с чего всё началось

Члены королевской семьи Саудовской Аравии выступили против того, чтобы принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд наследовал трон. Такое решение связано с обвинениями в адрес принца в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.

Политика Политика ЕС обвиняет Россию в нарушении законов в Азовском море По словам Могерини, ЕС довел до сведения России необходимость прекратить "чрезмерные инспекции" судов в Азовском море, так как это наносит ущерб не только экономике Украины, но и судам, которые ходят под флагами европейских стран.

Политика Политика На Украине оценили потери после запуска «Турецкого потока» После запуска газопровода "Турецкий поток" транзит газа через территорию Украины сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год.

Политика Политика «Единая Россия» помогла Ищенко пройти муниципальный фильтр в Приморье Приморское отделение «Единой России» (ЕР) помогло Андрею Ищенко пройти муниципальный фильтр в ходе избирательной компании по повторным выборам губернатора региона 16 декабря, сообщается на партийном сайте.

Политика Политика Путин заявил о готовности России ответить на выход США из ДРСМД Решение США о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) "не может остаться и не останется без ответа" со стороны России, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Министерства обороны в Сочи.

Политика Политика WP: США планируют внести Венесуэлу в список спонсоров терроризма Администрация президента США Дональда Трампа готовится объявить Венесуэлу страной-спонсором терроризма, передает Washington Post со ссылкой на чиновников в Белом доме и официальную переписку.

Армия и оружие Армия и оружие В Воронеже запустили производство модернизированного Ил-96 На Воронежском авиационном заводе началась сборка элементов планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М.

Политика Политика Путин внёс в Госдуму две кандидатуры на посты аудиторов Счётной палаты Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуры Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса на должности аудиторов Счётной палаты.

Политика Политика Министры обороны стран ЕС поддержали создание общей разведшколы В Брюсселе состоялось заседание министров обороны стран-членов ЕС. На этой встрече был одобрен проект создания общей разведшколы.

Политика Политика Глава МИД Ирана назвал Россию отличным партнёром

Политика Политика Белый дом вернул аккредитацию журналисту CNN Журналисту телеканала CNN Джиму Акосте вернули пропуск в Белый дом, но ввели новые правила поведения для представителей СМИ во время пресс-конференций президента, пишет CNN.

Политика Политика Украину, Белоруссию и Молдавию призвали бороться с «влиянием» России Как полагают британские аналитики, обезопасить эти государства будет возможно, укрепив их «устойчивость к негативному влиянию России».

Армия и оружие Армия и оружие Военные США на границе с Мексикой вернутся домой к Рождеству Военнослужащие из США, которые находятся на юго-западной границе с Мексикой, вернутся домой к Рождеству.

Политика Политика Предложившего отменить пенсию депутата исключили из «Единой России» Депутата Ярославской городской думы Дмитрия Петровского, который выступал за отмену пенсий по старости, исключили из состава «Единой России».