Политика

Саудовский принц может лишиться престола из-за дела Хашкаджи
Российская газета
вчера в 21:28

Члены королевской семьи Саудовской Аравии выступили против того, чтобы принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд наследовал трон. Такое решение связано с обвинениями в адрес принца в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.
Российская газетавчера в 21:28
с чего всё началось
Десятки членов королевской семьи Саудовской Аравии выступают за смену наследного принца из-за убийства в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашогги, сообщает
 Reuters.
Дождьвчера в 19:56

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Reuters: наследного принца Саудовской Аравии могут сменить из-за скандала с Хашокджи

Коммерсантъвчера в 23:49

Reuters: саудовский принц может потерять право на престол из-за дела Хашукджи

Газета.Ruвчера в 22:41

В Саудовской Аравии члены королевской семьи выступили против того, чтобы принц Мухаммед аль-Сауд наследовал престол

Эхо Москвы00:30

СМИ: в Эр-Рияде хотят сменить наследного принца из-за скандала с Хашукджи

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СМИ узнали о планах Эр-Рияда сменить наследника престола из-за Хашкаджи

РБКвчера в 17:57

Reuters узнал о возможной смене наследного принца Саудовской Аравии из-за убийства Хашогги

Дождьвчера в 19:56
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Политика

В Кремле ответили на призыв не выбирать россиянина главой Интерпола

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Политика

Путин обсудит с руководством Минобороны и ОПК госпрограмму вооружений

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Обновлено в 04:59
Политика

Эксперт прокомментировал угрозы ЕС из-за ситуации в Азовском море

Доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал RT слова главы европейской дипломатии Федерики Могерини о планах ЕС принять "целевые меры" из-за ситуации в Азовском море.
Обновлено в 05:13
Политика

На Украине подсчитали убытки от запуска «Турецкого потока»

По оценкам Унговского, после ввода в эксплуатацию первой нитки "Турецкого потока" транзит газа через Украину сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год.
Обновлено в 04:59
Политика

Пушилин вступил в должность главы ДНР

Денис Пушилин официально вступил в должность главы самопровозглашенной Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие

Россия выиграла индийский тендер на поставку средств ПВО

Россия победила в индийском тендере на поставку средств ПВО малой дальности на сумму полтора миллиарда долларов, сообщил РИА Новости источник в системе военно-технического сотрудничества.
Обновлено в 05:18
Политика

Врио главы Челябинска утвержден Владимир Елистратов

Сегодня на внеочередном заседании городской думы депутаты приняли отставку главы Челябинска Евгения Тефтелева и утвердили исполняющим обязанности градоначальника его заместителя по правовым и имущественным вопросам Владимира Елистратова.
Обновлено в 05:17
Политика

ЕР помогла всем кандидатам в Приморье пройти муниципальный фильтр

Обновлено в 05:11
Политика

Испания шантажирует Британию и ЕС по вопросу Гибралтара

Испания пообещала наложить вето на соглашение Великобритании с Евросоюзом по Brexit, если ее условия по Гибралтару не будут учтены, пишет британская газета The Times.
Обновлено в 05:19
Политика

Суд в США заблокировал указ Трампа о нелегальных мигрантах

Окружной суд Сан-Франциско наложил временный запрет на приказ президента США Дональда Трампа о запрете предоставления убежища нелегальным мигрантам, передает Reuters.
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Политика

В Госдуме прокомментировали публикации про «Машу и Медведя»

Всю российскую культуру, а не только мультфильм "Маша и Медведь", можно считать "мягкой силой" благодаря ее богатству, так же как и достижения мировой культуры, например, мистер Бин — та же "мягкая сила"; необходимо уметь отделять искусство от политики, считает глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
Обновлено в 04:56
Политика

Песков заявил, что в России де-юре нет частных военных компаний

Как сообщила ранее радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на главу комитета Общероссийского офицерского собрания Евгения Шабаева, в Международный уголовный суд в Гааге подан иск на организаторов частных военных компаний.
Обновлено в 05:16
Политика

Митрополит УПЦ назвал Порошенко «гонителем церкви»

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука назвал украинского президента Петра Порошенко "современным гонителем церкви".
Обновлено в 04:47
Политика

WP: Иванка Трамп использовала личную почту для служебной переписки

Дочь и советник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Иванка могла использовать личную электронную почту для служебной переписки с американскими чиновниками, чем нарушила регламент Белого дома.
Обновлено в 05:12
Политика

Песков прокомментировал сообщения о землях для «охранников Путина»

Ранее "Новая газета" опубликовала материал, в котором рассказывается о якобы выделении земельных участков бывшим охранникам Путина.
Обновлено в 05:11
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Мухаммед ибн Салман Аль Сауд
Наследный принц Саудовской Аравии, сын короля Салмана, второй заместитель премьер-министра и министр обороны, председатель правления благотворительного фонда Мухаммеда ибн Салмана, глава королевского суда, председатель совета по экономическим вопросам и развитию страны. С 4 ноября 2017 года глава Антикоррупционного комитета Саудовской Аравии.
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