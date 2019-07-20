Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в странеВести.Ru вчера в 19:46
Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США. Это нужно для повышения уровня сотрудничества в обеспечении безопасности региона, говорится в заявлении саудовского Минобороны. К 2003 году командование США вывело практически все свои войска из страны.
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Футбол
Неймар не полетел с «ПСЖ» в Германию на матч с «Нюрнбергом»
«ПСЖ» вылетел в Нюрнберг на товарищеский матч с местной командой. В Германию с командой не отправился Неймар, сообщает пресс-служба парижан.
Обновлено в 06:17
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Футбол
Сарри рассказал, как намерен использовать Роналду
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился видением будущей позиции на поле форварда команды — Криштиану Роналду.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня
В Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках издали приказы о полном прекращении огня.
Обновлено в 04:20
Интернет
«ВКонтакте» запускает приложение для знакомств Lovina
«ВКонтакте» запускает приложение для знакомств Lovina, в котором пользователи смогут общаться через видеозвонки и видеоистории.
Обновлено вчера в 08:44
Политика
Иран заявил о задержании британского танкера в Ормузском проливе
Обновлено вчера в 14:44
Общество
Названо количество россиян с зарплатой больше миллиона
В 2017 году в категорию работников, получающих более 1 млн рублей в месяц попало 6988 россиян, что на 38% меньше количества работников данной категории в текущем году.
Обновлено вчера в 13:16
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено вчера в 13:24
Политика
Грузинский канал вернет в эфир оскорбившего Путина ведущего
Ведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния сможет вернуться к работе, после того, как пройдут два месяца, на время которых его отстранили от эфира из-за оскорбительной речи в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Луценко заявил о «горячих версиях» в расследовании убийства Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Facebook, что Луценко, а также глава МВД Украины Арсен Аваков, глава Национальной полиции Сергей Князев и и.о. председателя СБУ Иван Баканов должны будут 23 июля отчитаться о ходе расследования убийства журналиста.
Обновлено в 06:39
Футбол
Аршавин представлен в качестве легенды в PES 2020
Бывший форвард сборной России и лондонского Арсенала Андрей Аршавин вошел в список легендарных игроков футбольного симулятора PES 2020 от японской компании Konami.
Обновлено в 07:50
Общество
В Свердловской области МЧС объявило штормовое предупреждение
Обновлено в 02:28
Гаджеты
Xiaomi представляет механические часы T-Series CIGA Design
Обновлено в 04:10
Политика
Путин не верит, что Скрипаля отравили британские спецслужбы
Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в версию, по которой бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отравили британские спецслужбы.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Обновлено в 05:11
Спорт
Нурмагомедов поздравил сборную Алжира с победой на Кубке Африки
Накануне, 19 июля, футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала (1:0) и выиграли Кубок Америки.
Обновлено в 06:59
Политика
Посольство России в Великобритании показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter-аккаунте карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено в 00:57
Финансы
Der Spiegel: ЕЦБ планирует возобновить программу покупки государственных облигаций к ноябрю
Президент Европейского центрального банка Марио Драги планирует возобновить программу покупки государственных облигаций для поддержки экономики еврозоны к ноябрю, сообщает издание Der Spiegel, ссылаясь на неназванные источники.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале
Сход вагонов грузового поезда произошел в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила журналистам в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:42
Общество
В Псковской области обнаружено более 300 артефактов эпохи викингов
В Псковской области в поселении Горожане археологи во время работ нашли более 300 артефактов эпохи викингов, в частности, арабские монеты-дирхемы.
Обновлено в 07:17
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Госпитализированная Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии
Состояние народной артистки СССР Инны Чуриковой, которая находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, оценивается как тяжелое.
Обновлено вчера в 02:07
Общество
Рябцева обвинила Навального в хищении 10 миллионов на сборе подписей
По словам Рябцевой, во время подготовительной кампании Навальный вывел со своего биткоин-кошелька 12,7 миллиона рублей пожертвований, из которых на сбор подписей ушло только 2,7 миллиона.
Обновлено в 05:25
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара
Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
Обновлено вчера в 10:20
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой
Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22