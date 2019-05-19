Политика
Саудовский король призвал созвать экстренный саммит арабских лидеровRT на русском 18:26
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке 30 мая. Об этом информирует Al Arabiya.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 21:29, Ашберн
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено в 19:02
Музыка
Google предсказал победителя «Евровидения»
Похожий эксперимент Google провел в 2017 году на «Евровидении» в Украине и правильно предсказал победу певца Салвадор Собрал из Португалии.
Обновлено в 08:17
Авто
На продажу выставлен уникальный пикап РАФ
Обновлено в 17:49
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Наука
В Швеции найдены древнейшие предки викингов
В результате выяснилось, что проживавшие на данной территории люди генетически были близки другим охотникам-собирателям в Швеции и ранним мезолитическим популяциям, которые проживали на территории Европы в эпоху последнего оледенения.
Обновлено 15 мая в 22:22
Общество
Познер предрек трагический конец человечества
Журналист Владимир Познер заявил, что пессимистично настроен в отношении судьбы человечества.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Росавиация назвала ошибки экипажа SSJ, сгоревшего в Шереметьеве
Росавиация 17 мая представила отчет, в котором рассказывается о действиях экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ), который потерпел крушение 5 мая в Шереметьево В документе Росавиации говорится, что капитан самолета несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, прикладывая при этом максимальное усилие, пишет RT .
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Происшествия
В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери
21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили обстрел Дамаска
Сирийские силы ПВО отразили воздушную атаку со стороны Голанских высот. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Самолет Utair не смог вылететь из Сургута
В аэропорту Сургута 18 мая на несколько часов был отложен вылет лайнера Boeing 737-500 компании Utair.
Обновлено в 10:36
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 05:17
Наука
Российские ученые создали бесконтактное устройство для борьбы с бессонницей
Бесконтактный прибор для борьбы с бессонницей и улучшения качества сна создали ученые из Центра нейротехнологий сна и бодрствования и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, им уже заинтересовались представители гостиничного бизнеса, заявил РИА Новости гендиректор центра Илья Блохин.
Обновлено в 21:09
Политика
В США раскрыли «настоящую» цену Су-57
76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Авто
Kia Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом
Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.
Обновлено вчера в 22:47
Музыка
Палестина организует альтернативное «Евровидение»
В концертах примут участие артисты из Палестины, Израиля и других стран.
Обновлено в 17:58
Происшествия
В Екатеринбурге разыскивают спортсменов, напавших на полицию у Драмтеатра
В Екатеринбурге разыскивают спортсменом, по некоторым данным - бойцов РМК, которые в первый день протестных акций у Драмтеатра напали на сотрудников полиции.
Обновлено в 12:09
Кино
Более миллиона зрителей требуют переснять 8 сезон «Игры престолов»
Более миллиона человек подписали петицию с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов».
Обновлено в 19:32
Наука
Исследователи представили робота-насекомое
Обновлено в 11:36
Религия
В РПЦ оценили ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге
16 мая Путин предложил провести опрос жителей района в Екатеринбурге для решения вопроса о строительстве храма на месте городского сквера.
Обновлено в 19:48
Общество
Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети»
Как выяснили журналисты, стоимость одного звонка с помощью специального бота составляет примерно 15 рублей, одно СМС от робота обойдётся примерно в 10 рублей.
Обновлено вчера в 06:43
Культура
Британец случайно купил подлинник Пикассо за $293
Житель Великобритании приобрёл на гаражной распродаже подлинник полотна Пабло Пикассо.
Обновлено в 00:13
Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Политика
Саакашвили рассказал, как Зеленский должен относиться к России
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Зеленский должен забыть о двусторонних переговорах с Россией, а также сконцентрироваться на борьбе с Порошенко.
Обновлено в 20:17
Религия
Епархия прокомментировала заявление губернатора Куйвашева
Представители православного сообщества будут отстаивать позицию строительства храма в сквере Настоятель Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло озвучил позицию Екатеринбургской епархии по поводу заявления губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Обновлено в 08:36
Музыка
Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе
Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 11:09
Здоровье
Эксперт рассказал, почему школьники умирают на физкультуре
Почему школьники умирают на уроках физкультуры из-за проблем с сердцем, на какие симптомы у подростков следует обратить внимание родителям и учителям и должен ли педагог реанимировать ребенка, "Газете.Ru" рассказал доктор медицинских наук Юрий Шварц.
Обновлено в 11:29
Общество
Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
Общество
«Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети
Видео с котом, который следит за героями боевика на телеэкране, набирает популярность в Сети.
Обновлено в 14:42