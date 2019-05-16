Политика
Саудовская Аравия признала крымчан гражданами РоссииKrym.News вчера в 23:49
Саудовская Аравия признала жителей Крыма гражданами России. Об этом пишут "Известия" со ссылкой источник в Духовном управлении мусульман Крыма.
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Для крымских мусульман сохранили квоту для совершения хаджа в Саудовскую Аравию
РИА Новости Крым02:59
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:41, Ашберн
Происшествия
Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 06:51
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Общество
В Австрии запретят носить хиджаб в начальных школах
Согласно опросам общественного мнения, большинство жителей Австрии поддерживает введение запрета на ношение хиджаба девочками в детских садах и начальных школах.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Кудрявцева поделилась подробностями жизни с молодым хоккеистом
Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками в инстаграме подробностями жизни с хоккеистом Игорем Макаровым, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:17
Интернет
Павел Дуров очень сильно раскритиковал WhatsApp
Создатель Telegram Павел Дуров публично раскритиковал WhatsApp из-за проблем с безопасностью - по его словам, пользователи этого мессенджера находятся под постоянной угрозой слежки.
Обновлено в 05:01
Хоккей
Крэйг Мактавиш стал главным тренером «Локомотива»
Канадский специалист Крэйг Мактавиш стал новым главным тренером ярославского "Локомотива", сообщает официальный сайт команды.
Обновлено в 08:09
Футбол
Мирзов: потасовки с моим участием после матча с «Уралом» не было
Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов заявил РИА Новости, что никаких потасовок после ответного матча 1/2 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала" с его участием не было.
Обновлено в 07:14
Политика
Инаугурация Зеленского пройдет 20 мая
Инаугурация Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, пройдет 20 мая.
Обновлено в 04:11
Здоровье
Мало овощей и фруктов. Названы недостатки рациона россиян
По словам специалиста, россияне «перебирают» с кондитерскими изделиями, сахаром и животными продуктами.
Обновлено в 08:30
Общество
YouTube отказался выдать «золотую кнопку» RT на русском
Стоит отметить, что в 2014 году YouTube-канал «RT на русском» набрал 100 тыс. подписчиков, и тогда видеохостинг отправил редакции «серебряную кнопку».
Обновлено в 06:30
Хоккей
Задоров — о дебюте в сборной: Считаю, что сыграл нормально
Задоров добавил, что зрители в основном знают игроков по выступлениями за сборную, а НХЛ считают чем-то далёким.
Обновлено в 07:33
Недвижимость
Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве в апреле выросло на 13%
Отмечается, что всего с января по апрель 2019 года число сделок на вторичном рынке жилья возросло в полтора раза.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
Путин сообщил о выявленных в Сирии недостатках российской авиации
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
На Ставрополье в ДТП с восемью машинами погибли два человека
В результате аварии погибли два человека, сообщили в четверг в краевом управлении ГИБДД.
Обновлено в 07:49
Происшествия
В сквер у Театра драмы привезли бетонные блоки и не подпускают людей
Утром 16 мая в сквер у Театра драмы в Екатеринбурге привезли бетонные блоки, вокруг дежурят полицейские.
Обновлено в 01:54
Политика
Мэр Нью-Йорка намерен участвовать в президентских выборах в США
Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в 2020 году в США.
Обновлено в 07:31
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о допуске в реанимацию
Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене
В числе раненных в результате авиаударов арабской коалиции по Йемену фигурируют две россиянки, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на йеменское министерство здравоохранения.
Обновлено в 05:50
Политика
Госдума приняла во втором чтении проект о фотофиксации техосмотра
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 08:14
Политика
Ответственная за обмен пленными Геращенко ушла с поста
На хрупких плечах представителя Незалежной в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе лежала ответственность за обмен пленными.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Германии недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод
Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.
Обновлено в 06:07
Авто
Volkswagen Tharu установил абсолютный рекорд по продажам
По данным производителя, за апрель текущего года в Поднебесной было реализовано почти 13 тысяч таких автомобилей - это абсолютный рекорд с момент выхода Tharu на рынок.
Обновлено в 02:07
Политика
Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России
Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва направили в психбольницу
Жителя Югры, обвиняемого в попытке угона пассажирского самолета, переводят в психиатрическую клинику.
Обновлено в 08:05
Политика
Раскол в ПЦУ: Епифаний заявил, что ничего не обещал Филарету
Митрополит вновь образованной неканонической ПЦУ Епифаний заявил, что не обещал так называемому патриарху Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарету правления церковью при своем председательстве.
Обновлено в 07:31
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Политика
«Роскосмос» опроверг сообщения о скорой отставке Рогозина
Ранее журналист Андрей Караулов опубликовал у себя в Facebook информацию о том, что Рогозин якобы может лишиться поста главы госкорпорации и стать советником президента России по космосу.
Обновлено в 05:48