкобса.
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Альварес объединил три титула чемпиона мира

Sport.ru04:14

Альварес победил Джейкобса и стал чемпионом мира по трем версиям

Sports.ruвчера в 12:05

Альварес победил Джейкобса и объединил три титула чемпиона мира

Sport24.ru01:19

Альварес одолел Джейкобса и стал чемпионом мира по трем версиям

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Альварес одолел Джейкобса и забрал пояса WBC, WBA И IBF

Газета.Ru00:57

По статистике ударов Альварес был лучше Джейкобса во всех компонентах

Чемпионат05:15

Альварес победил Джейкобса и стал обладателем трех поясов в среднем весе

Советский спорт00:58
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Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре

В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
Обновлено вчера в 19:22
Футбол

ЦСКА — Динамо 2:2

Обновлено в 11:26
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Политика

МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы

МИД Украины обвинил Россию в "разрушении" Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:55
Хоккей

Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура

Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.
Обновлено в 10:30
Авто

Dodge Durango SRT Pursuit Trap или безумный 797-сильный внедорожник

Для участия в гонке Tire Rack One Lap of America, которая проходит с 4 по 11 мая, инженеры подразделения SRT Engineering подготовили модифицированную версию внедорожника Dodge Durango SRT Pursuit Trap.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие

Мирный житель ранен при обстреле ВСУ в Донбассе

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что мирный житель был ранен в результате обстрела со стороны ВСУ в поселке Еленовка в Донбассе.
Обновлено в 11:28
Футбол

«МЮ» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» и потерял шансы на выход в ЛЧ

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Хаддерсфилд Таун" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу и лишился шансов на выход в Лигу чемпионов по итогам турнира.
Обновлено в 11:15
Музыка

Обстрелы юга Израиля не помешали подготовке Евровидения

Обстрелы юга Израиля из сектора Газа не мешают подготовке международного конкурса «Евровидение», который должен пройти в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Космос

В продаже появились фрагменты космического корабля «Аполлон-11»

Недавно появилось четвертое обновление коллекции, в которое входят такие вещи, как внеземные аминокислоты, лунная пыль, древнеегипетские бусины, небольшой кусок памятного знака Голливуда и фрагменты костей динозавра.
Обновлено 03 мая в 14:49
Путешествия

Федор Конюхов установил исторический рекорд и продолжил кругосветку

Обновлено в 10:34
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Баскетбол

«Химки» повели в серии с «Астаной» в Единой лиге

Обновлено в 10:51
Армия и оружие

Одного из лидеров ИГ ликвидировали в Афганистане

Обновлено в 01:41
Общество

В Курганской области из-за пожаров ввели режим ЧС

Из-за жары и сильного ветра в регионе произошли более ста пожаров.
Обновлено в 06:40
Общество

Полиция ищет на куртке депутата Резника следы наркотиков

Сама покупка была совершена возле дома, где Резник курил на балконе. Отмечается, что гендиректор ФАН Евгений Зубарев отнес куртку в полицию.
Обновлено в 08:02
Политика

В Винницкой области ограбили и осквернили храм УПЦ

Обновлено в 08:46
Политика

Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынке

США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го.
Обновлено в 08:57
Здоровье

Российские туристы не могут покинуть Монголию из-за вспышки чумы

Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии из-за вспышки чумы.
Обновлено вчера в 11:12
Авто

Немецкие автоэксперты оценили будущее Lada на европейском рынке

Автоэксперты немецкой газеты Ostsee-Zeitung рассказали о перспективах современной продукции «АвтоВАЗа» на европейском и немецком рынках.
Обновлено в 11:34
Общество

В России стали в 30 раз чаще штрафовать за нацистскую символику

Судебная статистика отмечает серьезный рост числа россиян, привлеченных к ответственности за применение нацистской символики.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Видном

Обновлено в 11:27
Политика

Лавров: Россия осуждает кампанию США по свержению власти в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле.
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес

«Самая сексуальная бабушка» отметила свой юбилей

Жительница Калифорнии Алиса Васкес обрела известность в соцсетях, позицинируя себя как «самую сексуальную бабушку».
Обновлено в 07:18
Политика

Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных

"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34
Происшествия

В России ежегодно оправдывают около 300 арестантов СИЗО

В прошлом году были вынесены оправдательные приговоры в отношении 123 лиц, которые содержались под стражей; в отношении 13 человек дела были прекращены по реабилитирующим основаниям; в 2017 году таких было, соответственно, 114 и 52.
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Ксения Собчак сбежала от Виторгана в Италию с Богомоловым

Ксения Собчак проводит время с режиссером Константином Богомоловым в одном из курортных районов Италии.
Обновлено в 08:54
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Мексиканский боксёр
Мексиканский боксёр-профессионал, выступающий в полусредней, первой средней, в средней и во второй средней весовых категориях. Среди профессионалов: чемпион мира среди молодёжи по версии WBC в полусреднем весе; чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и The Ring в первом среднем весе; чемпион мира по версиям WBC, WBA и The Ring в среднем весе.
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Дэниел Джейкобс
Американский боксёр
Американский боксёр-профессионал, выступающий в средней весовой категории. Чемпион США среди любителей в среднем весе. Чемпион мира по версии IBF, регулярный чемпион мира по версии WBA, чемпион Северной Америки по версии NABF в среднем весе.
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