Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллараГазета.Ru 06:15
Саудовская Аравия может отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если США примут антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), пишет Reuters. Он позволит американскому правительству подавать в суды антимонопольные иски против стран-членов ОПЕК.
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Хоккей
Женская сборная России вырвала победу у Швейцарии на ЧМ-2019
Обновлено в 15:45
Политика
США серьезно рассматривают применение военной силы против Венесуэлы
США чрезвычайно серьезно рассматривают вариант применения военной силы против Венесуэлы и намерены усилить экономическое давление, сообщил 5 апреля представитель американской администрации высокого ранга.
Обновлено в 18:24
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Политика
Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста
В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
Политика
Зеленский заявил о «казусе» с анализами на наркотики
Обновлено в 20:05
Происшествия
Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку
Обновлено в 03:51
Экономика
«Магнит» захотел купить «Ленту»
Ретейлер «Магнит» подтвердил свое предложение о покупке 100% акций «Ленты». Об этом ТАСС 5 апреля рассказали в компании.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Волочкова назвала Собчак мерзавкой после унижений во время интервью
Балерина Анастасия Волочкова после интервью с телеведущей Ксенией Собчак в своем Instagram выразила недовольство поведением журналистки во время съемки.
Обновлено в 10:53
Политика
Нил Ушаков снят с поста мэра Риги
Глава Министерства по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце подписал распоряжение об отправке мэра Риги Нила Ушакова в отставку.
Обновлено в 02:27
Технологии
Руководители IT-компаний увидели в ИИ опасность «разучиться думать»
Дальнейшее развитие ИИ приведет к тому, что общество будет ощущать себя в опасности и даст реакционный ответ, считают 77% руководителей и 81% представителей широкой общественности.
Обновлено в 21:19
Музыка
Группа «Альянс» впервые показала снятый в 1987-м клип «На заре»
Клавишник популярной в перестройку группы "Альянс" и автор песни "На заре" Олег Парастаев 5 апреля опубликовал видеоклип на главный хит команды, снятый в 1987 году.
Обновлено в 12:11
Политика
Киевский стадион запланировал другие мероприятия на день дебатов
На киевском стадионе «Олимпийский», где кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко 19 апреля намерены провести свои дебаты, запланированы другие мероприятия.
Обновлено в 18:36
Политика
Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400
Обновлено в 11:22
Гаджеты
Apple начала продавать новые iPad Air и iPad mini в России
Компания Apple сообщила о начале продаж в России новых планшетов iPad Air и iPad mini.
Обновлено в 10:42
Экономика
Рэй Далио: необходимо что-то менять или в США произойдет революция
В своем эссе 69-летний миллиардер выразил мнение, что растущий разрыв в доходах представляет собой экзистенциальную угрозу для американского общества, и неспособность реформировать нынешнюю систему капитализма рискует закончится социальным взрывом и некой формой революции.
Обновлено в 15:16
Политика
США объяснили украинцам необходимость голосовать за Порошенко
Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в интервью PBS объяснил преимущества действующего президента Украины Петра Порошенко, вновь баллотирующегося на пост главы государства, против другого кандидата на эту должность — Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:04
Здоровье
Медицинский городок с первой многопрофильной больницей и медколледжем построят в Ингушетии
Власти Ингушетии планируют создать в регионе медицинский городок, который будет состоять из первой в республике многопрофильной больницы и медицинского колледжа, сообщает в пятницу пресс-служба главы региона.
Обновлено в 09:55
Кино
Вышел трейлер криминала «Домино» с Николаем Костер-Вальдау
Обновлено в 04:21
Происшествия
Более 600 экспонатов пропали из национальной галереи Армении
Уточняется, что в ходе проверок, проведённых в фондах ГНКО «Выставочный центр», была обнаружена пропажа в общей сложности 626 экспонатов — полотен, гобеленов, графических работ, скульптур.
Обновлено в 17:24
Общество
В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей
Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено в 13:43
Футбол
«Краснодар» предложил 9 млн евро за хавбека «Морейренсе»
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
Спутники-шпионы США неоднократно сближались с российскими аппаратами
Например, американские спутники GSSAP сближались на расстоянии от 10 до 15 км с российскими гражданскими космическими аппаратами «Экспресс-АМ8» в июле 2017 года и «Луч» в сентябре 2017 года.
Обновлено в 21:11
Армия и оружие
В Минобороны России рассказали о полёте Ил-38 над Японским морем
Противолодочный самолёт Ил-38 морской авиации выполнил плановый полёт над нейтральными водами Японского моря.
Обновлено в 20:16
Наука
Голландцы без синестезии все равно соотнесли звук с цветом
Ученые выяснили, что носители голландского языка соотносят определенные звуки с цветами не имея синестезии (особенности, которая позволяет соотносить информацию, получаемую из нескольких каналов органов чувств) и делают это, полагаясь на фонетические особенности.
Обновлено в 13:05
Экономика
В МЭР дали прогноз по инфляции в России
Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что обновлённый прогноз ведомства по инфляции на 2019 год будет выше текущих 4,3%, но при этом не превысит 5%.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Певица Ольга Бузова завоевала музыкальную премию в номинации «Лучшее шоу»
Певица Ольга Бузова получила золотую статуэтку музыкальной премии "Жара".
Обновлено в 21:20
Экономика
Минтруд сообщил о планах сократить число бедных россиян на 20%
Министерство труда и социальной защиты РФ планирует в 2019 году сократить число бедных россиян на 20% — с 19,3 до 15,3 миллиона человек.
Обновлено вчера в 15:19