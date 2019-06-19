Политика

Саудовская Аравия раскритиковала доклад ООН по убийству ХашоггиRambler News Service 11:17

Ранее специальный докладчик ООН Агнес Калламар представила 100-страничный документ, в котором говорится, что есть «достоверные доказательства» того, что наследный принц Саудовской Аравии и другие высокопоставленные чиновники причастны к убийству в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги.
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ООН может начать расследование убийства Хашукджи при резолюции Совбеза

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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 16:14, Вашингтон
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Стартовали съемки приквела «Игры престолов»

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Начата доследственная проверка по обращению к Владимиру Путину многодетных семей из поселка Подсолнухи Тукаевского района.
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Политика

Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам

Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию.
Обновлено в 12:00
Политика

Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
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Нидерланды объявили об уголовном преследовании Стрелкова по делу MH17

Представители Объединенной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием причин гибели малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, официально назвали имена четырех подозреваемых по делу о гибели MH17: бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Поезд с оружием сошел с рельсов в США

В США поезд с опасными материалами и оружием сошел с рельсов. Об этом сообщил шериф округа Элко в штате Невада в своем фейсбуке.
Обновлено в 16:06
Политика

Как погиб депутат Верховной рады Украины Дмитрий Тымчук

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. В Киеве найден мертвым депутат Верховной рады Украины от фракции "Народный Фронт" Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 09:27
Футбол

Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании

Обновлено в 10:28
Армия и оружие

США показали улики против Ирана по делу о взрывах на танкерах

Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес

Продюсер Лободы публично наехала на «трусливого» Лазарева

Продюсер Лободы публично наехала на "трусливого" Лазарева Нателла Крапивина посвятила пост скандалу, случившемуся на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 06:28
Политика

Американский суд приговорил россиянина Тищенко к году заключения

В США суд приговорил россиянина Олега Тищенко к году лишения свободы за покупку документации к американским военным самолетам.
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Наука

По созданному физиками атомному радио впервые передали музыку

По атомному радио специалисты впервые смогли передать музыку, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 15:07
Армия и оружие

Появилось видео массированного обстрела Донецка ВСУ

Обновлено в 08:50
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету анонсировали в США

В США военно-промышленная компания США Raytheon рассказала о гиперзвуковой ракете на прямоточном воздушно-реактивном двигателе.
Обновлено в 15:52
Кино

Вышел дебютный трейлер фильма «Серебряные коньки»

На ютьюб-канале Central Partnership появился дебютный трейлер фильма «Серебряные коньки», который снимает студия «Тритэ» Никиты Михалкова.
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Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»

Обновлено вчера в 21:09
Общество

Водителей хотят лишать прав за отсутствие ОСАГО

Водителей, которые второй раз попались без страхового полиса ОСАГО, предлагают лишать прав или штрафовать на пять тысяч рублей.
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Зеленский приветствовал выводы доклада о виновных в крушении MH17

Владимир Зеленский приветствует выводы доклада о крушении самолета Malaysia Airlines рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, говорится в Twitter администрации президента Украины.
Обновлено в 15:03
Происшествия

Киркоров опубликовал кадры жесткой посадки своего самолета

Певец Филипп Киркоров показал жесткую посадку своего самолета S7 в Домодедово.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Бизнесмена Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении

Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении.
Обновлено в 15:08
Политика

Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».
Обновлено в 14:50
Политика

Зеленский провел встречу с бизнесменом Ахметовым

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Общество

СК заинтересовался обманутыми дольщиками Орла после обращения к Путину

Следственный комитет начал доследственную проверку после обращения на «прямую линию» к президенту Владимиру Путину дольщика из Орла, сообщили ИА REGNUM 19 июня в пресс-службе Следственного комитета.
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Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, по которому многодетные семьи в которых родился третий или последующий ребенок получат компенсацию ипотечного кредита на приобретение жилья.
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Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
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Космос

У звезды Тигардена обнаружено два аналога Земли

В рамках проекта CARMENES по поиску потенциально обитаемых миров у близлежащих красных карликов астрономы обнаружили две экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды Тигардена, каждая из которых немногим превосходит по размеру Землю и может содержать на поверхности жидкую воду.
Обновлено вчера в 15:20
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Распространивший неэтичное видео катастрофы SSJ100 полицейский уволен

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