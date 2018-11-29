Армия и оружие

Саудиты согласовали с США условия покупки комплексов THAAD за $15 млрд
РБК
00:47

Власти Саудовской Аравии согласовали с Вашингтоном условия покупки противоракетных комплексов подвижного наземного базирования THAAD, выпуском которых занимается американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin.
РБК00:47

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Саудовская Аравия подписала соглашение с США о покупке THAAD, сообщили СМИ

РИА Новости02:50

Саудовская Аравия подписала соглашение о покупке у США системы ПРО на $15 млрд

Коммерсантъ02:49

США и Саудовская Аравия подписали соглашение о поставках Эр-Рияду противоракетной системы на 15 миллиардов долларов

Эхо Москвы02:32

Саудиты согласовали с США условия покупки комплексов THAAD за $15 млрд

РБК00:47

Саудовская Аравия согласовала закупку у США противоракетной системы THAAD на $15 млрд

Ведомостивчера в 23:25

Саудовская Аравия подписала соглашение о покупке у США THAAD на $15 млрд

ТАССвчера в 23:02

Саудовская Аравия подписала соглашение с США о покупке THAAD на $15 млрд

RT на русскомвчера в 22:55
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Армия и оружие

Россия, Турция и Иран осудили применение химоружия в Сирии

Россия, Турция и Иран осудили применение химоружия в Сирии и потребовали от Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проводить профессиональное расследование, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам 11-й международной встречи по Сирии в Астане.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие

Офицер ВСУ назвал «фейковой силой» российские ракетные комплексы «Бал»

Российские комплексы противокорабельной обороны (ПКО) "Бал", размещенные в Крыму, представляют собой "фейковую силу" - такое мнение выразил заместитель командира 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковник Александр Самарский в эфире телеканала "Прямий".
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

В Крыму внедряют новую систему охраны морских границ

В Крыму начинают использовать новую автоматизированную систему контроля за надводной обстановкой при охране морских границ «Рубеж».
Обновлено в 04:02
Армия и оружие

Пентагон станет крупнейшим покупателем AR-очков Microsoft

Пентагон же планирует — в случае, если все пойдет как задумано — закупить вдвое больше устройств, то есть ведомство может стать крупнейшим в истории HoloLens покупателем.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие

КНДР объявила об окончании разработок ядерного оружия

Северная Корея подтвердила, что завершение разработок ядерного оружия состоялось еще в прошлом году.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие

Минобороны поддержит съемки фильма о бриге «Меркурий»

Министерство обороны РФ поможет снять фильм о подвиге русских моряков брига "Меркурий" во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов, сообщил в четверг глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу на личном приеме граждан в Доме правительства.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Волкер: В США ничего не знают о размещении военной базы на Украине

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал сообщения прессы о переговорах Киева и Вашингтона относительно размещения американской военной базы на украинской территории.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие

РФ передала США новые данные по американским потерям во Второй мировой

Москва передала американским партнерам новые данные о потерях США во Второй мировой войне.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие

В США заявили об отсутствии планов размещать ядерные ракеты в Европе

«У США нет планов по размещению наземных ядерных ракет в Европе», — заявил Маркис.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие

Ракеты «Циркон» испытают на кораблях и подлодках в 2019 году

Испытания противокорабельных ракет "Циркон" начнутся в следующем году, передает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие

НАТО проводит в Эстонии крупные киберучения

НАТО проводит киберучения в Эстонии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию пресс-службы альянса.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

Вертолетный полк ЮВО получил ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор»

Первые учебно-тренировочные полеты на ударных вертолетах Ка-52 "Аллигатор" провел вертолетный полк Южного военного округа.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие

Япония перенесет учения палубной авиации на необитаемый остров

Власти Японии намерены перенести учения палубной авиации, базирующейся на авианосцах ВМС США, на необитаемый остров Магэ в юго-западной префектуре Кагосима.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие

Сирия: промышленная зона в Эль-Кунейтре будет создана за три года

Власти Сирии в течение трех лет намерены создать промышленную зону в провинции Эль-Кунейтра.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие

В преддверии нового учебного года в ВВО состоялась проверка готовности подразделений антитеррора

В преддверии начала нового учебного года в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, состоялись комплексные тренировки подразделений противодействия терроризму.
Обновлено в 01:10
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