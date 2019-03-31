Политика

Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы Amazon БезосаИзвестия вчера в 23:01

Телефон основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса был взломан хакерами, работавшими на правительство Саудовской Аравии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Консультант Безоса обвинил Эр-Рияд во взломе телефона главы Amazon

РБКвчера в 23:26

The Daily Beast: телефон Джеффа Безоса взломали из-за убийства Джамаля Хашокджи

Коммерсантъвчера в 23:24

Саудовское правительство оказалось причастно к обнаженным селфи главы Amazon

Газета.Ruвчера в 21:24

Хакеры Саудовской Аравии взломали телефон богатейшего человека в мире

Телеканал 360°вчера в 22:47

Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона самого богатого человека в мире

Lenta.ruвчера в 21:46

Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы Amazon Безоса

Известиявчера в 23:01

Консультант Безоса обвинил саудовских хакеров во взломе телефона главы Amazon

ТАССвчера в 21:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:34, Ашберн
Шоу-бизнес

Солист группы «Кар-Мэн» бросил в нищете родную внучку

Обновлено вчера в 09:05
Футбол

Месси встретился с Кузнецовой после каталонского дерби

Обновлено вчера в 16:42
Шоу-бизнес

Ольга Орлова заявила, что не виновна в смерти Натальи Лагоды

Долгое время Ольгу Орлову обвиняли в смерти еще одной певицы Натальи Лагоды.
Обновлено в 01:09
Общество

В начале апреля в Москве снова ожидается похолодание

Москву в первые дни апреля вновь ожидает похолодание, заявляют синоптики. Причиной понижения температуры станет вторжение полярного воздуха.
Обновлено вчера в 19:32
Хоккей

Овечкин восьмой раз в карьере забил 50 шайб за сезон

Оформив дубль в матче с «Тампой», Александр Овечкин восьмой раз за свою карьеру забил 50 и более шайб за сезон.
Обновлено в 00:13
Политика

В России усовершенствуют сферу госзакупок

Во вторник на заседании Совета по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина обсуждался с театральными деятелями, экспертами и профильными ведомствами вопрос о совершенствовании норм о закупках в сфере культуры.
Обновлено вчера в 13:24
Армия и оружие

ВСУ похвастались плодами своей агрессии в Донбассе

Фото разбомбленных позиций войск Донецкой Народной Республики (ДНР) в высоком разрешении продемонстрировала пресс-служба 24-й Отдельной мотострелковой бригады (ОМБр) ВСУ имени короля Даниила 30 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 14:50
Экономика

Больше половины бизнесменов в России считают конкуренцию очень высокой

Больше половины бизнесменов в России считают уровень конкуренции на своих рынках высоким или очень высоким.
Обновлено вчера в 12:25
Шоу-бизнес

Бывший муж Началовой объяснил нежелание дочери жить с ним

Бывший супруг певицы Юлии Началовой — футболист Евгений Алдонин — в эфире одной из передач на российском телевидении рассказал, почему их общая дочь Вера не будет жить с ним.
Обновлено в 01:18
Здоровье

Ученые назвали возраст, в котором наступает старость

Обновлено вчера в 07:38
Экономика

Верховный суд отказался пересматривать жалобу Кехмана

Напомним, Владимир Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России.
Обновлено в 01:26
Политика

Украина переходит на летнее время

Впервые Украина перешла на летнее время в 1981 году, а в 1990 году было решено установить на украинской территории время второго часового пояса (восточноевропейское время или UTC+2).
Обновлено вчера в 18:41
Экономика

Назван размер социальных пенсий после индексации 1 апреля

Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено 29 марта в 14:58
Политика

Женщина впервые победила на выборах президента Словакии

Обновлено вчера в 19:43
Наука

Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы

Обновлено 28 марта в 12:13
Политика

На Украине началось голосование на выборах президента страны

Около 30 тыс. избирательных участков в 08:00 открылись на Украине для голосования на выборах президента страны.
Обновлено в 01:03
Политика

Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины

Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено 28 марта в 08:10
Общество

В Гидрометцентре рассказали, какой погоды стоит ждать в апреле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», какой будет погода на следующей неделе.
Обновлено вчера в 10:33
Армия и оружие

Израильские танки обстреляли посты ХАМАС в секторе Газа

Обновлено в 00:36
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix

В работе сервиса Netflix, который распространяет фильмы и сериалы посредством потокового видео, в ночь с 30 на 31 марта произошел сбой в нескольких странах мира.
Обновлено вчера в 22:37
Хоккей

ЦСКА одолел СКА и во втором матче серии

Обновлено вчера в 12:20
Единоборства

UFC в Филадельфии. Гэтжи нокаутировал Барбозу и другие результаты

Сегодня ночью в Филадельфии прошел турнир UFC on ESPN 2. В главном бою встретились топовые легковесы Эдсон Барбоза и Джастин Гэтжи.
Обновлено вчера в 22:36
Музыка

Уральская певица покорила Тимати и Басту со второго раза

Артистка смогла попасть в проект со второй попытки. Stasya появилась в седьмом выпуске нового сезона шоу с песней собственного сочинения.
Обновлено вчера в 23:51
Музыка

Певицу Maruv обокрали в аэропорту на Украине

Обновлено вчера в 22:30
Политика

Энергосистема Венесуэлы вновь подверглась скоординированным атакам

Власти Венесуэлы за минувшие два дня зафиксировали новые попытки атаки на энергосистему государства.
Обновлено вчера в 22:55
Авто

Названы самые популярные хэтчбеки и лифтбеки

Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

В Приморье призывник покончил с собой

Призывник свел счеты с жизнью в одной из воинских частей, дислоцированных в Уссурийске, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 01:28
Армия и оружие

Ил-112В успешно совершил первый полет

Новый военно-транспортный самолет Ил-112В, построенный в рамках контракта с Минобороны России, завершил свой первый полет.
Обновлено вчера в 06:35
Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Эксперты американского издания Business Insider назвали якобы самое мощное вооружение стран НАТО, которое альянс может использовать против России в ходе гипотетического конфликта.
Обновлено в 01:10
Происшествия

СК проверит обстоятельства страшной гибели российского автогонщика

Российский автогонщик погиб во время прохождения трассы на чемпионате страны по трофи-рейдам. В аварии также пострадал второй член экипажа.
Обновлено вчера в 15:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное