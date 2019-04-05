Энергетика

Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллараREGNUM 05:07

Вариант отказа от доллара в королевстве обсуждают уже несколько месяцев, отмечают источники агентства. Представители Саудовской Аравии уведомили американских партнеров о таком плане, а также обсуждали его с другими странами — членами ОПЕК.
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Саудовская Аравия грозит прекратить продажу нефти в долларах, чтобы остановить NOPEC

Вести.Финанс02:59

Эр-Рияд пригрозил отказаться от доллара, если США примут закон против ОПЕК

ФАН03:42

Саудовская Аравия может отказаться от доллара при торговле нефтью

Московский Комсомолец03:09

Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара

Газета.Ru06:15

Reuters: Саудовская Аравия пригрозила США отказаться от расчетов в долларах

ТАСС02:49

Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара

REGNUM05:07

СМИ: Саудиты пригрозили отказаться от доллара при продаже нефти в случае принятия NOPEC

ПРАЙМ01:52
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Происшествия

В Саратове в уличной перестрелке возле АЗС ранены два человека

По предварительным данным, выстрелы были произведены из травматического пистолета неизвестными людьми из автомобиля «Mercedes-Benz» белого цвета.
Обновлено в 04:51
Авто

АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в апреле

Обновлено в 06:21
Политика

Меркель встретится с Порошенко 12 апреля в Берлине

Канцлер ФРГ Ангела Меркель проведёт переговоры с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине в пятницу, 12 апреля.
Обновлено в 06:07
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20
Авто

«Мустанг-кросс» на батарее получил официальное название

Компания Ford зарегистрировала в Европейском Бюро по интеллектуальной собственности новое торговое название продукта — Mustang Mach-E.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

Прокуратура заинтересовалась кондуктором, высадившей девочку в Сургуте

Прокуратура в Сургуте проверит перевозчика и действия кондуктора, которая высадила девочку по пути в школу из-за отсутствия сдачи, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Югры.
Обновлено в 03:56
Политика

Порошенко и Зеленский сдали анализы на наркотики перед дебатами

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализ крови на наркотики и алкоголь перед дебатами в преддверии второго тура выборов.
Обновлено в 03:52
Политика

«Военторг» начал продавать «Куртку, как у Путина»

Подведомственная Минобороны компания «Военторг» выпустила в продажу модель куртки, в которой президент Владимир Путин ходил на рыбалку в Туве.
Обновлено вчера в 14:35
Кино

Вин Дизель намекнул на свое участие в сиквеле «Аватара»

Обновлено в 03:03
Экономика

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес

Жасмин призналась, что хотела расстаться с мужем

Певица Жасмин чуть не рассталась со своим супругом из-за его ревности. Об этом рассказала сама исполнительница.
Обновлено в 07:18
Общество

Названы самые популярные имена российских новорожденных

Обновлено в 01:36
Политика

В Кремле отреагировали на призыв Трампа снизить траты на оружие

Слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости США, России и Китаю договориться и снизить траты на вооружения заслуживают высокой оценки, однако необходимо конвертировать этот призыв в конкретную инициативу.
Обновлено в 05:30
Происшествия

В Дагестане мальчик умер после укола в больнице

Семилетний мальчик умер после укола в одной из больниц Махачкалы, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану.
Обновлено в 06:26
Музыка

Скриптонит отошел от рэпа в новом альбоме

Обновлено в 06:19
Общество

Данелию похоронят рядом с Табаковым и Говорухиным

Обновлено в 03:16
Армия и оружие

В бундестаге предложили распустить НАТО

НАТО представляет значительную угрозу мировой безопасности, используя свои силы для защиты «имперских интересов», поэтому альянс следует распустить.
Обновлено в 04:27
Политика

В Кремле оценили данные Росстата о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с докладом Росстата относительно того, что треть российских семей не в состоянии купить себе новую пару сезонной обуви.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес

Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок

Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Транспорт

В Москву вернулись дачные пробки

Повторение ситуации стоит ждать в воскресенье, но тогда пробки уже будут формироваться в обратном направлении.
Обновлено в 05:41
Общество

Женщина узнала о беременности за 45 минут до родов

Обновлено в 03:14
Экономика

Михельсон рассказал о фактической мощности трех линий «Ямала СПГ»

Реальная мощность трех линий завода "Ямал СПГ" превышает проектную в 16,5 миллиона тонн и фактически составляет 17,5 миллиона тонн, заявил глава основного акционера проекта "Новатэка" Леонид Михельсон.
Обновлено в 07:02
Футбол

Игроки «Челси» посетили ночной клуб перед матчем с «Вест Хэмом»

Игроки английского футбольного клуба «Челси» посетили ночной клуб в преддверии матча чемпионата Англии.
Обновлено в 06:20
Космос

Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено в 06:54
Политика

Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО

Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала позицию российских властей в транзитном споре "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам", пишет "Украинская правда".
Обновлено в 04:59
Политика

Порошенко подписал указ о развитии ядерной энергетики

Отмечается, что это необходимо для «усиления уровня ядерной и радиационной безопасности и энергонезависимости государства, обеспечения устойчивого функционирования и дальнейшего развития ядерной энергетики, интеграции объединённой энергетической системы Украины в европейскую энергосистему».
Обновлено в 04:22
Происшествия

В Краснодаре задержали уродовавшую пациенток «доктора Франкенштейна»

Обновлено в 06:58
Политика

Семья погибшего пассажира рейса MH17 подала иск к Сбербанку и ВТБ

Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шансмана, погибшего в 2014 году при крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над Украиной, подала подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск к Сбербанку, ВТБ и системам денежных переводов Western Union и MoneyGram.
Обновлено вчера в 16:04
Шоу-бизнес

Лопырева показала подписчикам отца своего ребенка

Модель трогательно поздравила любимого В середине прошлого месяца на личной странице "Инстаграма" Виктории Лопыревой появилось селфи с прогулки на яхте в компании неизвестного мужчины — в кадре спутник манекенщицы закрыл свое лицо рукой.
Обновлено в 03:10
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
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