Политика

Саудовская Аравия отвергла данные из доклада ООН по убийству ХашкаджиРБК 11:58

19 июня спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар, представила 100-страничный доклад о расследовании убийства. В нем говорится, что саудовский журналист, колумнист The Washington Post Джамаль Хашкаджи стал жертвой «преднамеренной казни» со стороны властей Саудовской Аравии.
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Следствие ООН выявило главного подозреваемого по делу Хашогги

REGNUM11:31

Появились доказательства причастности саудовского принца к гибели Хашукджи

Газета.Ru08:08

Саудовская Аравия отреагировала на выводы ООН по убийству Хашукджи

RT на русском11:02

В Эр-Рияде заявили, что доклад спецдокладчика ООН по смерти Хашкаджи полон противоречий

ТАСС11:50

Эр-Рияд отверг попытки повлиять на дело Хашукджи

РИА Новости11:05

В ООН назвали виновных в убийстве саудовского журналиста в Турции

Известия06:58

ООН обвиняет Саудовскую Аравию в убийстве Хашогги

Вести.Ru06:42
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 13:09, Вашингтон
Политика

Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек

Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
Обновлено в 08:57
Наука

Следы первобытных людей обнаружили во Вьетнаме

Многочисленные следы первобытных людей, которые жили около 8−9 тыс. лет назад, находились на севере страны в национальном парке провинции Баккан.
Обновлено в 10:50
Происшествия

В Челябинской области заведено дело в связи с обращением к Путину

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» после обращения местных жителей на прямую линию к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 12:56
Политика

Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Экономика

Сбербанк начал доставлять посылки

Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок, сообщила РБК пресс-служба банка.
Обновлено в 09:47
Наука

Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США

Обновлено в 08:07
Общество

Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора

Обновлено вчера в 13:04
Политика

На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено в 07:37
Политика

Следственную группу по MH17 поставил в тупик неудобный вопрос из России

Большая часть пресс-конференции была посвящена «преступной группе» из четырех человек: докладчики из JIT демонстрировали прессе данные телефонных перехватов, полученные, скорее всего, через украинскую СБУ, которая имела летом 2014 года доступ к телефонной сети Донбасса.
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес

Ксения Собчак снова носит обручальное кольцо

Ошибки быть не может: кольцо, очень напоминающее обручальное, такое же, какое Ксения носила во время брака с Максимом Виторганом, было надето у нее на безымянном пальце правой руки.
Обновлено в 10:01
Общество

В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 17:46
Политика

Зеленский прокомментировал выводы следствия по MH17

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приветствует данные Объединенной следственной группы по расследованию крушения Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 12:53
Политика

Чубайс вспомнил анекдот в ответ на критику Лисина

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии основного акционера НЛМК Владимира Лисина (Forbes оценивает его состояние в $21,3 млрд) в свой адрес.
Обновлено в 12:31
Общество

Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор

Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.
Обновлено в 05:05
Футбол

Тульский «Арсенал» узнал возможных соперников в Лиге Европы

Первую игру туляки проведут дома, вторую – на выезде. Напомним, тульский «Арсенал» впервые в своей истории сыграет в еврокубках.
Обновлено в 09:37
Политика

Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы

В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Энергетика

В Дании ответили на обвинения в задержке «Северного потока – 2»

7 июня министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва не видит препятствий по выдаче Данией разрешения на строительство газопровода «Северный поток – 2», несмотря на усилия США по остановке проекта.
Обновлено в 10:07
Происшествия

В Москве задержали мужчину, стрелявшего по прохожим из окна квартиры

Несколько человек ранено на юге Москвы после того, как мужчина из окна жилого дома устроил стрельбу по прохожим из оружия.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Мужчин защитят от домашнего насилия в Германии

Власти Баварии и Северного Рейна-Вестфалии выпустили программу, которая призвана защитить мужчин от домашнего насилия.
Обновлено в 11:39
Происшествия

Представитель главы Дагестана прокомментировал дело против журналиста

Дагестанские издания «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» выйдут с одинаковыми первыми полосами — там будет написано «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев», пишет «Черновик».
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева затравили после годовщины смерти Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который являлся гражданским супругом ныне покойной Жанны Фриске, рассказал о травле в социальных сетях, разгоревшейся в связи с годовщиной смерти артистки.
Обновлено в 07:15
Происшествия

ФСБ арестовала главу Пушкинского района Евгения Жиркова

Силовики увели главу района Евгения Жиркова. Также сотрудники ФСБ изъяли документы.
Обновлено в 07:32
Здоровье

В Роскачестве рассказали, какие напитки нужно пить в жару

Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору напитков в жару. Они размещены на сайте организации.
Обновлено в 06:20
Политика

Саакашвили пробежал через работающие фонтаны в Одессе

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили пробежал через работающие фонтаны в Одессе.
Обновлено в 11:56
Наука

На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя

Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено в 04:56
Кино

В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»

Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Общество

В Японии запретили физическое наказание детей

Японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям.
Обновлено в 00:35
Политика

Крым уже технологически не сможет обрабатывать днепровскую воду

Крымские обслуживающие предприятия уже технологически не смогут обрабатывать воду из Днепра, которая ранее поставлялась по Северо-Крымскому каналу.
Обновлено в 05:23
Энергетика

Украина сделала России предложение по газу

Украинская компания «Нафтогаз» предложила «Газпрому» в случае, если стороны не смогут договориться о транзите газа через украинскую территорию после 2019 года, заключить контракт на «своп» сырья на границе.
Обновлено вчера в 10:07
Политика

Евросоюз продлит санкции против России

Главы государств-членов Евросоюза продлят экономические санкции против России еще на полгода.
Обновлено в 11:29
Гибель журналиста Джамаля ХашукджиБольше новостей по теме
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