Политика

Саудовская Аравия и ОАЭ создадут криптовалютуРеальное время 02:36

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты объявили о создании совместной криптовалюты. Токен предназначен для коммерческих банков и центробанков двух стран.
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Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия приняли решение создать совместную криптовалюту в рамках укрепления стратегического партнерства между странами, сообщило
 эмиратское информационное агентство WAM.
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