Экономика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллараREGNUM 05:07
Агентство называет не очень высокими шансы на то, что будет принят антикартельный закон, который позволит правительству США судиться со странами ОПЕК. Но угроза саудовской стороны отказаться от доллара в нефтяных сделках говорит о недовольстве Эр-Рияда возможным вовлечением в антимонопольные тяжбы.
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Принц Гарри и Меган Маркл переехали в новый дом
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«Барселона» намерена предложить новый контракт своему лидеру
Обновлено в 08:58
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В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права
Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
Обновлено в 07:32
Хоккей
ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина
ЦСКА повели в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.
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Здоровье
В красноярской больнице пациентам запретили фотографировать палаты
Главврач больницы пояснила, такой документ действительно существует, и прежде всего гарантирует сохранение врачебной тайны, подписывать его или нет - решают сами пациенты.
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Политика
Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО
В августе прошлого года сообщалось, что Украина обжаловала решение ВТО по спору с Россией.
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Политика
Путину понравилась подаренная Лукашенко на Новый год картошка
Президенту России Владимиру Путину понравилась картошка, которую президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил ему на Новый год.
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Политика
Генсек Совета Европы предложил план восстановления прав России в ПАСЕ
Бывший премьер-министр Норвегии, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что права российской делегации в Парламентской ассамблее СЕ (ПАСЕ) необходимо восстановить, и предложил подробный план выхода из кризиса.
Обновлено в 10:07
Здоровье
Новая медицинская специальность появится в России
В Минздраве РФ сообщили, что с 2020 года в России появится новая специальность — врач физической и реабилитационной медицины.
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес
В Сети опубликован фрагмент съемок последнего клипа Юлии Началовой
Пиар-менеджер Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала на своей странице в Instagram фрагмент видеозаписи последнего клипа певицы.
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Политика
Time поместил на обложку стоящего над земным шаром Путина
В прошлый раз Путина помещали на обложку Time год назад, в марте 2018 г. На ней российский президент изображен с короной на голове и подписью «Восходящий царь».
Обновлено в 13:47
Происшествия
В Мадриде взрывом газа снесло целый этаж жилого дома
Взрыв бытового газа прогремел в жилом 13-этажном жилом доме мадридского района Пуэнте де Вальекас, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание АВС.
Обновлено в 10:17
Политика
Экс-сотрудник ГИБДД просит Верховный суд расширить границы
Получится ли у него оспорить приказ главы МВД Бывший инспектор ГИБДД оспорил запрет на выезд за границу для сотрудников МВД.
Обновлено в 13:59
Футбол
«Саутгемптон» и «Ливерпуль» определились со стартовыми составами
"Саутгемптон" и "Ливерпуль" определились со стартовыми составами на матч 33-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
Происшествия
Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Годовалую дочь звезды шоу «Дом-2» мучили в больнице
Обновлено в 12:29
Происшествия
В Лондоне перекрыли улицы из-за подозрительных сумок
Лондонская полиция перекрыла улицы после сообщения о двух подозрительных сумках, отправленных в Банк Англии, передает Reuters.
Обновлено в 13:34
Политика
Путин одобрил пять новых налогов
Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.
Обновлено в 12:56
Политика
Генпрокуратура Украины предъявила обвинение адвокату Вышинского
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение адвокату главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому.
Обновлено в 08:08
Культура
Ведущий Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира
Обновлено вчера в 00:30
Шоу-бизнес
Оксану Самойлову раскритиковали за избалованность дочери
Обновлено в 11:30
Происшествия
У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 млн рублей
Никулинский суд Москвы изъял в доход государства у близких обвиняемого в коррупции бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко активы на сумму 460 млн рублей.
Обновлено в 10:03
Космос
Без тайн и загадок: Египетские круги на полях
Обновлено в 10:21
Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Политика
Грудинин сменил Рогозина на должности гендиректора «Ил»
Алексей Рогозин уволен с поста генерального директора ПАО «Ил». 35-летний сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина занимал эту должность два года.
Обновлено вчера в 12:36
Общество
Подозрительные счета в РФ предложили приостанавливать без суда
Росфинмониторинг предлагает разрешить органам власти без суда приостанавливать подозрительные операции по банковским счетам.
Обновлено в 14:15