Политика

Саудовский король призвал созвать экстренный саммит арабских лидеровRT на русском 18:26

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке 30 мая. Об этом информирует Al Arabiya.
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ОАЭ приветствуют призыв саудовского короля созвать саммит арабских лидеров

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Саудовский король инициировал экстренный саммит арабских лидеров

Аргументы и Факты20:02

ОАЭ приветствовали созыв арабского саммита в Мекке

Экономика сегодня20:25

Саудовский король созвал экстренную встречу лидеров арабских стран

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Саудовский король созвал экстренный саммит арабских лидеров

ТК Звезда18:58

Саудовская Аравия созывает экстренные встречи арабских стран после недавних атак

ТАСС17:39

Саудовский король созвал экстренный саммит арабских лидеров в Мекке

РИА Новости17:17
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Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

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Google предсказал победителя «Евровидения»

Похожий эксперимент Google провел в 2017 году на «Евровидении» в Украине и правильно предсказал победу певца Салвадор Собрал из Португалии.
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На продажу выставлен уникальный пикап РАФ

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Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Общество

Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Наука

В Швеции найдены древнейшие предки викингов

В результате выяснилось, что проживавшие на данной территории люди генетически были близки другим охотникам-собирателям в Швеции и ранним мезолитическим популяциям, которые проживали на территории Европы в эпоху последнего оледенения.
Обновлено 15 мая в 22:22
Общество

Познер предрек трагический конец человечества

Журналист Владимир Познер заявил, что пессимистично настроен в отношении судьбы человечества.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Росавиация назвала ошибки экипажа SSJ, сгоревшего в Шереметьеве

Росавиация 17 мая представила отчет, в котором рассказывается о действиях экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ), который потерпел крушение 5 мая в Шереметьево В документе Росавиации говорится, что капитан самолета несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, прикладывая при этом максимальное усилие, пишет RT .
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Происшествия

В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери

21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили обстрел Дамаска

Сирийские силы ПВО отразили воздушную атаку со стороны Голанских высот. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Самолет Utair не смог вылететь из Сургута

В аэропорту Сургута 18 мая на несколько часов был отложен вылет лайнера Boeing 737-500 компании Utair.
Обновлено в 10:36
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
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Наука

Российские ученые создали бесконтактное устройство для борьбы с бессонницей

Бесконтактный прибор для борьбы с бессонницей и улучшения качества сна создали ученые из Центра нейротехнологий сна и бодрствования и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, им уже заинтересовались представители гостиничного бизнеса, заявил РИА Новости гендиректор центра Илья Блохин.
Обновлено в 21:09
Политика

В США раскрыли «настоящую» цену Су-57

76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Авто

Kia Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом

Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.
Обновлено вчера в 22:47
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Палестина организует альтернативное «Евровидение»

В концертах примут участие артисты из Палестины, Израиля и других стран.
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В Екатеринбурге разыскивают спортсменов, напавших на полицию у Драмтеатра

В Екатеринбурге разыскивают спортсменом, по некоторым данным - бойцов РМК, которые в первый день протестных акций у Драмтеатра напали на сотрудников полиции.
Обновлено в 12:09
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Более миллиона зрителей требуют переснять 8 сезон «Игры престолов»

Более миллиона человек подписали петицию с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов».
Обновлено в 19:32
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Исследователи представили робота-насекомое

Обновлено в 11:36
Религия

В РПЦ оценили ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге

16 мая Путин предложил провести опрос жителей района в Екатеринбурге для решения вопроса о строительстве храма на месте городского сквера.
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Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети»

Как выяснили журналисты, стоимость одного звонка с помощью специального бота составляет примерно 15 рублей, одно СМС от робота обойдётся примерно в 10 рублей.
Обновлено вчера в 06:43
Культура

Британец случайно купил подлинник Пикассо за $293

Житель Великобритании приобрёл на гаражной распродаже подлинник полотна Пабло Пикассо.
Обновлено в 00:13
Происшествия

В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема

Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Политика

Саакашвили рассказал, как Зеленский должен относиться к России

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Зеленский должен забыть о двусторонних переговорах с Россией, а также сконцентрироваться на борьбе с Порошенко.
Обновлено в 20:17
Религия

Епархия прокомментировала заявление губернатора Куйвашева

Представители православного сообщества будут отстаивать позицию строительства храма в сквере Настоятель Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло озвучил позицию Екатеринбургской епархии по поводу заявления губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Обновлено в 08:36
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Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе

Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
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Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
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«Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети

Видео с котом, который следит за героями боевика на телеэкране, набирает популярность в Сети.
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Король Саудовской Аравии, Служитель двух святынь, глава династии Аль Саудов. Стал королём и премьер-министром 23 января 2015 года, после смерти своего единокровного брата короля Абдаллы.
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