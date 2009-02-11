Саудовская Аравия сообщила о диверсии на нефтяных танкерахLenta.ru 07:28

Власти Саудовской Аравии сообщили о повреждении двух своих нефтяных танкеров в Оманском заливе вскоре после сообщения США об угрозе атак на коммерческие суда со стороны Ирана, передает Reuters.

Саудовская Аравия сообщила о диверсии на нефтяных танкерах

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