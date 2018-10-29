Происшествия

Саудовская Аравия назначила выплаты детям убитого журналиста ХашоггиНовые Известия 02:35

Дети убитого журналиста Джамаля Хашогги получили ежемесячные пятизначные выплаты. Кроме того, правительство Саудовской Аравии купила им дома за миллионы долларов в качестве компенсации, сообщила The Washington Post.
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Дети убитого журналиста Хашогги получат деньги и дома

News.ruвчера в 21:50

WP узнала о получении детьми Хашкаджи компенсации от саудовских властей

РБК00:19

Дети Джамаля Хашогги получили от властей Саудовской Аравии недвижимость и денежные выплаты в качестве компенсации

Эхо Москвы01:15

Дети журналиста Хашкаджи получили компенсацию после убийства отца

Интерфаксвчера в 21:55

WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии

RT на русском00:34

WP: Дети Хашкаджи получили от Саудовской Аравии дома и деньги

Российская газетавчера в 21:41

WP: дети Хашкаджи получают от властей Саудовской Аравии выплаты и недвижимость

ТАССвчера в 20:54
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