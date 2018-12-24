Армия и оружие
Саудовская Аравия выделит деньги на восстановление Сирии вместо США
Саудовская Аравия выделит деньги на восстановление Сирии вместо СШАРИА Новости12:52
Саудовская Аравия согласилась выделить вместо США "необходимые деньги" на восстановление Сирии, заявил в понедельник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
РИА Новости12:52
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Саудовская Аравия согласилась потратить деньги, необходимые для восстановления Сирии, вместо США. Видите? Разве не прекрасно, когда чрезвычайно богатые страны помогают восстановлению своих соседей, вместо великой страны США, которая находится на расстоянии в 5000 миль. Спасибо Саудовской Аравии!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТК Звезда 14:15
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