Власти Саудовской Аравии согласовали с Вашингтоном условия покупки противоракетных комплексов подвижного наземного базирования THAAD, выпуском которых занимается американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin.

Саудиты согласовали с США условия покупки комплексов THAAD за $15 млрд

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