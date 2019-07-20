Армия и оружие
Саудовская Аравия согласилась разместить войска СШАРосбалт 03:45
На территории Саудовской Аравии будут размешены дополнительные американские силы. О том, что Эр-Рияд дал такое разрешение, сообщили в Пентагоне. Временный шеф ведомства Ричард Спенсер одобрил перемещение войск.
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