Политика
Саудовский король созвал лидеров арабских стран на экстренный саммитРоссийская газета вчера в 21:24
Король Саудовской Аравии направил лидерам арабских стран приглашения на экстренный саммит в связи с обострением отношений с Ираном. Об этом сообщило агентство новостей SPA, ссылаясь на источник в министерстве иностранных дел королевства.
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Победителем «Евровидения-2019» стали Нидерланды
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Песня Лазарева Scream попала в чарты iTunes 11 европейских стран
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Происшествия
Протестовавшие против Евровидения ортодоксальные иудеи задержаны
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Футбол
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Космос
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Обновлено 17 мая в 10:49
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Фигуристка Трусова признана лучшим молодым спортсменом в Европе
Обновлено вчера в 15:40
Хоккей
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Обновлено вчера в 17:07
Шоу-бизнес
Петросян с Брухуновой появились вместе после слухов об их расставании
Обновлено вчера в 04:49
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Хореограф Загитовой прокомментировал неприятную ситуацию с Медведевой
Обновлено вчера в 23:45
Музыка
Уступивший дочке Алсу финалист высмеял итоги «Голоса» в рекламе
Как передает «Газета.ру», мать Ержана Максима Гульмира Алибек заявила, что их использовали.
Обновлено вчера в 14:10
Хоккей
Канада разгромила Германию на чемпионате мира
Обновлено вчера в 15:05
Транспорт
В России ограничат движение грузовиков по трассам в дневное время
С 20 мая по 31 августа на некоторых участках российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса Цельсия.
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Обновлено вчера в 17:14
Футбол
«О чем на самом деле пел Сергей Лазарев». Шутка «Динамо» о Евровидении
О чем на самом деле пел Сергей Лазарев на #Eurovision2019 pic.twitter.com/6E2ne28vfo – FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 18 мая 2019 г. На видео выступление Лазарева наложено на "Футбольную песенку" (с ее текстом можно ознакомиться здесь).
Обновлено вчера в 21:42
Армия и оружие
На вооружение российской армии поступила первая бригада «Торнадо-С»
Российская армия получила на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С».
Обновлено вчера в 22:09
Общество
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Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 08:09
Шоу-бизнес
Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон
Церемония бракосочетания состоялась в часовне святого Георгия.
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Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено вчера в 03:32
Политика
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Общество
Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»
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Японец Масао Мацумомто из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
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SpaceX начала строительство кораблей Starship для полетов на Марс
Основатель SpaceX, миллиардер Илон Маск в своем Twitter-аккаунте заявил, что его компания начинает строить два космических корабля Starship.
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Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма
Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено вчера в 06:00