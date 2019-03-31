Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы AmazonNews.ru вчера в 23:34

Работающие на власти Саудовской Аравии хакеры взломали телефон главы компании Amazon, богатейшего человека планеты Джеффа Безоса. Об этом заявил нанятый им специалист по безопасности Гэвин де Беккер.

Политика Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.

Единоборства Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой «У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор в своём Twitter.

Происшествия На участке в Черниговской области мужчина бросил «коктейль Молотова» Мужчина бросил бутылку с горючим веществом в сторону кабинок для голосования на избирательном участке в Черниговской области.

Политика Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина Президент России Владимир Путин, отдыхая в Туве, сам жарит шашлык и очень любит чай по местному традиционному рецепту.

Происшествия Выборы в Одессе: глава комиссии побил избирателя На одном из участков в Киевском районе Одессы произошел конфликт между избирателем и главой участковой комиссии.

Авто В Сети появились рендеры нового кроссовера Genesis GV80 Дизайнеры решили обрисовать, как может выглядеть новый премиальный кроссовер Genesis, и после этого выложили рендеры в сеть.

Экономика Россияне все чаще выбирают аренду жилья и не планируют его покупать Эксперты заявляют, что россияне всё чаще отказываются от покупки жилья в пользу долгосрочной аренды.

Театры Мединский: в Театре Волкова выступают за объединение с Александринкой В среду Мединский сообщил, что ярославский Театр драмы имени Волкова и петербургский Александринский театр по инициативе худруков обоих учреждений намерены объединиться в единый театральный комплекс - Первый национальный театр.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Интернет Цукерберг призвал активнее регулировать интернет Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг призвал власти играть более активную роль в правом регулировании интернета.

Здоровье Комиссия правительства РФ поддержала приравнивание электронных сигарет к обычным Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России о едином регулировании электронных и обычных сигарет.

Происшествия Названа причина пожара в столичном СК «Олимпийский» Задымление в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве 30 марта произошло из-за попадания искры на обшивку воздухоотвода.

Политика Ряд министров кабинета Мэй могут уйти в отставку на фоне Brexit Несколько министров кабинета премьера Великобритании Терезы Мэй могут подать в отставку на фоне разногласий по условиям выхода страны из Евросоюза.

Происшествия Истребитель МиГ-27 разбился в Индии Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.

Политика В Венесуэле заявили о новых атаках на энергосистему страны За прошедшие два дня в Венесуэле произошло несколько синхронных атак на энергетический комплекс республики.

Политика Трамп сократил помощь странам Центральной Америки из-за мигрантов США и мигранты В ноябре 2018 года на территории Мексики сформировался «караван мигрантов» из нескольких тысяч жителей стран Центральной Америки.

Общество Нашествие диких лис зафиксировано в Москве Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал о нашествии диких лис в столице, передает "Говорит Москва".