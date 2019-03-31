Политика
Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы AmazonNews.ru вчера в 23:34
Работающие на власти Саудовской Аравии хакеры взломали телефон главы компании Amazon, богатейшего человека планеты Джеффа Безоса. Об этом заявил нанятый им специалист по безопасности Гэвин де Беккер.
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The Daily Beast: телефон Джеффа Безоса взломали из-за убийства Джамаля Хашокджи
Коммерсантъвчера в 23:24
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Финансы
Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ
С первого сентября прошлого года ЦБ уже повышал нормы по размерам такого буфера, обязательной "кубышки" для банков, но нужного эффекта это не возымела: скорость выдачи необеспеченных потребительских кредитов продолжала нарастать, как снежный ком.
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Опубликованы фото обновленного Renault Duster с вариатором
В Сеть утекли шпионские фотографии обновленного Renault Duster 1 поколения, предназначенного для индийского авторынка.
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Культура
Картина Леонардо да Винчи пропала в филиале Лувра в ОАЭ
Работники художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах, где, как ожидалось, выставят картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира", не знают о местонахождении полотна.
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Музыка
Украинскую певицу Maruv обокрали в аэропорту Киева
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Общество
В Париже отпразднуют 130-летие Эйфелевой башни
Власти французской столицы организовали на этих выходных серию мероприятий по случаю 130-летия одной из главных достопримечательностей Парижа - Эйфелевой башни, сообщает радиостанция RTL.
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О чем напоминает любимый цвет роз непревзойденной Вайкуле
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Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
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Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем
Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
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Гэтжи нокаутировал Барбозу в первом раунде
Бой был остановлен в первом раунде после того, как американский спортсмен нокаутировал соперника ударом в челюсть.
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Три игры подряд за «Барселону» Лионель Месси забивает минимум два мяча
У португальца никогда не было серии из 5 дублей подряд. Зато была более выдающаяся четырехматчевая, чем у Месси.
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Двести пять лет назад русские войска вошли в Париж
31 марта 1814 года русские войска вступили в Париж во главе с императором Александром I. Перед взятием города русская армия потеряла 6 тыс. человек убитыми и ранеными.
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Происшествия
Охранник заживо сгорел в будке возле аэропорта Пулково
Будка охранника сгорела на парковке аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Канаде две пумы напали на четырехлетнего ребенка
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
Названа причина пожара в столичном СК «Олимпийский»
Задымление в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве 30 марта произошло из-за попадания искры на обшивку воздухоотвода.
Обновлено вчера в 19:51
Футбол
Почеттино: «Ливерпуль» был прав, купив ван Дейка за £ 75 млн
Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино отметил, что «Ливерпуль» поступил правильно, решив приобрести голландского защитника Вирджила ван Дейка за рекордные £ 75 млн (около € 87 млн).
Обновлено в 04:10
Происшествия
Два человека погибли в машине на Камчатке во время пурги
Обновлено в 03:42
Политика
На Украине задержали похитителя кабеля связи с избирательного участка
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Обновлено в 04:18
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В Венесуэле вновь произошло отключение света
В Венесуэле произошло новое отключение электроэнергии. Власти заявили, что энергообъекты страны были атакованы.
Обновлено вчера в 23:56
Армия и оружие
Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией
Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
В Индии разбился истребитель МиГ-27
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения МиГ-27 разбился около крупного города Джодхпур в индийском штате Раджастан, сообщает Times of India, ссылаясь на информагентство ANI.
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Боксер укусил соперника и впервые проиграл
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Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации
Как пояснил председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров, решение о ликвидации движения было принято для защиты активистов от уголовного преследования.
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Футбол
Юрий Газинский: «Хочется как можно скорее одержать победу»
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против «Анжи» рассказал, что команда желает одержать победу на глазах у собственных болельщиков.
Обновлено в 04:16
Политика
Яценюк встретился с вдовой Маккейна
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Общество
В Госдуме поддержали флешмоб учителей с фото в купальниках
Участники акции в поддержку уволенной учительницы из Барнаула поступают правильно, заявила запред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в интервью "Говорит Москва".
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Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
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