Политика

Саудовский министр предостерег от новых санкций против РоссииРИА Новости 13:51

В феврале сенаторы внесли в конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России.
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Саудовский министр предостерег от новых санкций против России

Возможные новые санкции США против России, если будут приняты, отразятся на всем мире, заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на пресс-конференции.
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В Эр-Рияде считают, что санкции США против России отразятся на всем мире

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Саудовский министр предостерег США от введения новых санкций против России

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Комсомольская правда16:07

Саудовский министр предостерег от новых санкций против России

РИА Новости13:51
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Происшествия

Московский ЦУМ проверяют после сообщения о минировании

Правоохранительные органы получили анонимное сообщение с угрозой взрыва в московском ЦУМе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
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ФСБ завершила дело бывшего собственника «Росгосстраха» ФСБ завершила расследование уголовного дела бывшего основного собственника «Росгосстраха» (РГС) Сергея Хачатурова.
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Происшествия

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Самолет с неисправным крылом успешно приземлился в аэропорту Сочи

Летевший из Москвы самолет Boeing 737-800, у которого возникла проблема с крылом, успешно приземлился в аэропорту Сочи.
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Происшествия

В Якутске прошел митинг после обвинения мигрантов в изнасиловании

На Комсомольской площади в Якутске состоялся стихийный несанкционированный митинг после того, как 17 марта пропала и была изнасилована одна из жительниц города.
Обновлено в 10:45
Политика

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Александр Большунов выиграл индивидуальную гонку Кубка мира

Брянский лыжник Александр Большунов не оставляет попыток обойти Йоханесса Клэбо в гонке за Кубок мира.
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Политика

В Крыму запустят новые ТЭС в день визита Путина

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Происшествия

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Украинские СМИ сообщили, что в центре Киева напали на француженку, приехавшую в страну в качестве наблюдательницы на выборах президента.
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Отец Юлии Началовой подтвердил смерть дочери

Композитор Виктор Началов подтвердил смерть дочери, российской певицы Юлии Началовой.
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Во время матча 28-го тура итальянской Серии А «Наполи» — «Удинезе» (4:2) голкиперу хозяев Давиду Оспине стало плохо.
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Политика

Медведчук назвал ошибкой отказ Украины от договора о дружбе с Россией

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что отказ украинской стороны от договора о дружбе с Россией является, по его мнению, ошибкой.
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Общество

В МЭР рассказали о причинах переезда ведомств в «Москва-Сити»

Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязи переедут в новые офисы на территории "Москва-Сити" ради более эффективной работы и экономии средств, рассказал министр экономического развития Максим Орешкин на YouTube-канале правительства.
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Минздрав Британии выступил за запрет рекламы вредной еды до 21:00

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Председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает нереальными планы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.
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В Хакасии потушили пожар на заводе «Искож»

Пожар на территории завода по производству резины "Искож" в хакасском Черногорске ликвидирован.
Обновлено в 11:04
Политика

В Киеве на встрече Порошенко с избирателями произошли столкновения

В Киеве на встрече Порошенко с избирателями произошли столкновения противников и сторонников кандидата в президенты, передает корреспондент РИА Новости.
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В Киевской области радикалы пытаются отбить у прихожан храм УПЦ

В селе Погребы Киевской области (Украины) радикально настроенные люди после литургии пытались отбить у прихожан Свято-Успенский храм УПЦ в пользу так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Священник УПЦ Игорь Шумак попросил в Facebook молитв у сочувствующих.
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