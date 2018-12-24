Политика
Саудовская Аравия выделит деньги на восстановление Сирии вместо США
Саудовская Аравия выделит деньги на восстановление Сирии вместо СШАРИА Новости12:52
Саудовская Аравия согласилась выделить вместо США "необходимые деньги" на восстановление Сирии, заявил в понедельник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
РИА Новости12:52
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Саудовская Аравия сейчас согласилась потратить необходимый объем средств на помощь в восстановлении Сирии, вместо США. Вы видите? Разве это не прекрасно, когда необычайно богатые страны помогают восстанавливатьcя своим соседям, а не США, которые находятся в 5 000 миль оттуда.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRambler News Service 12:33
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