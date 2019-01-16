Энергетика
Саудовская Аравия планирует начать поставки СПГ в 2020 годуРИА Новости вчера в 15:57
Saudi Aramco, государственная нефтяная компания Саудовской Аравии, может в 2020 году начать трейдинг сжиженного природного газа, заявил министр энергетики страны Халид аль-Фалих в ходе деловой миссии РФПИ в Саудовскую Аравию.
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Энергетика
Депутат Рады рассказал о 12-кратном повышении цен на газ для украинцев
С первого января следующего года цена на газ для жителей Украины вырастет до 12 тысяч гривен за тысячу кубометров, что означает 12-кратный рост его стоимости по сравнению с 2013 годом, об этом в ходе заседания Верховной рады заявил депутат Александр Долженков, запись его выступления опубликована на YouTube-канале украинского парламента.
Обновлено вчера в 17:22
Энергетика
«Новатэк» отчитался об увеличении добычи и продажи газа
«Новатэк» нарастил добычу природного газа в 2018 г. до 68,81 млрд куб. м, что на 8,5% превышает показатель предыдущего года, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 10:03
Энергетика
Запасы нефти в США снизились на 2,7 млн баррелей
Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 11,9 млн баррелей в день, что на 200 тыс. баррелей больше по сравнению с прошлой неделей.
Обновлено вчера в 10:44
Энергетика
Цены на бензин за год подскочили почти на 10%
Весной прошлого года, цены на бензин резко подскочили почти на 4 рубля, что привело к массовым митингам и пикетам по всей стране.
Обновлено в 01:13
Энергетика
Ярославская область в 2018 году остановила рост долга за газ
Долг предприятий ЖКХ Ярославской области за газ (без учета «ТГК-2») в 2018 году впервые на несколько лет почти не увеличился и остался на уровне конца 2017 года.
Обновлено в 01:11
Энергетика
ФАС предлагает бизнесу субсидировать электроэнергию по единому тарифу
Новый принцип формирования ставки перекрестного субсидирования будет заложен в методику расчета цен на сетевые услуги территориальных сетевых организаций (ТСО), разрабатываемую Федеральной антимонопольной службой (ФАС).
Обновлено 15 января в 16:28
Энергетика
В Якутии ЖКХ отказывается от нефтяного топлива
Чтобы уйти от закупок дорогого нефтяного топлива, ГУП ЖКХ займется реконструкцией и строительством новых угольных котельных с использованием местных энергоресурсов.
Обновлено 15 января в 22:45
Энергетика
«Ачимгаз» сделал заказ «Уралхиммашу» на блочное оборудование
Свердловский завод «Уралхиммаш» получил заказ от компании «Ачимгаз», которая является совместным предприятием «Газпрома» и немецкой BASF/Wintershall.
Обновлено вчера в 18:33
Энергетика
Нефтяной рынок взял курс «только вверх»
Цены на нефть выросли 16 января в Азии, поскольку Китай принял новые меры для стимулирования своей экономики, поскольку он борется с угрозой эскалации торговой войны с США.
Обновлено вчера в 07:57
Энергетика
Министр: Нефть сделала Норвегию одной из самых богатых стран
«Настало время для размышлений о том, чего мы достигли за эти годы» - сказал министр нефти и энергетики Норвегии Kjell-Børge Freiberg, объявив о выдаче рекордного количества новых лицензий для работы на шельфе — 87.
Обновлено вчера в 03:11
Энергетика
Добыча каменного угля в Красноярском крае выросла на 22%
В 2018 г. добыча каменного энергетического угля в Красноярском крае увеличилась на 22%.
Обновлено 15 января в 09:19
Энергетика
Цены завышены: Бибилов поручил снизить стоимость ГСМ в Южной Осетии
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поручил снизить в республике цены на горюче-смазочные материалы.
Обновлено вчера в 07:23
Энергетика
Экспортная пошлина на нефть в России снизится с 1 февраля
Размер экспортной пошлины на нефть в РФ с 1 февраля 2019 г. понизится с до $80,7 за тонну.
Обновлено 15 января в 12:20
Энергетика
«Газпром нефть» вернется к вопросу покупки новых активов в Оренбуржье
Покупка нового актива создает предпосылки для формирования отдельного кластера нефтедобычи на юго-западе региона, заявляли в «Газпромнефть-Оренбурге».
Обновлено вчера в 04:40
Энергетика
Неверная диверсификация: «В России душат инвестиции в нефтегазовый сектор»
В правительстве неадекватно воспринимают идею диверсификации экономики: вместо того, чтобы развивать другие отрасли через сдерживание инвестиций в нефтегазовой, нужно стимулировать применение в добыче энергоносителей высоких технологий.
Обновлено вчера в 17:15