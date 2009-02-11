Происшествия

Саудовская Аравия сообщила о диверсии на нефтяных танкерахLenta.ru 07:28

Власти Саудовской Аравии сообщили о повреждении двух своих нефтяных танкеров в Оманском заливе вскоре после сообщения США об угрозе атак на коммерческие суда со стороны Ирана, передает Reuters.
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В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ

РИА Новости02:14

Два нефтяных танкера Саудовской Аравии стали целью диверсии в водах ОАЭ

Газета.Ru04:38

Атаки на танкеры в ОАЭ привели к росту цен на нефть

Известия05:13

Саудовская Аравия заявила о диверсии на своих нефтяных танкерах в ОАЭ

Коммерсантъ05:14

Саудовские власти раскрыли подробности диверсии против нефтетанкеров в водах ОАЭ

Взгляд.ру00:48

Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера

Life.ru00:39

В Саудовской Аравии заявили, что два нефтяных танкера стали целью диверсии в водах ОАЭ

ТАСС00:29
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Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках

Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Происшествия

В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии

Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Общество

В России предложили усложнить бракоразводный процесс

В России предложили усложнить бракоразводный процесс, чтобы снизить количество распадающихся браков.
Обновлено в 06:48
Происшествия

На фанатов «Зенита» и ЦСКА завели уголовное дело из-за драки

Полиция Санкт-Петербурга завела уголовное дело по статье "Хулиганство" после драки между фанатами петербургского "Зенита" и московского ЦСКА, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес

В Сети обсуждают снимок 48-летней Наоми Кэмпбелл с младенцем на руках

Недавно 48-летняя Наоми Кэмпбелл заинтриговала подписчиков необычным фото.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова побрилась налысо

12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено вчера в 13:00
Общество

Татарстанцев шокировало обмеление Волги и Камы

Авторы снимков комментируют, что уровень воды в этом году чрезвычайно низок, что может быть опасно для обитателей реки и стать причиной экологической катастрофы.
Обновлено в 04:57
Происшествия

В Нью-Йорке официант вернул клиентке чек на 426 тысяч долларов

После ухода клиентки официант обнаружил, что она забыла чек на 426 тысяч долларов.
Обновлено в 05:24
Политика

Филарет заявил о разделении «новой церкви» на Украине

Филарет допустил разделение новой церковной структуры, после чего будет создана "единая церковь — Киевский патриархат".
Обновлено в 03:28
Здоровье

Врачи рассказали, какими средствами они лечатся

Врачи рекомендуют своим пациентам разнообразные лекарства, используют новейшие достижения медицины и прибегают к проверенным народным средствам.
Обновлено в 04:36
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено 11 мая в 07:26
Культура

Якубовича сделали персонажем культового файтинга Mortal Kombat

12 мая на YouTube-канале Animation Decks появилось видео, создатели которого «провели» шоу «Поле чудес» в сеттинге популярного у любителей видеоигр файтинга Mortal Kombat.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Швеция возобновляет расследование дела Ассанжа об изнасиловании

Прокуратура Швеции решила возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 05:42
Авто

Российский авторынок в апреле показал падение

Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес

Ксения Собчак эмоционально отреагировала на воссоединение с сыном

Ксения Собчак эмоционально отреагировала на встречу с сыном Платоном, который провел майские праздники с отцом Максимом Виторганом.
Обновлено в 03:19
Кино

Топ лучших утраченных фильмов опубликовали в РФ

Госфильмофонд при поддержке экспертов подготовил список из 557 утраченных отечественных фильмов.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Рестлер умер во время боя в Лондоне

Рестлер из Мексики Сесар Гонсалес умер во время поединка в Лондоне.
Обновлено в 06:23
Энергетика

Венгрия начала получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба»

Венгрия в тестовом режиме возобновила приём российской нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 07:37
Экономика

ЕК оштрафовала пивоваренную компанию AB InBev за нарушение конкуренции

Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала на сумму более чем €200 млн бельгийскую пивоваренную компанию AB InBev за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза (ЕС).
Обновлено в 07:18
Авто

Новый Ford Territory опередил по продажам Hyundai Creta

Напомним, что в КНР кроссовер Territory от Ford продается с безальтернативным 1,5-литровым бензиновым двигателем EcoBoost, выдающим 143 лошадиные силы мощности.
Обновлено в 03:55
Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:37
Происшествия

В здание правительства Саратовской области бросили «коктейль Молотова»

Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в здание проходной правительства Саратовской области, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 07:44
Финансы

Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов в понедельник

Предположительно снижение рубля к доллару и евро может быть связано с тем, что последний раунд переговоров США с Китаем не завершился подписанием торгового соглашения, а дальнейшие переговоры на данный момент не запланированы.
Обновлено в 04:50
Кино

Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»

В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Экономика

Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе—марте вырос на 5,8%

Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в январе—марте выросло на 5,8% ($2,8 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило $51,1 млрд, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).
Обновлено в 06:50
Политика

Помпео отменил часть визита в Россию

Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
Обновлено в 00:36
Наука

Российские ученые превратили золото в «двумерный» материал

Ученые из МФТИ выяснили, что золото можно превратить в практически абсолютно "плоскую" двумерную структуру, прикрепив его атомы к особой подложке из соединения серы и молибдена.
Обновлено в 07:00
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено 11 мая в 09:54
Футбол

Роналду оскорбил защитника «Ромы» Флоренци

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посмеялся над ростом защитника «Ромы» Алессандро Флоренци в ходе 36-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 06:33
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