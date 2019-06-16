Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливеРИА Новости 21:34

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в интервью изданию Asharq Al-Awsat обвинил Иран в нападениях на танкеры в Оманском заливе и призвал международное сообщество занять "решительную позицию".

Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе

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