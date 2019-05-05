Единоборства
Сауль Альварес победил Дэниэла ДжейкобсаAllboxing.ru 00:57
4 мая в Лас-Вегасе (США) мексиканец Сауль «Канело» Альварес объединил титулы WBC, WBA и IBF в среднем весе, победив единогласным решением судей обладателя титула IBF Дэниэла Джейкобса.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:36, Ашберн
Общество
Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре
В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
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Футбол
ЦСКА — Динамо 2:2
Обновлено в 11:26
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
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Политика
МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы
МИД Украины обвинил Россию в "разрушении" Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает РИА "Новости".
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Хоккей
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Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.
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Авто
Dodge Durango SRT Pursuit Trap или безумный 797-сильный внедорожник
Для участия в гонке Tire Rack One Lap of America, которая проходит с 4 по 11 мая, инженеры подразделения SRT Engineering подготовили модифицированную версию внедорожника Dodge Durango SRT Pursuit Trap.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Мирный житель ранен при обстреле ВСУ в Донбассе
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что мирный житель был ранен в результате обстрела со стороны ВСУ в поселке Еленовка в Донбассе.
Обновлено в 11:28
Футбол
«МЮ» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» и потерял шансы на выход в ЛЧ
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Обстрелы юга Израиля не помешали подготовке Евровидения
Обстрелы юга Израиля из сектора Газа не мешают подготовке международного конкурса «Евровидение», который должен пройти в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Космос
В продаже появились фрагменты космического корабля «Аполлон-11»
Недавно появилось четвертое обновление коллекции, в которое входят такие вещи, как внеземные аминокислоты, лунная пыль, древнеегипетские бусины, небольшой кусок памятного знака Голливуда и фрагменты костей динозавра.
Обновлено 03 мая в 14:49
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Баскетбол
«Химки» повели в серии с «Астаной» в Единой лиге
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
Одного из лидеров ИГ ликвидировали в Афганистане
Обновлено в 01:41
Общество
В Курганской области из-за пожаров ввели режим ЧС
Из-за жары и сильного ветра в регионе произошли более ста пожаров.
Обновлено в 06:40
Общество
Полиция ищет на куртке депутата Резника следы наркотиков
Сама покупка была совершена возле дома, где Резник курил на балконе. Отмечается, что гендиректор ФАН Евгений Зубарев отнес куртку в полицию.
Обновлено в 08:02
Политика
В Винницкой области ограбили и осквернили храм УПЦ
Обновлено в 08:46
Политика
Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынке
США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го.
Обновлено в 08:57
Здоровье
Российские туристы не могут покинуть Монголию из-за вспышки чумы
Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии из-за вспышки чумы.
Обновлено вчера в 11:12
Авто
Немецкие автоэксперты оценили будущее Lada на европейском рынке
Автоэксперты немецкой газеты Ostsee-Zeitung рассказали о перспективах современной продукции «АвтоВАЗа» на европейском и немецком рынках.
Обновлено в 11:34
Общество
В России стали в 30 раз чаще штрафовать за нацистскую символику
Судебная статистика отмечает серьезный рост числа россиян, привлеченных к ответственности за применение нацистской символики.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Видном
Обновлено в 11:27
Политика
Лавров: Россия осуждает кампанию США по свержению власти в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле.
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес
«Самая сексуальная бабушка» отметила свой юбилей
Жительница Калифорнии Алиса Васкес обрела известность в соцсетях, позицинируя себя как «самую сексуальную бабушку».
Обновлено в 07:18
Политика
Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных
"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В России ежегодно оправдывают около 300 арестантов СИЗО
В прошлом году были вынесены оправдательные приговоры в отношении 123 лиц, которые содержались под стражей; в отношении 13 человек дела были прекращены по реабилитирующим основаниям; в 2017 году таких было, соответственно, 114 и 52.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сбежала от Виторгана в Италию с Богомоловым
Ксения Собчак проводит время с режиссером Константином Богомоловым в одном из курортных районов Италии.
Обновлено в 08:54