Происшествия
Саудовская Аравия сообщила о диверсии на нефтяных танкерахLenta.ru 07:28
Власти Саудовской Аравии сообщили о повреждении двух своих нефтяных танкеров в Оманском заливе вскоре после сообщения США об угрозе атак на коммерческие суда со стороны Ирана, передает Reuters.
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Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках
Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Происшествия
В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии
Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Общество
В России предложили усложнить бракоразводный процесс
В России предложили усложнить бракоразводный процесс, чтобы снизить количество распадающихся браков.
Обновлено в 06:48
Происшествия
На фанатов «Зенита» и ЦСКА завели уголовное дело из-за драки
Полиция Санкт-Петербурга завела уголовное дело по статье "Хулиганство" после драки между фанатами петербургского "Зенита" и московского ЦСКА, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают снимок 48-летней Наоми Кэмпбелл с младенцем на руках
Недавно 48-летняя Наоми Кэмпбелл заинтриговала подписчиков необычным фото.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова побрилась налысо
12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
Татарстанцев шокировало обмеление Волги и Камы
Авторы снимков комментируют, что уровень воды в этом году чрезвычайно низок, что может быть опасно для обитателей реки и стать причиной экологической катастрофы.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Нью-Йорке официант вернул клиентке чек на 426 тысяч долларов
После ухода клиентки официант обнаружил, что она забыла чек на 426 тысяч долларов.
Обновлено в 05:24
Политика
Филарет заявил о разделении «новой церкви» на Украине
Филарет допустил разделение новой церковной структуры, после чего будет создана "единая церковь — Киевский патриархат".
Обновлено в 03:28
Здоровье
Врачи рассказали, какими средствами они лечатся
Врачи рекомендуют своим пациентам разнообразные лекарства, используют новейшие достижения медицины и прибегают к проверенным народным средствам.
Обновлено в 04:36
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено 11 мая в 07:26
Культура
Якубовича сделали персонажем культового файтинга Mortal Kombat
12 мая на YouTube-канале Animation Decks появилось видео, создатели которого «провели» шоу «Поле чудес» в сеттинге популярного у любителей видеоигр файтинга Mortal Kombat.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Швеция возобновляет расследование дела Ассанжа об изнасиловании
Прокуратура Швеции решила возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 05:42
Авто
Российский авторынок в апреле показал падение
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
Ксения Собчак эмоционально отреагировала на воссоединение с сыном
Ксения Собчак эмоционально отреагировала на встречу с сыном Платоном, который провел майские праздники с отцом Максимом Виторганом.
Обновлено в 03:19
Кино
Топ лучших утраченных фильмов опубликовали в РФ
Госфильмофонд при поддержке экспертов подготовил список из 557 утраченных отечественных фильмов.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Рестлер умер во время боя в Лондоне
Рестлер из Мексики Сесар Гонсалес умер во время поединка в Лондоне.
Обновлено в 06:23
Энергетика
Венгрия начала получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба»
Венгрия в тестовом режиме возобновила приём российской нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 07:37
Экономика
ЕК оштрафовала пивоваренную компанию AB InBev за нарушение конкуренции
Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала на сумму более чем €200 млн бельгийскую пивоваренную компанию AB InBev за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза (ЕС).
Обновлено в 07:18
Авто
Новый Ford Territory опередил по продажам Hyundai Creta
Напомним, что в КНР кроссовер Territory от Ford продается с безальтернативным 1,5-литровым бензиновым двигателем EcoBoost, выдающим 143 лошадиные силы мощности.
Обновлено в 03:55
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
В здание правительства Саратовской области бросили «коктейль Молотова»
Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в здание проходной правительства Саратовской области, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 07:44
Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов в понедельник
Предположительно снижение рубля к доллару и евро может быть связано с тем, что последний раунд переговоров США с Китаем не завершился подписанием торгового соглашения, а дальнейшие переговоры на данный момент не запланированы.
Обновлено в 04:50
Кино
Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»
В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Экономика
Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе—марте вырос на 5,8%
Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в январе—марте выросло на 5,8% ($2,8 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило $51,1 млрд, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).
Обновлено в 06:50
Политика
Помпео отменил часть визита в Россию
Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
Обновлено в 00:36
Наука
Российские ученые превратили золото в «двумерный» материал
Ученые из МФТИ выяснили, что золото можно превратить в практически абсолютно "плоскую" двумерную структуру, прикрепив его атомы к особой подложке из соединения серы и молибдена.
Обновлено в 07:00
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено 11 мая в 09:54
Футбол
Роналду оскорбил защитника «Ромы» Флоренци
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посмеялся над ростом защитника «Ромы» Алессандро Флоренци в ходе 36-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 06:33