Армия и оружие

Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в странеВести.Ru вчера в 19:46

Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США. Это нужно для повышения уровня сотрудничества в обеспечении безопасности региона, говорится в заявлении саудовского Минобороны. К 2003 году командование США вывело практически все свои войска из страны.
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Пентагон подтвердил решение о переброске военных в Саудовскую Аравию

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Саудовская Аравия разрешила разместить США войска

Газета.Ruвчера в 21:45

Глава Пентагона одобрил размещение дополнительного контингента США в Саудовской Аравии

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Саудовская Аравия согласилась принять американские войска

РБКвчера в 21:11

Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США

РИА Новостивчера в 18:34

Король Саудовской Аравии готов разместить в своей стране военных США

РЕН ТВвчера в 18:29
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 00:27, Вашингтон
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Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранская сторона ощутит последствия, если не отпустит задержанный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.
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Режиссер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери

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Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звезд

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы.
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Экономика

S&P подтвердило инвестиционный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
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Старшая дочка Алека Болдуина ошарашила поклонников фото без одежды

Как выяснилось, это фото она сделала в номере весьма недешевого отеля Sixty в Сохо, где Айрлэнд остановилась, приехав в Нью-Йорк.
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Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области

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Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком

Украинские пользователи Сети отреагировали на инцидент между президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком.
Обновлено вчера в 22:41
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США ввели санкции против четырех граждан Венесуэлы

Ранее в пятницу вице-президент США Майк Пенс заявил о введении новых санкций в отношении должностных лиц Венесуэлы, виновных, по мнению американских властей, в репрессивных мерах и пытках мирного населения.
Обновлено вчера в 13:13
Интернет

Forbes: приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн

Разработчики приложения для смартфонов FaceApp в период с 9 по 19 июля заработали более $1 млн на фоне резкого роста популярности продукта, передаёт российское издание Forbes.
Обновлено вчера в 17:02
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Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург

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Происшествия

СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400

В Нижнем Новгороде по решению суда арестован владелец ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев, сообщает газета «Коммерсантъ».
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Ведущий «Дома-2» назвал Стоцкую «больным кроликом»

Обновлено вчера в 14:22
Футбол

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Ливерпуль» в товарищеском матче

«Боруссия» (Дортмунд) на американском стадионе Notre Dame (штат Индиана) обыграла «Ливерпуль».
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Происшествия

В Китае после взрыва на заводе погибли 10 человек

В результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в провинции Хэнань погибли 10 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
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Honor анонсировал российскую презентацию Honor 20 Pro

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Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе порнорежиссера

«Съемочный процесс прошел в Санкт-Петербурге в Sweet Museum, Диана была полностью голой, для роли разделся и я. Клип сняли для молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва», — рассказал Барецкий.
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Наука

Эпидемия «банановой болезни» добралась до плантаций Латинской Америки

Эпидемия «банановой болезни» добралась до Южной Америки — это может привести к гибели банановых плантаций и к росту мировых цен на бананы.
Обновлено 18 июля в 06:10
Футбол

«Аякс» подпишет контракт с центральным защитником сборной Мексики

Амстердамский «Аякс» согласовал с мексиканской «Америкой» трансфер центрального защитника сборной Мексики Эдсона Альвареса, сообщается на сайте голландского клуба.
Обновлено вчера в 18:50
Политика

Премьер Косово подал в отставку

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Энергетика

Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо

В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
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Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»

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Рогозин поздравил главу НАСА с 50-летием высадки на Луну

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поздравил главу НАСА Джима Брайденстайна с 50-летием высадки на Луну.
Обновлено вчера в 23:35
Общество

В МЧС назвали способы убедиться в съедобности гриба

В МЧС призвали граждан России прежде, чем сорвать гриб, убедиться в его безопасности, а также назвали способы, как это можно сделать.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

В Новосибирске мусоровоз на зебре сбил двух девушек

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Политика

Украинский министр назвал указ Зеленского цирком

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "цирком" подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране.
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Шоу-бизнес

Алексей Панин показал фото 10-летней дочери с сигаретой

41-летний Алексей Панин не скрывает, что позволяет своей дочери многое.
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Политика

Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено вчера в 12:18
Общество

В музее Есенина сняли на видео «привидение»

Обновлено вчера в 10:38
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Названы наименее востребованные в России профессии

Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло участие российского спецназа в боях в Идлибе

В российском военном ведомстве назвали опубликованную британским агентством Reuters информацию о якобы участии в боях в сирийской провинции на стороне президента Башара Асада российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» «очередным фейком».
Обновлено 18 июля в 08:08
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