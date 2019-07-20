Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США. Это нужно для повышения уровня сотрудничества в обеспечении безопасности региона, говорится в заявлении саудовского Минобороны. К 2003 году командование США вывело практически все свои войска из страны.

Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране

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