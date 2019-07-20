Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в странеВести.Ru вчера в 19:46
Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США. Это нужно для повышения уровня сотрудничества в обеспечении безопасности региона, говорится в заявлении саудовского Минобороны. К 2003 году командование США вывело практически все свои войска из страны.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 00:27, Вашингтон
Политика
Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранская сторона ощутит последствия, если не отпустит задержанный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.
Обновлено вчера в 17:36
Политика
Режиссер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери
Обновлено вчера в 18:28
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звезд
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы.
Обновлено вчера в 22:17
Экономика
S&P подтвердило инвестиционный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
Обновлено вчера в 18:48
Шоу-бизнес
Старшая дочка Алека Болдуина ошарашила поклонников фото без одежды
Как выяснилось, это фото она сделала в номере весьма недешевого отеля Sixty в Сохо, где Айрлэнд остановилась, приехав в Нью-Йорк.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Украинские пользователи Сети отреагировали на инцидент между президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
США ввели санкции против четырех граждан Венесуэлы
Ранее в пятницу вице-президент США Майк Пенс заявил о введении новых санкций в отношении должностных лиц Венесуэлы, виновных, по мнению американских властей, в репрессивных мерах и пытках мирного населения.
Обновлено вчера в 13:13
Интернет
Forbes: приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
Разработчики приложения для смартфонов FaceApp в период с 9 по 19 июля заработали более $1 млн на фоне резкого роста популярности продукта, передаёт российское издание Forbes.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия
СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400
В Нижнем Новгороде по решению суда арестован владелец ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Ведущий «Дома-2» назвал Стоцкую «больным кроликом»
Обновлено вчера в 14:22
Футбол
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Ливерпуль» в товарищеском матче
«Боруссия» (Дортмунд) на американском стадионе Notre Dame (штат Индиана) обыграла «Ливерпуль».
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
В Китае после взрыва на заводе погибли 10 человек
В результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в провинции Хэнань погибли 10 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено вчера в 22:07
Гаджеты
Honor анонсировал российскую презентацию Honor 20 Pro
Обновлено вчера в 15:09
Культура
Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе порнорежиссера
«Съемочный процесс прошел в Санкт-Петербурге в Sweet Museum, Диана была полностью голой, для роли разделся и я. Клип сняли для молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва», — рассказал Барецкий.
Обновлено вчера в 07:00
Наука
Эпидемия «банановой болезни» добралась до плантаций Латинской Америки
Эпидемия «банановой болезни» добралась до Южной Америки — это может привести к гибели банановых плантаций и к росту мировых цен на бананы.
Обновлено 18 июля в 06:10
Футбол
«Аякс» подпишет контракт с центральным защитником сборной Мексики
Амстердамский «Аякс» согласовал с мексиканской «Америкой» трансфер центрального защитника сборной Мексики Эдсона Альвареса, сообщается на сайте голландского клуба.
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Премьер Косово подал в отставку
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:51
Энергетика
Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено вчера в 21:13
Кино
Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»
Обновлено вчера в 18:46
Космос
Рогозин поздравил главу НАСА с 50-летием высадки на Луну
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поздравил главу НАСА Джима Брайденстайна с 50-летием высадки на Луну.
Обновлено вчера в 23:35
Общество
В МЧС назвали способы убедиться в съедобности гриба
В МЧС призвали граждан России прежде, чем сорвать гриб, убедиться в его безопасности, а также назвали способы, как это можно сделать.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
В Новосибирске мусоровоз на зебре сбил двух девушек
Обновлено в 00:13
Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского цирком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "цирком" подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране.
Обновлено вчера в 20:08
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал фото 10-летней дочери с сигаретой
41-летний Алексей Панин не скрывает, что позволяет своей дочери многое.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено вчера в 12:18
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено вчера в 10:38
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло участие российского спецназа в боях в Идлибе
В российском военном ведомстве назвали опубликованную британским агентством Reuters информацию о якобы участии в боях в сирийской провинции на стороне президента Башара Асада российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» «очередным фейком».
Обновлено 18 июля в 08:08