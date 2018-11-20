с чего всё началось

Члены королевской семьи Саудовской Аравии выступили против того, чтобы принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд наследовал трон. Такое решение связано с обвинениями в адрес принца в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.

Политика Политика Эксперт прокомментировал угрозы ЕС из-за ситуации в Азовском море Доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал RT слова главы европейской дипломатии Федерики Могерини о планах ЕС принять "целевые меры" из-за ситуации в Азовском море.

Политика Политика В сенате США призвали не избирать россиянина главой Интерпола Группа сенаторов США призвала администрацию президента Дональда Трампа и генассамблею Интерпола выступить против кандидатуры генерал-майора МВД России Александра Прокопчука, претендующего на пост главы Интерпола.

Политика Политика На Украине оценили потери после запуска «Турецкого потока» Запуск "Турецкого потока" будет стоить Украине 12-13 млрд кубометров прокачки транзитного газа, подсчитал глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский.

Политика Политика Гордума Челябинска утвердила отставку мэра

Политика Политика Кадыров пригласил наследного принца Абу-Даби в Чечню Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна посетить республику.

Политика Политика ЕР помогла всем кандидатам в Приморье пройти муниципальный фильтр Региональное отделение "Единой России" оказало помощь в сборе подписей для прохождения муниципального фильтра всем кандидатам в губернаторы Приморья, сообщается на сайте отделения.

Политика Политика Митрополит УПЦ назвал Порошенко «гонителем церкви» Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука назвал украинского президента Петра Порошенко "современным гонителем церкви".

Политика Политика Суд в США заблокировал указ Трампа о нелегальных мигрантах Окружной суд Сан-Франциско наложил временный запрет на приказ президента США Дональда Трампа о запрете предоставления убежища нелегальным мигрантам, передает Reuters.

Политика Политика Путин заявил о готовности России ответить на выход США из ДРСМД Решение США о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) "не может остаться и не останется без ответа" со стороны России, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Министерства обороны в Сочи.

Армия и оружие Армия и оружие «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провели учения в Средиземном море В Средиземном море фрегаты Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провели совместные учения.

Политика Политика WP: Трамп намерен объявить Венесуэлу страной-спонсором терроризма Американская администрация готовится к тому, чтобы объявить Венесуэлу государством-спонсором терроризма, поставив ее наряду с такими странами, как Иран, КНДР, Судан и Сирия.

Политика Политика Сергей Аксенов назначил вице-премьером Крыма Ирину Кивико

Политика Политика Путин внёс в Госдуму две кандидатуры на посты аудиторов Счётной палаты Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуры Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса на должности аудиторов Счётной палаты.

Армия и оружие Армия и оружие В Воронеже запустили производство модернизированного Ил-96 На Воронежском авиационном заводе началась сборка элементов планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М.