Политика

Саудовская Аравия и ОАЭ создадут совместную криптовалютуLife.ru вчера в 19:07

ОАЭ и Саудовская Аравия объявили о планах создать совместную криптовалюту. Об этом сообщает агентство WAM.
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с чего всё началось
Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия приняли решение создать совместную криптовалюту в рамках укрепления стратегического партнерства между странами, сообщило
 эмиратское информационное агентство WAM.
Ведомости03:23

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ОАЭ и Саудовская Аравия создадут криптовалюту

Коммерсантъ01:00

Саудовская Аравия и ОАЭ объявили о создании совместной криптовалюты

РБК00:09

ОАЭ и Саудовская Аравия планируют создать совместную криптовалюту

РИА Новостивчера в 14:15

ОАЭ и Саудовская Аравия планируют создать совместную криптовалюту

Известиявчера в 18:41

Совместную криптовалюту решили создать ОАЭ и Саудовская Аравия

Экономика сегоднявчера в 15:50

ОАЭ и Саудовская Аравия создадут совместную криптовалюту

News.ruвчера в 15:30

Саудовская Аравия и ОАЭ создадут совместную криптовалюту

Life.ruвчера в 19:07
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Общество

В Ташкенте обнаружен старинный клад на один миллион долларов

Обновлено в 04:16
Армия и оружие

Сирийские системы ПВО отразили израильскую атаку

Системы противовоздушной обороны Сирии отразили израильскую атаку на юге страны, заявил РИА Новости сирийский военный источник.
Обновлено в 06:14
Происшествия

В Москве в ходе конфликта в метро пострадали два человека

В Москве произошёл конфликт в вагоне поезда метрополитена, в результате которого два человека получили ножевые ранения.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия

На курорте в Италии погиб российский турист

Трагедия произошла на итальянском горнолыжном курорте Корвара.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Два человека погибли и еще 22 пострадали при пожаре в Куршевеле

Обновлено в 06:22
Кино

Удаленный фильм «Праздник» снова доступен на YouTube

Обновлено в 06:05
Происшествия

В Японии умер старейший мужчина в мире

Обновлено в 03:46
Происшествия

Полиция Британии побеседовала с принцем Филиппом из-за нарушения ПДД

В июле 2018 года сообщалось, что Rolls-Royce Phantom IV State Landaulette 1953 года выпуска, который принадлежал королеве Великобритании Елизавете II и её супругу герцогу Эдинбургскому Филиппу, выставлен на торги.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес

Популярный в прошлом певец Андрей Губин рассказал о своей болезни

Обновлено в 04:52
Общество

Россияне смогут наблюдать полное лунное затмение

Полную фазу лунного затмения, которое продлится чуть больше часа 21 января, смогут увидеть жители России в случае безоблачной погоды.
Обновлено 18 января в 08:14
Авто

Копия Hyundai Santa Fe за 900 тысяч рублей готовится к продажам

Новый серийный кроссовер Haima SG00 является копией обновленного Hyundai Santa Fe. Концепт новики показали еще прошлой весной.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия

В сирийском Африне произошла серия взрывов

Обновлено в 05:45
Политика

В Тернопольской области захватили храм общины УПЦ, пишут СМИ

В Тернопольской области "рейдеры" из "новой церкви" Украины захватили Свято-Троицкий храм канонической УПЦ, сообщается на сайте Союза украинских православных журналистов.
Обновлено в 06:18
Политика

В Москве начался митинг против передачи Курил Японии

На Суворовской площади в Москве начался митинг против возможной передачи Японии части Курильских островов.
Обновлено в 05:05
Политика

Захарова призвала Чубайса к ответу после слов о бедности россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к главе корпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу с просьбой объяснить его высказывание о бедности россиян.
Обновлено вчера в 13:35
Авто

Названы самые популярные автомобили Москвы в 2018 году

Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.
Обновлено вчера в 01:39
Происшествия

Жители Петербурга пожаловались на вонь

Обновлено в 05:19
Теннис

Шарапова проиграла на Australian Open

На главном турнире января Australian Open теннисистка не сумела пробиться в 1/4 финала.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие

Переданные Лаосом Т-34 встретили в Наро-Фоминске

30 танков Т-34, которые были переданы российским военным лаосской армией, прибыли в подмосковный Наро-Фоминск.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 76

Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 76, сообщает издание El Universal. Ранее сообщалось о 73 погибших и 76 раненых.
Обновлено в 01:26
Происшествия

На Ольхоне сгорело здание бывшего рыбного завода

На острове Ольхон в воскресенье сгорело здание бывшего рыбного завода площадью почти 2 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМЧС по Иркутской области Андрей Шутов.
Обновлено в 06:52
Происшествия

На акции памяти Маркелова и Бабуровой начались задержания

Обновлено (16.48): В Москве и Петербурге закончились акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.
Обновлено вчера в 07:51
Гаджеты

Три флагманских модели Samsung Galaxy S10 показали на изображении

Авторитетный инсайдер распространил в Сети одно изображение, на котором продемонстрированы все три модели флагманской линейки Samsung Galaxy S10.
Обновлено в 04:54
Кино

Фильм «Зеленая книга» получил главный приз Гильдии продюсеров США

Обновлено в 04:22
Политика

Защита Вышинского обжаловала решение о продлении ареста

Апелляция подана в Херсонский апелляционный суд. Ранее городской суд Херсона оставил Вышинского под стражей до 16 февраля.
Обновлено в 05:25
Интернет

Facebook начал секретную разработку приложения для мемов

Обновлено в 05:19
Транспорт

В РЖД начались продажи «невозвратных» билетов

С 20 января 2019 года Федеральная пассажирская компания, которая является дочерним предприятием РЖД, начнет продавать билеты по специальному «невозвратному» тарифу для проезда в вагонах купе и с местами для сидения в нерегулируемом сегменте.
Обновлено вчера в 17:04
Музыка

Милонов сходил на концерт группы «Гопота»

Обновлено в 04:22
Происшествия

Суд продлил срок задержания Насте Рыбке и Алексу Лесли на трое суток

Обновлено вчера в 11:14
Авто

Владелец LADA Vesta рассказал о затратах на ее содержание

Владелец LADA Vesta подсчитал затраты на содержание автомобиля, который считается в своем классе одним из наиболее экономичных.
Обновлено в 02:58
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