Экономика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллараREGNUM 05:07
Агентство называет не очень высокими шансы на то, что будет принят антикартельный закон, который позволит правительству США судиться со странами ОПЕК. Но угроза саудовской стороны отказаться от доллара в нефтяных сделках говорит о недовольстве Эр-Рияда возможным вовлечением в антимонопольные тяжбы.
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Политика
Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту
Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.
Обновлено в 09:59
Гаджеты
Microsoft поведала о новых возможностях Game Bar на Windows 10
Вместе с анонсом Windows 10 May 2019 Update компания Microsoft представила обновлённый Game Bar — оверлей операционной системы, который предназначен специально для игр.
Обновлено в 11:37
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо
Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено в 05:39
Политика
Зеленский опубликовал результаты анализа на наркотики
Проведение анализа крови на наркотики и алкоголь было условием Зеленского для участия в президентских дебатах с Порошенко.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие
За неделю ВСУ в Донбассе почти 80 раз нарушили режим прекращения огня
Обновлено в 09:43
Политика
В Госдуме предложили исключить Эстонию из ООН
Чернышов в своем обращении к Гутеррешу попросил исключить Эстонию из состава ООН, так как руководство этой страны потворствует развитию фашизма и способствует геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушениях прав русскоязычных граждан.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Политика
Тимошенко отказалась вести дебаты Порошенко и Зеленского
Обновлено в 11:50
Экономика
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Недвижимость
Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
Обновлено в 02:37
Общество
Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве
Причины затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы установлены – это грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве, сообщил РИА Новости руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.
Обновлено в 04:53
Общество
Twitter оштрафовали на три тысячи рублей
Сервис микроблогов Twitter оштрафован на 3 тысячи рублей за отказ предоставить информацию о локализации данных российских пользователей.
Обновлено в 11:37
Общество
Минздрав хочет блокировать публичные призывы к отказу от прививок
Минздрав России готовит пакет законопроектов, предусматривающих запрет на распространение информации с призывами к отказу от вакцинации.
Обновлено в 07:55
Транспорт
«Мосгортранс» объяснил свои шутки в ответ на жалобы клиентов в Twitter
3 апреля один из клиентов написал в Twitter: «30 минут интервалы автобусов на Тверской сейчас, я уже не тегаю Мосгортранс, потому что скорее всего они ответят как приятно прогулятся в такой солнечный денек» (орфография и пунктуация автора сохранены).
Обновлено в 07:52
Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Волочкова назвала Собчак мерзавкой после унижений во время интервью
Балерина Анастасия Волочкова после интервью с телеведущей Ксенией Собчак в своем Instagram выразила недовольство поведением журналистки во время съемки.
Обновлено в 10:53
Политика
Волкер призвал украинцев голосовать за Порошенко
Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер объяснил украинцам, почему они должны отдать свои голоса во втором туре выборов президента Украины за действующего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 07:06
Экономика
Продажа «Ленты»: «Магнит» предложил больше «Севергрупп»
Цена предложения "Магнита" оказалась больше параметров, объявленных "Сверегрупп": 3,65 доллара за GDR (глобальную депозитарную расписку) против 3,6 доллара.
Обновлено в 09:58
Авто
Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и VW в картельном сговоре
Еврокомиссия (ЕК) обвинила три концерна автопроизводителей - BMW, Daimler и VW (в который входят Volkswagen, Audi и Porsche) - в картельном сговоре с целью сдерживания разработки технологий очистки выхлопных газов автомобилей на европейском рынке.
Обновлено в 06:03
Кино
Александр Домогаров станет «Зорге» на Первом канале
Обновлено в 04:04
Футбол
Все билеты на «Спартак» — ЦСКА проданы
Обновлено в 06:54
Происшествия
Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку
Обновлено в 04:53
Общество
Названы самые популярные имена новорожденных в России
Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес
Жасмин рассказала о свиданиях с осужденным мужем
Певица Жасмин рассказала о том, как проходят ее встречи с мужем - молдавским политиком и предпринимателем Иланом Шором.
Обновлено в 08:54
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20