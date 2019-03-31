Политика

Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы AmazonNews.ru вчера в 23:34

Работающие на власти Саудовской Аравии хакеры взломали телефон главы компании Amazon, богатейшего человека планеты Джеффа Безоса. Об этом заявил нанятый им специалист по безопасности Гэвин де Беккер.
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Хакеры Саудовской Аравии взломали телефон богатейшего человека в мире

Телеканал 360°вчера в 22:47

The Daily Beast: телефон Джеффа Безоса взломали из-за убийства Джамаля Хашокджи

Коммерсантъвчера в 23:24

Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы Amazon Безоса

Известиявчера в 23:01

Консультант Безоса обвинил Эр-Рияд во взломе телефона главы Amazon

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Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона самого богатого человека в мире

Lenta.ruвчера в 21:46

Саудовское правительство оказалось причастно к обнаженным селфи главы Amazon

Газета.Ruвчера в 21:24

Консультант Безоса обвинил саудовских хакеров во взломе телефона главы Amazon

ТАССвчера в 21:09
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Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ

С первого сентября прошлого года ЦБ уже повышал нормы по размерам такого буфера, обязательной "кубышки" для банков, но нужного эффекта это не возымела: скорость выдачи необеспеченных потребительских кредитов продолжала нарастать, как снежный ком.
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Опубликованы фото обновленного Renault Duster с вариатором

В Сеть утекли шпионские фотографии обновленного Renault Duster 1 поколения, предназначенного для индийского авторынка.
Обновлено в 03:27
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Картина Леонардо да Винчи пропала в филиале Лувра в ОАЭ

Работники художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах, где, как ожидалось, выставят картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира", не знают о местонахождении полотна.
Обновлено в 03:50
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Украинскую певицу Maruv обокрали в аэропорту Киева

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Джеймс Харден реализовал 2 000 трехочковых бросков за карьеру

Обновлено в 03:01
Общество

В Париже отпразднуют 130-летие Эйфелевой башни

Власти французской столицы организовали на этих выходных серию мероприятий по случаю 130-летия одной из главных достопримечательностей Парижа - Эйфелевой башни, сообщает радиостанция RTL.
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О чем напоминает любимый цвет роз непревзойденной Вайкуле

Обновлено 29 марта в 15:00
Политика

Климкин рассказал о внезапной смерти главы украинской общины в Венгрии

Председатель украинской общины в Венгрии Юрий Кравченко внезапно ушел из жизни, сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено в 02:24
Политика

Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике

Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
Здоровье

Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем

Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
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Гэтжи нокаутировал Барбозу в первом раунде

Бой был остановлен в первом раунде после того, как американский спортсмен нокаутировал соперника ударом в челюсть.
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Три игры подряд за «Барселону» Лионель Месси забивает минимум два мяча

У португальца никогда не было серии из 5 дублей подряд. Зато была более выдающаяся четырехматчевая, чем у Месси.
Обновлено в 03:01
Политика

Двести пять лет назад русские войска вошли в Париж

31 марта 1814 года русские войска вступили в Париж во главе с императором Александром I. Перед взятием города русская армия потеряла 6 тыс. человек убитыми и ранеными.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Охранник заживо сгорел в будке возле аэропорта Пулково

Будка охранника сгорела на парковке аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 04:25
Происшествия

В Канаде две пумы напали на четырехлетнего ребенка

Обновлено вчера в 20:16
Происшествия

Названа причина пожара в столичном СК «Олимпийский»

Задымление в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве 30 марта произошло из-за попадания искры на обшивку воздухоотвода.
Обновлено вчера в 19:51
Футбол

Почеттино: «Ливерпуль» был прав, купив ван Дейка за £ 75 млн

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино отметил, что «Ливерпуль» поступил правильно, решив приобрести голландского защитника Вирджила ван Дейка за рекордные £ 75 млн (около € 87 млн).
Обновлено в 04:10
Культура

СБУ посчитала песни и творчество Наташи Королевой экстремизмом

Обновлено в 03:09
Происшествия

Два человека погибли в машине на Камчатке во время пурги

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Политика

На Украине задержали похитителя кабеля связи с избирательного участка

Подозреваемого в краже кабеля связи, который обеспечивает передачу информации с избирательного участка на президентских выборах на Украине, задержали украинские полицейские.
Обновлено в 04:18
Политика

В Венесуэле вновь произошло отключение света

В Венесуэле произошло новое отключение электроэнергии. Власти заявили, что энергообъекты страны были атакованы.
Обновлено вчера в 23:56
Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

В Индии разбился истребитель МиГ-27

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения МиГ-27 разбился около крупного города Джодхпур в индийском штате Раджастан, сообщает Times of India, ссылаясь на информагентство ANI.
Обновлено в 03:40
Единоборства

Боксер укусил соперника и впервые проиграл

Обновлено в 03:56
Политика

Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации

Как пояснил председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров, решение о ликвидации движения было принято для защиты активистов от уголовного преследования.
Обновлено в 03:31
Футбол

Юрий Газинский: «Хочется как можно скорее одержать победу»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против «Анжи» рассказал, что команда желает одержать победу на глазах у собственных болельщиков.
Обновлено в 04:16
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Яценюк встретился с вдовой Маккейна

Обновлено вчера в 15:42
Общество

В Госдуме поддержали флешмоб учителей с фото в купальниках

Участники акции в поддержку уволенной учительницы из Барнаула поступают правильно, заявила запред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в интервью "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 15:18
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Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:49
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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