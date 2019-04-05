Энергетика

Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллараREGNUM вчера в 05:07

Агентство называет не очень высокими шансы на то, что будет принят антикартельный закон, который позволит правительству США судиться со странами ОПЕК. Но угроза саудовской стороны отказаться от доллара в нефтяных сделках говорит о недовольстве Эр-Рияда возможным вовлечением в антимонопольные тяжбы.
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Госдеп не стал комментировать планы Эр-Рияда отказаться от расчетов в долларах

ТАССвчера в 16:18

СМИ: Саудиты пригрозили отказаться от доллара при продаже нефти в случае принятия NOPEC

ПРАЙМвчера в 01:52

Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара

Газета.Ruвчера в 06:15

Саудовская Аравия пригрозила США отказаться от расчетов в долларах

Аргументы и Фактывчера в 04:35

Саудовская Аравия может отказаться от доллара при торговле нефтью

Московский Комсомолецвчера в 03:09

Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара

REGNUMвчера в 05:07

Эксперт объяснил, чем для Саудовской Аравии чреват отказ от доллара при торговле нефтью

ФАНвчера в 10:55
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Политика

Украина проиграла России транзитный спор в ВТО

Украина проиграла важный торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках.
Обновлено вчера в 04:12
Технологии

Более 70% россиян старше 55 лет пользуются Интернетом ежедневно

Опрос показал, что более 70% жителей России старше 55 лет ежедневно и несколько раз в течение дня пользуются Интернетом.
Обновлено вчера в 10:09
Экономика

«Магнит» раскрыл детали переговоров о покупке «Ленты»

В сообщении отмечалось, что после того, как «Севергрупп» Алексея Мордашова заключила соглашение о покупке акций «Ленты» у TPG Group и ЕБРР, «Лента» получила предложение от «Магнита» приобрести 100% «Ленты» за $1,8 млрд, однако «Магнит» не подтвердил свои намерения.
Обновлено вчера в 11:47
Хоккей

Панарин признан первой звездой дня НХЛ, Бобровский — третьей

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан главной звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:54
Общество

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Шоу-бизнес

Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой

Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.
Обновлено вчера в 08:44
Армия и оружие

Американский самолет провел разведку у берегов Крыма

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon в пятницу вечером провел разведку в районе Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено вчера в 23:23
Авто

Как Ford изменил российский авторынок и почему уходит именно сейчас

Более века назад, в 1907 году, в стране появились первые автомобили Ford, а вскоре в Москве даже открылось официальное представительство "Форд мотор компани".
Обновлено в 01:00
Экономика

Еврокомиссия оштрафовала BMW на €1 млрд

Немецкий автоконцерн BMW выплатит штраф на сумму более €1 млрд из-за обвинений со стороны Еврокомиссии (ЕК) в картельном сговоре.
Обновлено вчера в 17:16
Политика

Украинские СМИ узнали новые детали «выдачи российских паспортов» в ДНР

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя информацию о выдаче паспортов на территории республик Донбасса, заявил, что не хотел бы затрагивать эту тему "с учетом ситуации повышенного внимания к украинским выборам".
Обновлено вчера в 16:11
Энергетика

Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России

Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.
Обновлено вчера в 07:09
Общество

Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством

Обновлено вчера в 20:53
Политика

Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации»

Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 07:40
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено 04 апреля в 16:41
Происшествия

У близких Захарченко изъяли еще полмиллиарда рублей

Обновлено вчера в 12:31
Происшествия

Кокорин и Мамаев удивили своей реакцией на решение суда

3 апреля в ходе предварительного заседания суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до 25 сентября.
Обновлено 03 апреля в 14:11
Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Стриженова показала годовалого внука

Известная телеведущая и счастливая бабушка Екатерина Стриженова продемонстрировала на своей страничке в социальной сети фотографию подросшего внука.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи

Обновлено вчера в 14:31
Экономика

Минэкономразвития заявило о прохождении пика годовой инфляции

Если раньше ЦБ ожидал, что цены в 2019 году вырастут на 5–5,5%, теперь стал прогнозировать рост на 4,7–5,2%. Тогда же представители регулятора отметили, что, «по прогнозу Банка России, локальный пик годовой инфляции будет пройден в марте-апреле 2019 года».
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия

Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета

Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.
Обновлено вчера в 09:52
Здоровье

Медицинский городок с первой многопрофильной больницей и медколледжем построят в Ингушетии

Власти Ингушетии планируют создать в регионе медицинский городок, который будет состоять из первой в республике многопрофильной больницы и медицинского колледжа, сообщает в пятницу пресс-служба главы региона.
Обновлено вчера в 09:55
Армия и оружие

Польский генерал встревожил Совфед ядерным ударом по России

Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у НАТО всё ещё есть план на случай войны с Россией, предполагающий нанесение ядерного удара.
Обновлено 04 апреля в 04:59
Теннис

Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее

В четвертьфинале турнира Азаренко сыграет с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой.
Обновлено 04 апреля в 23:53
Гаджеты

Швейцарский стартап увеличит пробег электрокаров до 1000 километров

Обновлено вчера в 03:34
Наука

Названо количество отжиманий, которое полезно для сердца и сосудов

Ученые Гарварда вычислили количество отжиманий, которое позволяет значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Time поместил на обложку стоящего над земным шаром Путина

В прошлый раз Путина помещали на обложку Time год назад, в марте 2018 г. На ней российский президент изображен с короной на голове и подписью «Восходящий царь».
Обновлено вчера в 13:47
Авто

Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном

Флагманом линейки станет семиместный кроссовер GS8, который позиционируется как модель премиум-класса, минивэн GM8 и вседорожник GS5.
Обновлено вчера в 07:40
Здоровье

В Подмосковье откроют 4 новых сосудистых центра

В Московской области через 1,5-2 года создадут 4 новых сосудистых центра, сообщает областной Минздрав.
Обновлено вчера в 08:14
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено 04 апреля в 22:38
Политика

Обнародованы результаты анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.
Обновлено вчера в 03:27
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