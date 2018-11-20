Политика

Саудовский принц может лишиться престола из-за дела Хашкаджи
Российская газета
вчера в 21:28

Члены королевской семьи Саудовской Аравии выступили против того, чтобы принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд наследовал трон. Такое решение связано с обвинениями в адрес принца в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.
Российская газетавчера в 21:28

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Reuters: члены королевской семьи Саудовской Аравии хотят сменить наследного принца из-за убийства журналиста Хашогги

Новая газета00:28

Reuters: наследного принца Саудовской Аравии могут сменить из-за скандала с Хашокджи

Коммерсантъвчера в 23:49

Reuters: саудовский принц может потерять право на престол из-за дела Хашукджи

Газета.Ruвчера в 22:41

В Саудовской Аравии члены королевской семьи выступили против того, чтобы принц Мухаммед аль-Сауд наследовал престол

Эхо Москвы00:30

СМИ: в Эр-Рияде хотят сменить наследного принца из-за скандала с Хашукджи

РИА Новостивчера в 22:10

Reuters: саудовского наследного принца хотят лишить престола из-за дела Хашкаджи

ТАССвчера в 19:22

СМИ узнали о планах Эр-Рияда сменить наследника престола из-за Хашкаджи

РБКвчера в 17:57
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Политика

В сенате США призвали не выбирать россиянина главой Интерпола

Группа из четырех американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа и генассамблею Интерпола выступить против кандидатуры генерал-майора МВД России Александра Прокопчука, который является одним из претендентов на место главы Интерпола.
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Политика

На Украине оценили потери после запуска «Турецкого потока»

Обновлено в 00:28
Политика

WP: Трамп намерен объявить Венесуэлу страной-спонсором терроризма

Американская администрация готовится к тому, чтобы объявить Венесуэлу государством-спонсором терроризма, поставив ее наряду с такими странами, как Иран, КНДР, Судан и Сирия.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие

В Воронеже запустили производство модернизированного Ил-96

На Воронежском авиационном заводе началась сборка элементов планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М.
Обновлено в 00:29
Политика

Митрополит УПЦ назвал Порошенко «современным гонителем церкви»

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука назвал президента Украины Петра Порошенко «современным гонителем церкви».
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Политика

Путин: решение США о выходе из ДРСМД не останется без ответа

«Решение Соединённых Штатов о выходе из указанного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны», — заявил Путин.
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Политика

ЕС пригрозил «целевыми мерами» из-за ситуации в Азовском море

Евросоюз может рассмотреть конкретные меры в связи с ситуацией в Азовском море, так как задержание судов влияет не только на украинскую экономику, но и на европейские суда.
Обновлено в 00:39
Политика

Глава МИД Ирана назвал Россию отличным партнёром

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе беседы с французским изданием Le Figaro назвал Россию отличным торговым и политическим партнёром.
Обновлено в 00:31
Политика

Белый дом вернул аккредитацию журналисту CNN

Журналисту телеканала CNN Джиму Акосте вернули пропуск в Белый дом, но ввели новые правила поведения для представителей СМИ во время пресс-конференций президента, пишет CNN.
Обновлено вчера в 23:56
Армия и оружие

Министры обороны стран ЕС поддержали создание общей разведшколы

В Брюсселе состоялось заседание министров обороны стран-членов ЕС. На этой встрече был одобрен проект создания общей разведшколы.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие

Военные США на границе с Мексикой вернутся домой к Рождеству

Военнослужащие из США, которые находятся на юго-западной границе с Мексикой, вернутся домой к Рождеству.
Обновлено в 00:00
Политика

В Белый дом привезли главную рождественскую елку США

В 2017 году Трамп впервые на посту президента зажег огни на главной рождественской елке в США.
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Политика

Рогозин не исключил встречи с Илоном Маском

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил встречи с американским бизнесменом Илоном Маском в ходе поездки в США.
Обновлено вчера в 18:43
Политика

Предложившего отменить пенсию депутата исключили из «Единой России»

Депутата Ярославской городской думы Дмитрия Петровского, который выступал за отмену пенсий по старости, исключили из состава «Единой России».
Обновлено в 00:24
Политика

Де Мистура рассчитывает, что КС Сирии соберется в декабре

Де Мистура во время выступления на заседании СБ ООН отметил, что цель встречи состоит в том, чтобы всемирная организация направила приглашения не позднее середины декабря и созвала первое заседание Конституционного комитета до 31 декабря - даты, обозначенной в Стамбульской декларации.
Обновлено вчера в 21:54
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Мухаммед ибн Салман Аль Сауд
Наследный принц Саудовской Аравии, сын короля Салмана, второй заместитель премьер-министра и министр обороны, председатель правления благотворительного фонда Мухаммеда ибн Салмана, глава королевского суда, председатель совета по экономическим вопросам и развитию страны. С 4 ноября 2017 года глава Антикоррупционного комитета Саудовской Аравии.
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Король Саудовской Аравии, хранитель двух святынь, глава династии Аль Саудов. Стал королём и премьер-министром 23 января 2015 года, после смерти своего единокровного брата короля Абдаллы.
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