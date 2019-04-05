Экономика

Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллараREGNUM 05:07

Агентство называет не очень высокими шансы на то, что будет принят антикартельный закон, который позволит правительству США судиться со странами ОПЕК. Но угроза саудовской стороны отказаться от доллара в нефтяных сделках говорит о недовольстве Эр-Рияда возможным вовлечением в антимонопольные тяжбы.
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Саудовская Аравия может отказаться от доллара при торговле нефтью

Московский Комсомолец03:09

Эксперт объяснил, чем для Саудовской Аравии чреват отказ от доллара при торговле нефтью

ФАН10:55

Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара

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Саудовская Аравия пригрозила США отказаться от расчетов в долларах

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Госдеп не стал комментировать планы Эр-Рияда отказаться от расчетов в долларах

ТАСС16:18

Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара

REGNUM05:07

СМИ: Саудиты пригрозили отказаться от доллара при продаже нефти в случае принятия NOPEC

ПРАЙМ01:52
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Общество

В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей

Обновлено в 13:43
Политика

В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Спорт

Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон призналась, что уже десять лет как одинока

Как сообщает Daily Mail, Шарлиз, определенно одна из самых одаренных и желанных женщин в индустрии, будучи пойманной на красной дорожке CinemaCon Awards 2019 в Лас-Вегасе, призналась, что уже десять лет как одинока.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38

Обновлено в 15:47
Единоборства

Официально: Усик проведет бой с Такамом 25 мая

Обновлено в 14:47
Политика

Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев

Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено в 15:49
Политика

Лидер группы «Океан Эльзы» высказался о дебатах Порошенко и Зеленского

Ситуацию, связанную с подготовкой дебатов между участниками второго тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, прокомментировал лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
Обновлено в 16:27
Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

Обновлено в 11:10
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП с бензовозом и автобусом под Петербургом

Как 5 апреля сообщил ТАСС источник в экстренных службах, авария произошла на 20-м км трассы, столкнулись легковой автомобиль, бензовоз, «Газель» и рейсовый автобус № К565.
Обновлено в 11:51
Политика

Зеленский опубликовал результат анализа на наркотики с неверной датой

Кандидат в президенты Украины, лидер первого тура выборов Владимир Зеленский опубликовал результаты анализа крови, на которых датой сдачи значилось 2 апреля, хотя были сданы 5 апреля.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи

Обновлено в 14:31
Общество

В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права

Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
Обновлено в 07:32
Театры

Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации

В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес

Дмитрий Харатьян признался, что страдал алкогольной зависимостью

Обновлено в 12:36
Музыка

«Альянс» представил клип на культовую песню с 32-летним опозданием

В Сети появился клип на культовую песню "На заре" из репертуара советской рок-группы "Альянс".
Обновлено в 14:08
Здоровье

Российские подростки стали пить в два раза меньше

Российские подростки 15–17 лет стали меньше употреблять алкоголь.
Обновлено в 05:03
Футбол

Рамзан Кадыров объяснил появление флага Косово на стадионе «Ахмата»

Обновлено в 14:05
Политика

На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Авто

Назвали самые лучшие японские бюджетные кроссоверы с полным приводом

Обновлено в 00:26
Армия и оружие

Минобороны показало новую военную базу «Северный клевер» в Арктике

Российское Министерство обороны впервые показало журналистам военную базу «Северный клевер», расположенную в Арктике.
Обновлено в 12:44
Общество

Названы самые популярные имена для новорождённых в России

Обновлено в 00:32
Игры

Kotaku подтвердил, что следующая Assassin’s Creed будет о викингах

По словам Джейсона Шрайера, Kotaku получил информацию о скандинавском сеттинге следующей Assassin's Creed ещё несколько месяцев назад.
Обновлено в 13:11
Авто

Ferrari показала на видео новый суперкар F8 Tributo

Компания Ferrari презентовала проморолик, на котором показала технические способности нового суперкара F8 Tributo.
Обновлено в 11:28
Гаджеты

Bloomberg сообщил о планах Amazon выпустить конкурента AirPods

Amazon представит беспроводные наушники с доступом к голосовому помощнику Alexa, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 09:13
Общество

На юге Египта обнаружили гробницу эпохи Птолемеев

Гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н.э.) с хорошо сохранившимися настенными росписями и нетронутыми многочисленными мумиями животных обнаружена в провинции Сохаг на юге Египта.
Обновлено в 13:58
Общество

В Казани разгорается скандал вокруг детей в хиджабах

Обновлено в 15:26
Происшествия

В Тверском суде Москвы произошла массовая драка

В Тверском суде Москвы произошла драка с участием около 10 человек.
Обновлено в 08:31
Политика

Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту

Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.
Обновлено в 09:59
Политика

Тимошенко отказалась вести дебаты Порошенко и Зеленского

Обновлено в 11:50
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