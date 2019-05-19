Политика
Саудовский король экстренно созвал саммит арабских лидеровГазета.Ru 22:46
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд затребовал экстренный саммит лидеров стран арабского мира, который должен быть проведен не позднее 30 мая, передает РИА "Новости". Причиной такого решительного требования стало обострение отношений с Ираном.
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Здоровье
Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год
В Роспотребнадзоре сообщили, что на конец 2018 года в России зарегистрировано более 1 млн граждан с ВИЧ, только 87,7 тыс. новых случаев - за прошлый год.
Обновлено в 17:09
Музыка
Сергей Лазарев выступит в финале «Евровидения»
Обновлено 16 мая в 23:31
Музыка
Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»
Певец Сергей Лазарев заявил, что в отношении к России на конкурсе "Евровидение" есть определенная предвзятость, которая сказывается на итогах конкурса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 22:32
Происшествия
Миллиарды полковников ФСБ показали на видео
В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео
Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:36
Экономика
Эксперт рассказал, как не разориться в отпуске
Эксперт проекта по повышению уровня финансовой грамотности Минфина России, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал РИА Новости, что рассчитывать стоимость отпуска лучше с помощью специальной формулы.
Обновлено в 00:53
Единоборства
Джо Джойс нокаутировал Александра Устинова
В третьем раунде Устинов оказался на настиле ринга после пропущенного удара левой и не смог подняться до окончания счета рефери.
Обновлено в 17:14
Музыка
Первый канал аннулировал итоги голосования в финале шоу «Голос. Дети»
Ведущий выразил уверенность, что Первый канал проверит результаты голосования, и призвал не травить Микеллу.
Обновлено 16 мая в 07:57
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорт» в финале Кубка Англии
Обновлено в 16:15
Спорт
Хореограф Загитовой: отвечу один раз — интервью с Медведевой не видел
Хореограф группы тренера Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз опроверг мнение, что музыка для нового показательного номера Алины Загитовой — композиция Билли Айлиш Bad guy — была выбрана после интервью воспитанницы той же команды Евгении Медведевой, которая теперь тренируется в Канаде.
Обновлено в 18:08
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Наука
В Швеции найдены древнейшие предки викингов
В результате выяснилось, что проживавшие на данной территории люди генетически были близки другим охотникам-собирателям в Швеции и ранним мезолитическим популяциям, которые проживали на территории Европы в эпоху последнего оледенения.
Обновлено 15 мая в 22:22
Происшествия
На юге Москвы произошел пожар на складе с пластиком
Пожар произошел в складском здании во втором Котляковском переулке в Москве, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.
Обновлено в 22:14
Космос
NASA показало след от крушения космического корабля на Луне
Американское космическое агентство NASA опубликовало снимок поверхности Луны, на котором запечатлено место посадки и крушения израильского космического корабля "Берешит" (Beresheet).
Обновлено 16 мая в 11:04
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о возможности совместного с Россией производства С-500
Обновлено в 19:13
Общество
В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире
Обновлено в 22:22
Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Футбол
«О чем на самом деле пел Сергей Лазарев». Шутка «Динамо» о Евровидении
В официальном Твиттере московского "Динамо" опубликована шутка на тему выступления российского певца Сергея Лазарева на Евровидении.
Обновлено в 21:42
Экономика
Нижегородская область получит средства на расселение аварийного жилья
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин в пятницу подписали договор о предоставлении финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилья, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:21
Армия и оружие
Китайские специалисты оценили шаг по размещению С-350 в Сибири
Специалисты китайского издательства Sohu оценили шаг российского Минобороны по размещению комплексов С-350 «Витязь» в Сибири.
Обновлено в 13:24
Здоровье
Губернатор дал поручение: оптимизация здравоохранения Кузбасса будет идти иначе
Сергей Цивилёв дал поручение создать общественные советы, которые будут участвовать в обсуждении решений, принимаемых в здравоохранении.
Обновлено в 20:30
Музыка
Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе
Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 11:09
Общество
Мэр Екатеринбурга встретился с противниками храма в сквере
Обновлено в 08:29
Музыка
Мадонна выступила на «Евровидении» в качестве приглашенной звезды
Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в концерте международного конкурса "Евровидение".
Обновлено в 18:05
Экономика
Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 05:57
Политика
Володин предположил начало деменции у Зеленского
В ответ на заявление Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что у избранного президента республики началась деменция.
Обновлено в 06:58