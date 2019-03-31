Политика
Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы AmazonNews.ru вчера в 23:34
Работающие на власти Саудовской Аравии хакеры взломали телефон главы компании Amazon, богатейшего человека планеты Джеффа Безоса. Об этом заявил нанятый им специалист по безопасности Гэвин де Беккер.
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The Daily Beast: телефон Джеффа Безоса взломали из-за убийства Джамаля Хашокджи
Коммерсантъвчера в 23:24
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