Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в странеВести.Ru 19:46
Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США. Это нужно для повышения уровня сотрудничества в обеспечении безопасности региона, говорится в заявлении саудовского Минобороны. К 2003 году командование США вывело практически все свои войска из страны.
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