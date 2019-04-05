Экономика

Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллараREGNUM 05:07

Агентство называет не очень высокими шансы на то, что будет принят антикартельный закон, который позволит правительству США судиться со странами ОПЕК. Но угроза саудовской стороны отказаться от доллара в нефтяных сделках говорит о недовольстве Эр-Рияда возможным вовлечением в антимонопольные тяжбы.
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Эксперт объяснил, чем для Саудовской Аравии чреват отказ от доллара при торговле нефтью

ФАН10:55

Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара

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Саудовская Аравия пригрозила США отказаться от расчетов в долларах

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Reuters: Саудовская Аравия пригрозила США отказаться от расчетов в долларах

ТАСС02:49

Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара

Газета.Ru06:15

СМИ: Саудиты пригрозили отказаться от доллара при продаже нефти в случае принятия NOPEC

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