Политика
Саудовская Аравия раскритиковала доклад ООН по убийству ХашоггиRambler News Service 11:17
Ранее специальный докладчик ООН Агнес Калламар представила 100-страничный документ, в котором говорится, что есть «достоверные доказательства» того, что наследный принц Саудовской Аравии и другие высокопоставленные чиновники причастны к убийству в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги.
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Стартовали съемки приквела «Игры престолов»
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Экономика
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Финансы
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции Центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%, говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено в 15:53
Политика
Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам
Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию.
Обновлено в 12:00
Политика
Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
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Представители Объединенной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием причин гибели малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, официально назвали имена четырех подозреваемых по делу о гибели MH17: бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский.
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Происшествия
Поезд с оружием сошел с рельсов в США
В США поезд с опасными материалами и оружием сошел с рельсов. Об этом сообщил шериф округа Элко в штате Невада в своем фейсбуке.
Обновлено в 16:06
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Как погиб депутат Верховной рады Украины Дмитрий Тымчук
По факту ЧП возбуждено уголовное дело. В Киеве найден мертвым депутат Верховной рады Украины от фракции "Народный Фронт" Дмитрий Тымчук.
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Футбол
Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы публично наехала на «трусливого» Лазарева
Продюсер Лободы публично наехала на "трусливого" Лазарева Нателла Крапивина посвятила пост скандалу, случившемуся на премии "Муз-ТВ".
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Политика
Американский суд приговорил россиянина Тищенко к году заключения
В США суд приговорил россиянина Олега Тищенко к году лишения свободы за покупку документации к американским военным самолетам.
Обновлено в 13:07
Наука
По созданному физиками атомному радио впервые передали музыку
По атомному радио специалисты впервые смогли передать музыку, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 15:07
Армия и оружие
Появилось видео массированного обстрела Донецка ВСУ
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету анонсировали в США
В США военно-промышленная компания США Raytheon рассказала о гиперзвуковой ракете на прямоточном воздушно-реактивном двигателе.
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Кино
Вышел дебютный трейлер фильма «Серебряные коньки»
На ютьюб-канале Central Partnership появился дебютный трейлер фильма «Серебряные коньки», который снимает студия «Тритэ» Никиты Михалкова.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»
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Политика
Зеленский приветствовал выводы доклада о виновных в крушении MH17
Владимир Зеленский приветствует выводы доклада о крушении самолета Malaysia Airlines рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, говорится в Twitter администрации президента Украины.
Обновлено в 15:03
Происшествия
Киркоров опубликовал кадры жесткой посадки своего самолета
Певец Филипп Киркоров показал жесткую посадку своего самолета S7 в Домодедово.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Бизнесмена Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении
Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении.
Обновлено в 15:08
Политика
Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».
Обновлено в 14:50
Политика
Зеленский провел встречу с бизнесменом Ахметовым
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Общество
СК заинтересовался обманутыми дольщиками Орла после обращения к Путину
Следственный комитет начал доследственную проверку после обращения на «прямую линию» к президенту Владимиру Путину дольщика из Орла, сообщили ИА REGNUM 19 июня в пресс-службе Следственного комитета.
Обновлено в 14:29
Экономика
Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Госдума одобрила во втором чтении законопроект, по которому многодетные семьи в которых родился третий или последующий ребенок получат компенсацию ипотечного кредита на приобретение жилья.
Обновлено вчера в 09:58
Энергетика
Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»
Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:35
Космос
У звезды Тигардена обнаружено два аналога Земли
В рамках проекта CARMENES по поиску потенциально обитаемых миров у близлежащих красных карликов астрономы обнаружили две экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды Тигардена, каждая из которых немногим превосходит по размеру Землю и может содержать на поверхности жидкую воду.
Обновлено вчера в 15:20