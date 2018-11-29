Армия и оружие
Саудиты согласовали с США условия покупки комплексов THAAD за $15 млрд
Саудиты согласовали с США условия покупки комплексов THAAD за $15 млрдРБК00:47
Власти Саудовской Аравии согласовали с Вашингтоном условия покупки противоракетных комплексов подвижного наземного базирования THAAD, выпуском которых занимается американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin.
РБК00:47
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Саудовская Аравия согласовала закупку у США противоракетной системы THAAD на $15 млрд
Ведомостивчера в 23:25
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 04:30, Ашберн
Армия и оружие
Россия, Турция и Иран осудили применение химоружия в Сирии
Россия, Турция и Иран осудили применение химоружия в Сирии и потребовали от Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проводить профессиональное расследование, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам 11-й международной встречи по Сирии в Астане.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
Офицер ВСУ назвал «фейковой силой» российские ракетные комплексы «Бал»
Российские комплексы противокорабельной обороны (ПКО) "Бал", размещенные в Крыму, представляют собой "фейковую силу" - такое мнение выразил заместитель командира 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковник Александр Самарский в эфире телеканала "Прямий".
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
В Крыму внедряют новую систему охраны морских границ
В Крыму начинают использовать новую автоматизированную систему контроля за надводной обстановкой при охране морских границ «Рубеж».
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
Пентагон станет крупнейшим покупателем AR-очков Microsoft
Пентагон же планирует — в случае, если все пойдет как задумано — закупить вдвое больше устройств, то есть ведомство может стать крупнейшим в истории HoloLens покупателем.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
КНДР объявила об окончании разработок ядерного оружия
Северная Корея подтвердила, что завершение разработок ядерного оружия состоялось еще в прошлом году.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
Минобороны поддержит съемки фильма о бриге «Меркурий»
Министерство обороны РФ поможет снять фильм о подвиге русских моряков брига "Меркурий" во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов, сообщил в четверг глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу на личном приеме граждан в Доме правительства.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Волкер: В США ничего не знают о размещении военной базы на Украине
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал сообщения прессы о переговорах Киева и Вашингтона относительно размещения американской военной базы на украинской территории.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
РФ передала США новые данные по американским потерям во Второй мировой
Москва передала американским партнерам новые данные о потерях США во Второй мировой войне.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
В США заявили об отсутствии планов размещать ядерные ракеты в Европе
«У США нет планов по размещению наземных ядерных ракет в Европе», — заявил Маркис.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
Ракеты «Циркон» испытают на кораблях и подлодках в 2019 году
Испытания противокорабельных ракет "Циркон" начнутся в следующем году, передает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
НАТО проводит в Эстонии крупные киберучения
НАТО проводит киберучения в Эстонии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию пресс-службы альянса.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
Вертолетный полк ЮВО получил ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор»
Первые учебно-тренировочные полеты на ударных вертолетах Ка-52 "Аллигатор" провел вертолетный полк Южного военного округа.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Япония перенесет учения палубной авиации на необитаемый остров
Власти Японии намерены перенести учения палубной авиации, базирующейся на авианосцах ВМС США, на необитаемый остров Магэ в юго-западной префектуре Кагосима.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
Сирия: промышленная зона в Эль-Кунейтре будет создана за три года
Власти Сирии в течение трех лет намерены создать промышленную зону в провинции Эль-Кунейтра.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
В преддверии нового учебного года в ВВО состоялась проверка готовности подразделений антитеррора
В преддверии начала нового учебного года в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, состоялись комплексные тренировки подразделений противодействия терроризму.
Обновлено в 01:10