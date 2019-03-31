Политика

Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы AmazonNews.ru вчера в 23:34

Работающие на власти Саудовской Аравии хакеры взломали телефон главы компании Amazon, богатейшего человека планеты Джеффа Безоса. Об этом заявил нанятый им специалист по безопасности Гэвин де Беккер.
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Хакеры Саудовской Аравии взломали телефон богатейшего человека в мире

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The Daily Beast: телефон Джеффа Безоса взломали из-за убийства Джамаля Хашокджи

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Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы Amazon Безоса

Известиявчера в 23:01

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Газета.Ruвчера в 21:24

Консультант Безоса обвинил саудовских хакеров во взломе телефона главы Amazon

ТАССвчера в 21:09
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На одном из участков в Киевском районе Одессы произошел конфликт между избирателем и главой участковой комиссии.
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Цукерберг призвал активнее регулировать интернет

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг призвал власти играть более активную роль в правом регулировании интернета.
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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