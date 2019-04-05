Энергетика

Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллараГазета.Ru 06:15

Саудовская Аравия может отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если США примут антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), пишет Reuters. Он позволит американскому правительству подавать в суды антимонопольные иски против стран-членов ОПЕК.
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Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара

Газета.Ru06:15

Саудовская Аравия пригрозила США отказаться от расчетов в долларах

Аргументы и Факты04:35

Эр-Рияд пригрозил отказаться от доллара, если США примут закон против ОПЕК

ФАН03:42

Саудовская Аравия может отказаться от доллара при торговле нефтью

Московский Комсомолец03:09

Reuters: Саудовская Аравия пригрозила США отказаться от расчетов в долларах

ТАСС02:49

Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара

REGNUM05:07

СМИ: Саудиты пригрозили отказаться от доллара при продаже нефти в случае принятия NOPEC

ПРАЙМ01:52
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Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
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Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов

Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
Обновлено в 08:30
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Девушки не только отлично справились с поставленной перед ними задачей, но и в свойственной им манере смогли подогреть интерес публики к шоу и изрядно повеселить постоянных ведущих «Модного приговора» – Александра Васильева и Эвелину Хромченко.
Обновлено вчера в 07:08
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Поддельные iPhone помогли китайцам ограбить Apple на 1 млн долларов

Злоумышленники покупали в Китае старые смартфоны по 30 долларов и сдавали их в сервисные центры Apple, как не включающиеся.
Обновлено в 07:34
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Пьяный посетитель кафе в Перми избил инвалида и его собаку-поводыря

Обновлено в 07:29
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ЕК обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре

"Европейская комиссия проинформировала BMW, Daimler и VW (Volkswagen, Audi, Porsche) о своем предварительном мнении, что они нарушали антимонопольные правила ЕС с 2006 по 2014 год, вступив в сговор, чтобы ограничить конкуренцию в сфере разработки технологии по очистке выбросов бензиновых и дизельных легковых автомобилей", - говорится в релизе.
Обновлено в 07:54
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Волкер сказал украинцам, за кого надо голосовать

Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер призвал украинцев проголосовать во втором туре выборов президента Украины за действующую главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 08:34
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СМИ: «Краснодар» предложил €9 млн за португальского футболиста «Морейренсе»

Обновлено в 08:07
Политика

Эрдоган счёл предложение РФ по ракетам более выгодным

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану предложение по ракетным комплексам от РФ понравилось больше, чем от США.
Обновлено в 09:05
Политика

Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения

Как только в России изменится политическая ситуация — а рано или поздно это произойдет, такова историческая логика, — люди, которые несут ответственность за расчеловечивающую пропаганду, окажутся под угрозой правового преследования.
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия

В Краснодаре задержали уродовавшую пациенток «доктора Франкенштейна»

Обновлено в 06:58
Экономика

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта

Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 07:35
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Энергетика

Белоруссия предлагает увеличить тариф на транзит российской нефти

Белоруссия предлагает «Транснефти» повысить тариф на транзит нефти.
Обновлено в 09:06
Политика

В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Кино

В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»

В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие

НАТО начинает учения в Черном море

Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес

Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок

Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
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Остеопаты пожаловались Эрнсту на Малышеву

Обновлено 03 апреля в 17:54
Происшествия

Поезд в Польше протаранил машину скорой помощи

Жуткое дорожно-транспортное происшествие в Польше — двигавшийся на высокой скорости пассажирский поезд протаранил автомобиль скорой помощи, водитель которого пытался проскочить железнодорожный переезд несмотря на запрещающий сигнал.
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Шоу-бизнес

Лолита впервые высказалась о новой молодой жене Цекало

Эпатажная исполнительница высказалась о своих многочисленных мужьях и прокомментировала новую женитьбу экс-супруга Александра Цекало.
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Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
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Генпрокуратура Украины предъявила обвинение адвокату Вышинского

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение адвокату главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому.
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Жасмин хотела уйти от мужа из-за его ревности

Естественно, как отмечает Жасмин, ей хотелось бы больше времени проводить с семьей, но сложившуюся ситуацию она воспринимает как испытание на прочность семьи.
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Экономика

«Магнит» стал конкурентом Мордашова в борьбе за «Ленту»

Почему Мордашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.
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Интернет

Вести.net: Google официально представил русскоязычного «Ассистента»

Google представил своего голосового помощника Google Ассистента на русском языке.
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В Уфе проигравшие «Авангарду» игроки «Салавата Юлаева» устроили драку

В минувший четверг на «Уфа-Арене» состоялась четвертая встреча серии между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом».
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