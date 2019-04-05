Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллараГазета.Ru 06:15
Саудовская Аравия может отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если США примут антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), пишет Reuters. Он позволит американскому правительству подавать в суды антимонопольные иски против стран-членов ОПЕК.
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Армия и оружие
Ливийская армия начала наступление на Триполи
Обновлено в 09:00
Политика
Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов
Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна стала ведущей «Модного приговора»
Девушки не только отлично справились с поставленной перед ними задачей, но и в свойственной им манере смогли подогреть интерес публики к шоу и изрядно повеселить постоянных ведущих «Модного приговора» – Александра Васильева и Эвелину Хромченко.
Обновлено вчера в 07:08
Гаджеты
Поддельные iPhone помогли китайцам ограбить Apple на 1 млн долларов
Злоумышленники покупали в Китае старые смартфоны по 30 долларов и сдавали их в сервисные центры Apple, как не включающиеся.
Обновлено в 07:34
Авто
ЕК обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре
"Европейская комиссия проинформировала BMW, Daimler и VW (Volkswagen, Audi, Porsche) о своем предварительном мнении, что они нарушали антимонопольные правила ЕС с 2006 по 2014 год, вступив в сговор, чтобы ограничить конкуренцию в сфере разработки технологии по очистке выбросов бензиновых и дизельных легковых автомобилей", - говорится в релизе.
Обновлено в 07:54
Политика
Волкер сказал украинцам, за кого надо голосовать
Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер призвал украинцев проголосовать во втором туре выборов президента Украины за действующую главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 08:34
Политика
Эрдоган счёл предложение РФ по ракетам более выгодным
Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану предложение по ракетным комплексам от РФ понравилось больше, чем от США.
Обновлено в 09:05
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
Как только в России изменится политическая ситуация — а рано или поздно это произойдет, такова историческая логика, — люди, которые несут ответственность за расчеловечивающую пропаганду, окажутся под угрозой правового преследования.
Обновлено вчера в 06:57
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта
Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 07:35
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Энергетика
Белоруссия предлагает увеличить тариф на транзит российской нефти
Белоруссия предлагает «Транснефти» повысить тариф на транзит нефти.
Обновлено в 09:06
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Кино
В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»
В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
НАТО начинает учения в Черном море
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Общество
Остеопаты пожаловались Эрнсту на Малышеву
Обновлено 03 апреля в 17:54
Происшествия
Поезд в Польше протаранил машину скорой помощи
Жуткое дорожно-транспортное происшествие в Польше — двигавшийся на высокой скорости пассажирский поезд протаранил автомобиль скорой помощи, водитель которого пытался проскочить железнодорожный переезд несмотря на запрещающий сигнал.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Лолита впервые высказалась о новой молодой жене Цекало
Эпатажная исполнительница высказалась о своих многочисленных мужьях и прокомментировала новую женитьбу экс-супруга Александра Цекало.
Обновлено в 07:08
Авто
Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками
Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено вчера в 10:52
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Генпрокуратура Украины предъявила обвинение адвокату Вышинского
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение адвокату главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес
Жасмин хотела уйти от мужа из-за его ревности
Естественно, как отмечает Жасмин, ей хотелось бы больше времени проводить с семьей, но сложившуюся ситуацию она воспринимает как испытание на прочность семьи.
Обновлено в 03:56
Экономика
«Магнит» стал конкурентом Мордашова в борьбе за «Ленту»
Почему Мордашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.
Обновлено в 04:49
Интернет
Вести.net: Google официально представил русскоязычного «Ассистента»
Google представил своего голосового помощника Google Ассистента на русском языке.
Обновлено в 02:57
Хоккей
В Уфе проигравшие «Авангарду» игроки «Салавата Юлаева» устроили драку
В минувший четверг на «Уфа-Арене» состоялась четвертая встреча серии между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом».
Обновлено в 06:43