Энергетика

Саудовская Аравия обогнала Россию по поставкам нефти в Китай
Росбалт
08:05

В списке крупнейших поставщиков нефти в Китай сменился лидер, — впервые за последние полтора года Саудовская Аравия обошла Россию по этому показателю.
Росбалт08:05

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Россия в октябре опередила Саудовскую Аравию по среднесуточной добыче нефти

ТАСС08:08

Саудовская Аравия впервые за 1,5 года опередила РФ по поставкам нефти в Китай

ПРАЙМ06:32

Саудовская Аравия опередила Россию по поставкам нефти в Китай

Московский Комсомолец07:44

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Газета.Ru07:13

Саудовская Аравия впервые за 1,5 года опередила Россию по объемам экспорта нефти в КНР

РЖД-Партнер10:00

Саудовская Аравия обогнала Россию по поставкам нефти в Китай

Росбалт08:05
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Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 18:59, Ашберн
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Россия гарантировала поставки газа в Европу и без соглашения с Киевом

Россия готова обеспечить поставки газа по долгосрочным контрактам в Европу при любых обстоятельствах, и даже если не удастся достигнуть договоренностей по транзиту топлива через Украину.
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Террористы захватили правительственное здание в центре Кабула и удерживают заложников, 24 декабря передает агентство Associated Press.
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СМИ сообщили о гибели губернатора мексиканского штата в авиакатастрофе

Действующий губернатор штата Пуэбла в Мексике Марта Эрика Алонсо погибла в понедельник при катастрофе вертолета, сообщает канал Televisa.
Обновлено в 18:32
Энергетика

Стоимость нефти Brent упала более чем на 6%

Нефть WTI подешевела на 7,4% до $42,46 за баррель, впервые с лета прошлого года опустившись ниже отметки в $43.
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На сайте подземки представлены два типа указателей: световые и несветовые.
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Что касается решений, принятых местными судами, то они должны быть пересмотрены.
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«Известия»: Марию Бутину отказались освободить из тюремного изолятора

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В отношении Игоря Талькова-младшего — сына покойного певца Игоря Талькова — возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» (264.1 УК РФ), пишет 25 декабря РЕН ТВ со ссылкой на Telegram-канал.
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Российские фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная примут участие в съемках передачи Вечерний Ургант на Первом канале.
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Суд в США обязал КНДР выплатить семье умершего студента $501 млн

Американский суд предписал правительству КНДР выплатить компенсацию в размере $501 млн семье американского студента Отто Уормбиера, умершего вскоре после заключения в Северной Корее.
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Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо.
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