Политика
Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы AmazonNews.ru вчера в 23:34
Работающие на власти Саудовской Аравии хакеры взломали телефон главы компании Amazon, богатейшего человека планеты Джеффа Безоса. Об этом заявил нанятый им специалист по безопасности Гэвин де Беккер.
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The Daily Beast: телефон Джеффа Безоса взломали из-за убийства Джамаля Хашокджи
Коммерсантъвчера в 23:24
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 07:40, Ашберн
Недвижимость
Россияне все чаще выбирают аренду жилья и не планируют его покупать
Эксперты заявляют, что россияне всё чаще отказываются от покупки жилья в пользу долгосрочной аренды.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Политика
Лавров прокомментировал слова Помпео о новых мерах НАТО против России
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 06:24
Политика
Явка на президентских выборах на Украине превысила 16%. Порошенко, Зеленский и Тимошенко отдали свои голоса
По состоянию на 11 часов утра 31 марта свои голоса за одного из 39 кандидатов на пост президента Украины отдали 16,33 процента избирателей.
Обновлено в 06:24
Культура
СБУ посчитала песни и творчество Наташи Королевой экстремизмом
СБУ считает, что песни и творчество российской певицы Наташи Королевой являются экстремистскими.
Обновлено в 03:09
Политика
Украинцы запустили в соцсетях флешмоб прощания с Порошенко
Обновлено в 06:58
Футбол
Гендиректор «Ахмата»: 1 апреля решим вопрос с апелляцией на удаление Семёнова
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров отметил, что клуб примет решение о подаче апелляции на отмену удаления защитника Андрея Семёнова в концовке матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Спартаком" (1:3).
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
Айза Анохина: «Криками заставляю сына звонить Гуфу»
В 2014 году Айза Анохина развелась с рэпером Гуфом, от которого родила сына Сэма.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова
Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.
Обновлено в 05:25
Политика
На Украине предложили наказать Россию правописанием
Автор документа Роман Максимчук предлагает убрать из названия заглавную букву и писать «россия» со строчной.
Обновлено вчера в 19:57
Политика
Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина
Обновлено в 06:03
Политика
Зеленский назвал «идиотами» Охлобыстина и Пореченкова
Кандидат в украинские президенты и шоумен Владимир Зеленский назвал "идиотами" российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, пишет "Украинская правда".
Обновлено в 07:22
Происшествия
«Победа» закрыла международные рейсы из Петербурга
Лоукостер "Победа" прекратила выполнять международные рейсы из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург).
Обновлено в 07:12
Политика
Вдова Маккейна сделала заявление по выборам на Украине
Обновлено в 04:23
Единоборства
Макгрегор назвал Уолберга «актрисой» и вызвал его на бой
Боец ММА Конор Макгрегор в своем Twitter вызвал на поединок актера Марка Уолберга, причем в своем сообщении он назвал его «актрисой».
Обновлено в 05:54
Происшествия
В центре Москвы водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД
"Около 03:05 мск на улице Тестовской водитель совершил наезд на сотрудника ГИБДД, оформлявшего мелкое ДТП", - сказали в ведомстве, добавив, что водитель задержан.
Обновлено в 04:48
Авто
На российском авторынке сегмент D впервые обошел сегмент С
Ранее уже сообщалось, что более 80% продаж новых автомобилей сейчас приходится на два сегмента - SUV и B. Почетное третье место занимали авто С-класса, хотя еще в 2012 году этот сегмент лидировал по продажам.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Истребители Британии и Дании сопроводили российские Ту-160
Как сообщили в Министерстве обороны РФ, два истребителя ВВС Великобритании и Дании сопроводили российские бомбардировщики Ту-160 во время выполнения планового полетов.
Обновлено вчера в 01:55
Космос
Первый марсианский вертолет совершил испытательный полет
Обновлено 29 марта в 04:41
Общество
В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 06:29
Единоборства
Деметриус Джонсон победил Юи Вакаматсу удушающим приемом
Несколько минут назад в Японии завершился бой бывшего чемпиона UFC в наилегчайшем весе Деметриуса Джонсона и малоизвестного Юи Вакаматсу.
Обновлено в 06:46
Театры
Осужденные в Головино поставили спектакль по Гоголю
В женской колонии в Головино театральный кружок осужденных подготовил премьеру спектакля «Женитьба» по известному произведению Н.В.Гоголя, приурочив её к 210-летию со дня рождения автора пьесы.
Обновлено вчера в 07:01
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США
Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия
Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело
Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.
Обновлено в 07:13
Общество
Британские СМИ оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволившуюся из школы из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову.
Обновлено в 06:15
Хоккей
Малкин о травме: «Грязный прием. Надеюсь увидеть Бортуццо в финале Кубка Стэнли»
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал силовой прием защитника «Сент-Луиса» Роберта Бортуццо, в результате которого форвард получил травму верхней части тела.
Обновлено в 07:13
Технологии
Mozilla представила возможность использования WebAssembly вне браузера
Специалисты из Mozilla представили проект WASI (WebAssembly System Interface), который подразумевает разработку API для создания обычных приложений, выполняемых вне браузера.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Атомные минометы поддержали наступление под Тамбовом
Обновлено в 07:13
Здоровье
Медики назвали пять кожных признаков опасных заболеваний
Специалисты назвали признаки опасных кожных заболеваний, при возникновении которых необходимо немедленно обратиться к врачу.
Обновлено в 07:27