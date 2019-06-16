Политика

Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливеРИА Новости вчера в 21:34

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в интервью изданию Asharq Al-Awsat обвинил Иран в нападениях на танкеры в Оманском заливе и призвал международное сообщество занять "решительную позицию".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Саудовский принц обвинил Иран в атаке на танкеры

News.ru02:37

Наследный принц Саудовской Аравии вслед за США и Великобританией обвинил Иран в атаке на танкеры

Коммерсантъ01:30

Эр-Рияд пообещал ответить на любую угрозу

Газета.Ruвчера в 19:23

Наследный принц Саудовской Аравии: танкеры в Оманском заливе атаковал Иран

Вести.Ruвчера в 21:04

Саудовский принц: войны не хотим, но на любую угрозу ответим без колебаний

Красная веснавчера в 21:32

Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе

РИА Новостивчера в 21:34

Саудовская Аравия заподозрила Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Телеканал 360°13 июня в 18:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:00, Ашберн
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

Обновлено вчера в 19:18
Политика

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о Крыме

Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие

В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации для срыва перемирия

Украинские силовики готовят вооруженную провокацию для срыва перемирия в Донбассе, заявили в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) в воскресенье, 16 июня.
Обновлено в 02:43
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье День Святой Троицы, или Пятидесятницу, один из важнейших христианских праздников.
Обновлено вчера в 17:04
Общество

Учёные выяснили оптимальную для красоты продолжительность сна

Обновлено вчера в 21:14
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

Обновлено вчера в 16:55
Армия и оружие

В Китае заявили о военном превосходстве России над США

Обновлено вчера в 18:49
Технологии

Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети

Обновлено вчера в 12:13
Происшествия

18-летний сын хоккеиста Максима Соколова убил мать

По информации журналистов, сын вратаря Максима Соколова напал с ножом на собственную мать.
Обновлено 13 июня в 12:40
Армия и оружие

Росстат впервые опубликовал данные по погибшим от военных действий

В прошлом году от «повреждений в результате военных действий» погибли четверо россиян — трое горожан и один сельский житель, говорится в отчете Росстата о причинах смерти россиян в 2018 году.
Обновлено вчера в 08:26
Происшествия

В Дагестане возбудили дело о хищениях при поставках продуктов в школы

Правоохранительные органы выявили в Дагестане преступную группу, поставлявшую в школы и детские сады фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового, сообщает МВД по республике.
Обновлено в 00:18
Политика

Первые российские паспорта выданы жителям Донбасса

Обновлено 14 июня в 12:29
Гаджеты

Huawei P30 Pro получил 12 ГБ оперативной памяти в новой версии

Huawei P30 Pro дебютировал с 8 ГБ оперативной памяти – для полноценного флагмана текущего года этого мало, ведь даже у его младшего брата, Huawei P30, недавно появился вариант с 12 ГБ ОЗУ.
Обновлено вчера в 04:49
Политика

В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими

12 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом Дуда заявил, что хотел бы дружественных отношений с Россией как с соседом, который во всем превосходит Польшу, кроме одного — поляки более отважные, бесстрашные и готовы воевать до конца, невзирая ни на что.
Обновлено в 00:37
Экономика

Почему на Украине резко подорожали огурцы

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко объяснил, почему на Украине взлетели цены на огурцы, сообщают "Украинские новости".
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия

На Украине обнаружили трубопровод по перекачке топлива из России

На Украине пресекли незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
Обновлено вчера в 09:35
Политика

Медведчук рассказал о превращении Зеленского в Порошенко

Манера руководить страной у нового президента Украины Владимира Зеленского начинает "сильно напоминать" его предшественника на этом посту Петра Порошенко.
Обновлено 14 июня в 19:30
Культура

Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»

Обновлено вчера в 14:32
Общество

Чернокожий сотрудник Boeing обвинил компанию в расизме

Чернокожий сотрудник американской компании Boeing Кертис Энтони пожаловался в суд после того, как на работе к нему стали относиться враждебно из-за его цвета кожи.
Обновлено в 00:18
Происшествия

Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке

Обновлено вчера в 09:01
Футбол

Аргентина уступила Колумбии в матче Кубка Америки

Обновлено вчера в 20:46
Религия

Епархия отказалась строить храм в скандальном сквере Екатеринбурга

Екатеринбургская епархия отказалась от намерения строить храм Святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Об этом заявил митрополит Кирилл.
Обновлено в 02:53
Кино

Умер режиссер Франко Дзеффирелли

Обновлено вчера в 09:12
Армия и оружие

Великобритания отправит спецназ в Персидский залив

100 британских спецназовцев направят в Персидский залив для защиты судов Королевского военно-морского флота.
Обновлено в 02:51
Политика

В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России

Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:40
Хоккей

Чемпионский парад «Сент-Луиса» посетили более 500 тысяч человек

Чемпионский парад команды посетили больше полумиллиона болельщиков, при этом население города составляется порядка 320 тысяч человек.
Обновлено в 02:46
Происшествия

В небе над Новой Зеландией столкнулись два легкомоторных самолета

Обновлено в 01:51
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Политика

Индия введёт пошлины на ряд товаров из США

Индия вводит повышенные пошлины на ряд продуктов, импортируемых из Соединённых Штатов, в том числе на американские яблоки, пошлины на которые составят 70%.
Обновлено вчера в 13:21
Политика

Германия поставит оружия на €1 млрд воюющим в Йемене

Власти Германии с начала года одобрили поставки оружия на сумму более €1 млрд альянсу воюющих в Йемене под руководством Саудовской Аравии, пишет Deutsche Welle.
Обновлено в 02:37
Как работают Яндекс.Новости?
Инцидент с танкерами в Оманском заливеБольше новостей по теме
Главное