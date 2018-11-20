Политика

Саудовский принц может лишиться престола из-за дела Хашкаджи
Российская газета
вчера в 21:28

Члены королевской семьи Саудовской Аравии выступили против того, чтобы принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд наследовал трон. Такое решение связано с обвинениями в адрес принца в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.
Российская газетавчера в 21:28
с чего всё началось
Десятки членов королевской семьи Саудовской Аравии выступают за смену наследного принца из-за убийства в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашогги, сообщает
 Reuters.
Дождьвчера в 19:56

Подробнее о событии

Reuters: члены королевской семьи Саудовской Аравии хотят сменить наследного принца из-за убийства журналиста Хашогги

Новая газета00:28

Reuters: наследного принца Саудовской Аравии могут сменить из-за скандала с Хашокджи

Коммерсантъвчера в 23:49

Reuters: саудовский принц может потерять право на престол из-за дела Хашукджи

Газета.Ruвчера в 22:41

В Саудовской Аравии члены королевской семьи выступили против того, чтобы принц Мухаммед аль-Сауд наследовал престол

Эхо Москвы00:30

СМИ: в Эр-Рияде хотят сменить наследного принца из-за скандала с Хашукджи

РИА Новостивчера в 22:10

Reuters: саудовского наследного принца хотят лишить престола из-за дела Хашкаджи

ТАССвчера в 19:22

СМИ узнали о планах Эр-Рияда сменить наследника престола из-за Хашкаджи

РБКвчера в 17:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 02:14, Ашберн
Политика

ЕС обвиняет Россию в нарушении законов в Азовском море

По словам Могерини, ЕС довел до сведения России необходимость прекратить "чрезмерные инспекции" судов в Азовском море, так как это наносит ущерб не только экономике Украины, но и судам, которые ходят под флагами европейских стран.
Обновлено в 02:02
Политика

На Украине оценили потери после запуска «Турецкого потока»

После запуска газопровода "Турецкий поток" транзит газа через территорию Украины сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год.
Обновлено в 02:09
Политика

Митрополит УПЦ назвал Порошенко «гонителем церкви»

Обновлено в 02:06
Политика

«Единая Россия» помогла Ищенко пройти муниципальный фильтр в Приморье

Приморское отделение «Единой России» (ЕР) помогло Андрею Ищенко пройти муниципальный фильтр в ходе избирательной компании по повторным выборам губернатора региона 16 декабря, сообщается на партийном сайте.
Обновлено в 02:10
Политика

Путин заявил о готовности России ответить на выход США из ДРСМД

Решение США о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) "не может остаться и не останется без ответа" со стороны России, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Министерства обороны в Сочи.
Обновлено в 01:37
Политика

WP: США планируют внести Венесуэлу в список спонсоров терроризма

Администрация президента США Дональда Трампа готовится объявить Венесуэлу страной-спонсором терроризма, передает Washington Post со ссылкой на чиновников в Белом доме и официальную переписку.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие

В Воронеже запустили производство модернизированного Ил-96

На Воронежском авиационном заводе началась сборка элементов планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М.
Обновлено в 02:06
Политика

Путин внёс в Госдуму две кандидатуры на посты аудиторов Счётной палаты

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуры Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса на должности аудиторов Счётной палаты.
Обновлено в 02:03
Политика

Министры обороны стран ЕС поддержали создание общей разведшколы

В Брюсселе состоялось заседание министров обороны стран-членов ЕС. На этой встрече был одобрен проект создания общей разведшколы.
Обновлено в 02:02
Политика

Глава МИД Ирана назвал Россию отличным партнёром

Обновлено в 01:30
Политика

Белый дом вернул аккредитацию журналисту CNN

Журналисту телеканала CNN Джиму Акосте вернули пропуск в Белый дом, но ввели новые правила поведения для представителей СМИ во время пресс-конференций президента, пишет CNN.
Обновлено в 02:10
Политика

Украину, Белоруссию и Молдавию призвали бороться с «влиянием» России

Как полагают британские аналитики, обезопасить эти государства будет возможно, укрепив их «устойчивость к негативному влиянию России».
Обновлено в 02:07
Армия и оружие

Военные США на границе с Мексикой вернутся домой к Рождеству

Военнослужащие из США, которые находятся на юго-западной границе с Мексикой, вернутся домой к Рождеству.
Обновлено в 02:08
Политика

Предложившего отменить пенсию депутата исключили из «Единой России»

Депутата Ярославской городской думы Дмитрия Петровского, который выступал за отмену пенсий по старости, исключили из состава «Единой России».
Обновлено в 01:50
Армия и оружие

Пентагон: российские комплексы С-300 не влияют на операции США в Сирии

Представитель Пентагона Эрик Пахон заявил РИА Новости, что размещение в Сирии российских комплексов С-300 не влияет на операции США в этом регионе.
Обновлено в 02:08
ещё по теме
Мухаммед ибн Салман Аль Сауд
Наследный принц Саудовской Аравии, сын короля Салмана, второй заместитель премьер-министра и министр обороны, председатель правления благотворительного фонда Мухаммеда ибн Салмана, глава королевского суда, председатель совета по экономическим вопросам и развитию страны. С 4 ноября 2017 года глава Антикоррупционного комитета Саудовской Аравии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Саудовская Аравия
Государство в Передней Азии
Крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем - на западе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное