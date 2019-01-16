Саудовская Аравия планирует начать поставки СПГ в 2020 годуРИА Новости вчера в 15:57

Saudi Aramco, государственная нефтяная компания Саудовской Аравии, может в 2020 году начать трейдинг сжиженного природного газа, заявил министр энергетики страны Халид аль-Фалих в ходе деловой миссии РФПИ в Саудовскую Аравию.

Энергетика Энергетика Депутат Рады рассказал о 12-кратном повышении цен на газ для украинцев С первого января следующего года цена на газ для жителей Украины вырастет до 12 тысяч гривен за тысячу кубометров, что означает 12-кратный рост его стоимости по сравнению с 2013 годом, об этом в ходе заседания Верховной рады заявил депутат Александр Долженков, запись его выступления опубликована на YouTube-канале украинского парламента.

Энергетика Энергетика «Новатэк» отчитался об увеличении добычи и продажи газа «Новатэк» нарастил добычу природного газа в 2018 г. до 68,81 млрд куб. м, что на 8,5% превышает показатель предыдущего года, говорится в сообщении компании.

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Энергетика Энергетика Цены на бензин за год подскочили почти на 10% Весной прошлого года, цены на бензин резко подскочили почти на 4 рубля, что привело к массовым митингам и пикетам по всей стране.

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Энергетика Энергетика В Якутии ЖКХ отказывается от нефтяного топлива Чтобы уйти от закупок дорогого нефтяного топлива, ГУП ЖКХ займется реконструкцией и строительством новых угольных котельных с использованием местных энергоресурсов.

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