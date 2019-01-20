Политика

Саудовская Аравия и ОАЭ объявили о создании совместной криптовалютыРБК 00:09

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о планах создания криптовалюты. Об этом сообщает эмиратское агентство WAM. Страны выдвинули такую инициативу на заседании исполнительного комитета совместного координационного совета, который прошел в Абу-Даби.
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с чего всё началось
Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия приняли решение создать совместную криптовалюту в рамках укрепления стратегического партнерства между странами, сообщило
 эмиратское информационное агентство WAM.
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