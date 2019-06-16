Политика
Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливеРИА Новости вчера в 21:34
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в интервью изданию Asharq Al-Awsat обвинил Иран в нападениях на танкеры в Оманском заливе и призвал международное сообщество занять "решительную позицию".
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Саудовский принц: войны не хотим, но на любую угрозу ответим без колебаний
Красная веснавчера в 21:32
Саудовская Аравия заподозрила Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
Телеканал 360°13 июня в 18:49
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В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации для срыва перемирия
Украинские силовики готовят вооруженную провокацию для срыва перемирия в Донбассе, заявили в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) в воскресенье, 16 июня.
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Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье День Святой Троицы, или Пятидесятницу, один из важнейших христианских праздников.
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Учёные выяснили оптимальную для красоты продолжительность сна
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В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
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В Китае заявили о военном превосходстве России над США
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Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети
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По информации журналистов, сын вратаря Максима Соколова напал с ножом на собственную мать.
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Росстат впервые опубликовал данные по погибшим от военных действий
В прошлом году от «повреждений в результате военных действий» погибли четверо россиян — трое горожан и один сельский житель, говорится в отчете Росстата о причинах смерти россиян в 2018 году.
Обновлено вчера в 08:26
Происшествия
В Дагестане возбудили дело о хищениях при поставках продуктов в школы
Правоохранительные органы выявили в Дагестане преступную группу, поставлявшую в школы и детские сады фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового, сообщает МВД по республике.
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Политика
Первые российские паспорта выданы жителям Донбасса
Обновлено 14 июня в 12:29
Гаджеты
Huawei P30 Pro получил 12 ГБ оперативной памяти в новой версии
Huawei P30 Pro дебютировал с 8 ГБ оперативной памяти – для полноценного флагмана текущего года этого мало, ведь даже у его младшего брата, Huawei P30, недавно появился вариант с 12 ГБ ОЗУ.
Обновлено вчера в 04:49
Политика
В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими
12 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом Дуда заявил, что хотел бы дружественных отношений с Россией как с соседом, который во всем превосходит Польшу, кроме одного — поляки более отважные, бесстрашные и готовы воевать до конца, невзирая ни на что.
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Экономика
Почему на Украине резко подорожали огурцы
Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко объяснил, почему на Украине взлетели цены на огурцы, сообщают "Украинские новости".
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На Украине обнаружили трубопровод по перекачке топлива из России
На Украине пресекли незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
Обновлено вчера в 09:35
Политика
Медведчук рассказал о превращении Зеленского в Порошенко
Манера руководить страной у нового президента Украины Владимира Зеленского начинает "сильно напоминать" его предшественника на этом посту Петра Порошенко.
Обновлено 14 июня в 19:30
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Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»
Обновлено вчера в 14:32
Общество
Чернокожий сотрудник Boeing обвинил компанию в расизме
Чернокожий сотрудник американской компании Boeing Кертис Энтони пожаловался в суд после того, как на работе к нему стали относиться враждебно из-за его цвета кожи.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке
Обновлено вчера в 09:01
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Аргентина уступила Колумбии в матче Кубка Америки
Обновлено вчера в 20:46
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Епархия отказалась строить храм в скандальном сквере Екатеринбурга
Екатеринбургская епархия отказалась от намерения строить храм Святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Об этом заявил митрополит Кирилл.
Обновлено в 02:53
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено вчера в 09:12
Армия и оружие
Великобритания отправит спецназ в Персидский залив
100 британских спецназовцев направят в Персидский залив для защиты судов Королевского военно-морского флота.
Обновлено в 02:51
Политика
В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России
Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:40
Хоккей
Чемпионский парад «Сент-Луиса» посетили более 500 тысяч человек
Чемпионский парад команды посетили больше полумиллиона болельщиков, при этом население города составляется порядка 320 тысяч человек.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Политика
Индия введёт пошлины на ряд товаров из США
Индия вводит повышенные пошлины на ряд продуктов, импортируемых из Соединённых Штатов, в том числе на американские яблоки, пошлины на которые составят 70%.
Обновлено вчера в 13:21
Политика
Германия поставит оружия на €1 млрд воюющим в Йемене
Власти Германии с начала года одобрили поставки оружия на сумму более €1 млрд альянсу воюющих в Йемене под руководством Саудовской Аравии, пишет Deutsche Welle.
Обновлено в 02:37