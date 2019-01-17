Саудовская Аравия планирует начать поставки СПГ в 2020 годуРИА Новости вчера в 15:57

Saudi Aramco, государственная нефтяная компания Саудовской Аравии, может в 2020 году начать трейдинг сжиженного природного газа, заявил министр энергетики страны Халид аль-Фалих в ходе деловой миссии РФПИ в Саудовскую Аравию.

Саудовская Аравия планирует начать поставки СПГ в 2020 году

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