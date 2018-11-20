Политика
Члены королевской семьи Саудовской Аравии выступили против того, чтобы принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд наследовал трон. Такое решение связано с обвинениями в адрес принца в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.
Российская газета21:28
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Политика
Американские сенаторы призвали не выбирать россиянина главой Интерпола
Группа американских сенаторов, состоящая из четырёх человек, призвала администрацию президента США Дональда Трампа и генассамблею Интерпола выступить против кандидатуры Александра Прокопчука, который является одним из кандидатов на должность главы организации.
Обновлено в 23:02
Политика
WP: Иванка Трамп использовала личную почту для служебной переписки
Дочь и советник президента США Иванка Трамп продолжительное время использовала личную электронную почту для служебной переписки с членами американского правительства и работниками Белого дома в нарушение регламента.
Обновлено в 23:01
Политика
Путин: выход США из ДРСМД не останется без ответа
Россия предпримет ответные шаги после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, но диалог по этому вопросу предпочтительнее, заявил президент России Владимир Путин в ходе начала серии совещаний с руководством Минобороны по вопросам военного строительства, развития Вооруженных Сил и оборонно-промышленного комплекса страны.
Обновлено в 23:04
Политика
Глава МИД Ирана назвал Россию отличным партнёром
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе беседы с французским изданием Le Figaro назвал Россию отличным торговым и политическим партнёром.
Обновлено в 22:25
Политика
ЕС пригрозил «целевыми мерами» из-за ситуации в Азовском море
В ближайшее время Евросоюз может рассмотреть конкретные меры в связи с ситуацией в Азовском море, об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Обновлено в 22:37
Политика
Министры обороны стран ЕС поддержали создание общей разведшколы
В Брюсселе состоялось заседание министров обороны стран-членов ЕС. На этой встрече был одобрен проект создания общей разведшколы.
Обновлено в 22:42
Политика
Белый дом вернул аккредитацию журналисту CNN
Журналисту телеканала CNN Джиму Акосте вернули пропуск в Белый дом, но ввели новые правила поведения для представителей СМИ во время пресс-конференций президента, пишет CNN.
Обновлено в 23:02
Политика
Завершилось строительство морской части «Турецкого потока»
Обновлено в 22:47
Армия и оружие
Военные США на границе с Мексикой вернутся домой к Рождеству
Военнослужащие из США, которые находятся на юго-западной границе с Мексикой, вернутся домой к Рождеству.
Обновлено в 23:00
Армия и оружие
В Воронеже запустили производство модернизированного Ил-96
Сборка элементов планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М началась на Воронежском авиационном заводе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина.
Обновлено в 22:53
Политика
Де Мистура рассчитывает, что КС Сирии удастся собрать в декабре
Спец посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура рассчитывает, что Конституционный комитет Сирии, который пока так и не сформирован, удастся собрать на встречу в декабре этого года.
Обновлено в 21:54
Политика
В Белый дом привезли главную рождественскую елку США
В 2017 году Трамп впервые на посту президента зажег огни на главной рождественской елке в США.
Обновлено в 21:57
Политика
Рогозин не исключил встречи с Илоном Маском
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил встречи с американским бизнесменом Илоном Маском в ходе поездки в США.
Обновлено в 18:43
Политика
Браудер назвал новые обвинения против него ответом на «дело Скрипалей»
Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер считает, что новое уголовное дело против него связано с так называемым «делом Скрипалей».
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
В США нашли «преимущество» Abrams перед российскими танками
Американский портал National Interest считает, что у танков США M1 Abrams есть преимущество перед российскими танками.
Обновлено в 22:50