Экономика
Саудовская Аравия окажет Палестине финансовую поддержкуREGNUM 07:03
Посол Саудовской Аравии в Египте и постоянный представитель Саудовской Аравии в Лиге арабских государств Усама бен Ахмед Нугали заявил, что Саудовская Аравия выделяет данный грант в рамках постоянной поддержки Палестины.
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Происшествия
NHK: прокуратура Японии планирует допросить жену Карлоса Гона
Ранее при повторном аресте экс-главы альянса Renault – Nissan – Mitsubishi правоохранители конфисковали у его супруги телефон и паспорт, хотя она не является подозреваемой Прокуратура Токио в ближайшее время может допросить жену бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлоса Гона, передает общественное телевидение страны NHK.
Обновлено в 23:09
Происшествия
Падение метеорита в небе над Красноярском попало на видео
Жители Красноярска наблюдали падение метеорита в небе над городом в субботу, 6 апреля, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 12:26
Общество
Захарова пожаловалась на слухи о пальто за 700 тысяч рублей
Обновлено в 13:10
Происшествия
Москвич купил две пачки сока за миллион рублей
Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников, купив две пачки сока за миллион рублей, передает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
Обновлено в 09:44
Политика
ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 11:08
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено в 20:41
Политика
Польша хочет получить от Германии $900 млрд репараций
Польша намерена получить от Германии $900 млрд репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, заявил депутат польского Сейма, член парламентской группы, занимающейся оценкой суммы компенсаций, Януш Шевчак.
Обновлено в 21:31
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии
Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено в 17:18
Политика
Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах
Британский принц Уильям в течение трех недель работал в MI5, MI6 и Центре правительственной связи (ЦПС), чтобы подробно ознакомиться с работой служб безопасности и разведки Соединенного Королевства.
Обновлено в 19:07
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес
Екатерина Вилкова показала архивные фото сына из роддома
Сегодня супруги отмечали пятилетие сына, но не показали ни одной фотографии с торжества.
Обновлено в 20:30
Политика
Губернатор Херсонской области уходит в отставку
Губернатор Херсонской области Андрей Гордеев решил уйти в отставку в связи с убийством местной активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян дважды переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном
Беременная Маргарита Симоньян раскроет пол будущего ребенка в шоу «Секрет на миллион»
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес
Принц Гарри проигнорировал бывших возлюбленных
Обновлено в 16:00
Авто
Продажи бюджетного компактвэна Renault Triber начнутся в июле
Как стало известно порталу Car.ru, компания Renault в июле этого года выведет на индийский рынок сверхбюджетный автомобиль.
Обновлено вчера в 02:19
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Хоккей
Ничушкин установил рекорд НХЛ - есть один негативный и один позитивный показатель
Нападающий «Далласа» Валерий Ничушкин стал обладателем уникального достижения в НХЛ: в регулярном чемпионате-2018/19 россиянин стал первым игроком в истории лиги, который не забросил ни одной шайбы и не набрал штрафных минут, проведя более 59 матчей (57).
Обновлено в 21:38
Происшествия
Грузовик сбил женщину с ребенком на «Скандинавии» в Ленобласти
В результате ДТП женщина погибла на месте, ребенок госпитализирован с травмами средней степени тяжести, сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 16:05
Футбол
Матч «Спартака» против ЦСКА закончился победой армейцев
Футбольный клуб ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби. Матч проходил в рамках 22-го тура чемпионата России.
Обновлено в 14:23
Происшествия
В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя
В ходе учений на авиабазе Леуварден, которые проходили 21 января, истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения после того, как подбил сам себя.
Обновлено в 11:51
Общество
Гороскоп на 7 апреля: к Скорпиону придет вдохновение, а Деве нужно побыть в тишине
Деве астролог рекомендует держать в узде свои эмоции. И вообще в этот день желательно отказаться от посещения многолюдных мест и покупок.
Обновлено в 09:59
Политика
G7 призвала Россию выполнить обязательства о ДРСМД
Главы МИД стран G7 в своем заявлении по итогам встречи во Франции призвали Россию выполнять обязательства по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 23:05
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019
Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Замминистра здравоохранения Якутии временно отстранили от должности
"Якутский городской суд принял решение отстранить замминистра здравоохранения Якутии Людмилу Вербицкую от занимаемой должности на время расследования уголовного дела", - рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 20:50
Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара
Обновлено в 11:13
Политика
Вооруженные люди попытались напасть на дом экс-президента Мексики
Группа вооруженных людей попыталась напасть на дом экс-президента Мексики Висенте Фокса, сообщил сам бывший глава государства.
Обновлено в 21:25