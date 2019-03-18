Саудовский министр предупредил о вреде новых санкций против РоссииРИА Новости вчера в 13:51

Возможные новые санкции США против России, если будут приняты, отразятся на всем мире, заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на пресс-конференции.

с чего всё началось

В феврале сенаторы внесли в конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России.

Саудовский министр предупредил о вреде новых санкций против России

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