Политика

Саудовский принц может лишиться престола из-за дела Хашкаджи
Российская газета
вчера в 21:28

Члены королевской семьи Саудовской Аравии выступили против того, чтобы принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд наследовал трон. Такое решение связано с обвинениями в адрес принца в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.
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с чего всё началось
Десятки членов королевской семьи Саудовской Аравии выступают за смену наследного принца из-за убийства в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашогги, сообщает
 Reuters.
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