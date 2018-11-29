В октябре Госдепартамент США одобрил продажу Саудовской Аравии комплексов THAAD. Как отметили в Министерстве обороны США, стоимость контракта составит $15 млрд. В этой сумме учтены затраты на сервисное обслуживание, поставку запчастей и оборудования.

Саудиты согласовали с США условия покупки комплексов THAAD за $15 млрд

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