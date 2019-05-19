Саудовская Аравия заявила о готовности ответить на недавние обстрелыРЕН ТВ вчера в 21:34

Аль-Джубейра считает что в дестабилизации региона основная ответственность лежит на Иране, который угрожал экономическим интересам мира, планировал закрыть морские пути и провел террористические операции в регионе.

Саудовская Аравия заявила о готовности ответить на недавние обстрелы

Политика Экс-мэр Риги призвал Латвию готовиться к отмене санкций против РФ Отстранённый от должности мэр Риги Нил Ушаков призвал власти Латвии отменить санкции против России и наладить диалог с Москвой.

Музыка Представители Исландии подняли флаг Палестины на «Евровидении» Исландская группа Hatari во время оглашения результатов голосования в прямом эфире «Евровидения» подняла флаг Палестины.

Единоборства Уайлдер нокаутировал Бризила в дебюте поединка Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер без особых проблем победил Доминика Бризила, передает "Советский спорт".

Общество Юлия Скрипаль собралась сделать заявление Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.

Шоу-бизнес «Почти вдова»: супруга Газманова раскритиковала шоу Кудрявцевой Супруга Олега Газманова прокомментировала волну слухов о разводе и онкологии после выхода передачи «Секрет на миллион».

Шоу-бизнес Обшарпанные стены и старая мебель: сын заставил актера Сергея Степанченко сделать ремонт Российский актер и режиссер долго не мог решиться на ремонт в квартире. В итоге Сергею Степанченко пришлось пойти на перемены ради сына.

Происшествия В горах рядом с Токио перекрыты дороги из-за активности вулкана Японские специалисты зафиксировали рост активности в районе вулкана Хаконэ, расположенного в 80 километрах западнее Токио.

Общество В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире Японец Масао Мацумомто из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).

Происшествия В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери 21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.

Политика На Украине оценили потери из-за сокращения торговли с Россией За пять лет сокращения торговли с Россией Украина потеряла около $80 млрд. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский.

Происшествия Миллиарды полковников ФСБ показали на видео В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.

Экономика Минтруд предложил новый расчет прожиточного минимума для пенсионеров Минтруда и социальной защиты предложило новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.

Футбол Головин помог «Монако» обыграть «Амьен» Футбольный клуб «Монако» победил французский «Амьен» со счетом 2:0. На счету российского игрока Александра Головина — гол и результативная передача, сообщает «Советский спорт».

Армия и оружие Британцы возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой Публикация Daily Mail о сопровождении истребителями Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем вызвала общественное обсуждение, сообщает РИА Новости.

Здоровье Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год В Роспотребнадзоре сообщили, что на конец 2018 года в России зарегистрировано более 1 млн граждан с ВИЧ, только 87,7 тыс. новых случаев - за прошлый год.

Происшествия Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.

Музыка Певец из Голландии скрыл свою ориентацию, чтобы выиграть «Евровидение» Участник «Евровидения» от Голландии — певец Дункан Лоуренс в канун финала конкурса признался, что он — бисексуал.

Политика Саакашвили дал Зеленскому совет об отношениях с Москвой Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о двусторонних переговорах с Россией.

Транспорт Фурам и другим грузовикам разрешат ездить только ночью Например, на трассе М-9 для фур закроют участок в Псковской области с 419 по 616 километр, на трассе М-10 - участок в Ленинградской области с 593 по 674 километр и подъезды к городу Тосно на старом направлении, также участки дорог Р-21, Р-23, Р-56 и других дорог на подъезде к крупнейшим транспортным узлам и административным центрам.

Политика Вице-канцлер Австрии ушел в отставку после видео с россиянкой Вице-канцлер Австрии, лидер ультраправой австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку после обнародования видеозаписи, на которой он общается с россиянкой Аленой Макаровой.

Экономика Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам «Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.

Здоровье В Бельгии запретили привлекать детей к веганству Диетолог Хизер Рассел сообщила, что ребенок в любом возрасте может получать все необходимые для роста и развития вещества, не прибегая к употреблению животной пищи.