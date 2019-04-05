Энергетика

Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллараГазета.Ru 06:15

Саудовская Аравия может отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если США примут антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), пишет Reuters. Он позволит американскому правительству подавать в суды антимонопольные иски против стран-членов ОПЕК.
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Госдеп не стал комментировать планы Эр-Рияда отказаться от расчетов в долларах

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Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара

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Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара

Газета.Ru06:15

Саудовская Аравия пригрозила США отказаться от расчетов в долларах

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Московский Комсомолец03:09

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СМИ: Саудиты пригрозили отказаться от доллара при продаже нефти в случае принятия NOPEC

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Дальнейшее развитие ИИ приведет к тому, что общество будет ощущать себя в опасности и даст реакционный ответ, считают 77% руководителей и 81% представителей широкой общественности.
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На киевском стадионе «Олимпийский», где кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко 19 апреля намерены провести свои дебаты, запланированы другие мероприятия.
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США объяснили украинцам необходимость голосовать за Порошенко

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в интервью PBS объяснил преимущества действующего президента Украины Петра Порошенко, вновь баллотирующегося на пост главы государства, против другого кандидата на эту должность — Владимира Зеленского.
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Власти Ингушетии планируют создать в регионе медицинский городок, который будет состоять из первой в республике многопрофильной больницы и медицинского колледжа, сообщает в пятницу пресс-служба главы региона.
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