Экономика
Saudi Aramco выкупит долю Shell в НПЗ в Эль-Джубайле за $631 млнТАСС 08:02
Saudi Aramco выкупит полную долю (50%) англо-голландской Shell в совместном предприятии Sasref в городе Эль-Джубайле за $631 млн. Об этом говорится в сообщении государственной компании королевства.
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Религия
Для православных христиан наступило Вербное воскресенье
Православный праздник Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье отмечают верующие в России и других странах 21 апреля.
Обновлено вчера в 21:37
Политика
Зеленский нарушил закон во время голосования
Обновлено в 06:27
Спорт
Видео выступления Загитовой на шоу Тутберидзе опубликовано в сети
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Краснодаре, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:34
Энергетика
Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти
Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек
Число погибших от взрывов на Шри-Ланке достигло 207 человек, сообщает Reuters со ссылкой на данные официального представителя полиции.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Яковлева рассказала НТВ, как стала жертвой группового изнасилования
Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел около 30 лет назад.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео
На видео попали столкновения между грузинской полицией и чеченским населением Панкисского ущелья.
Обновлено в 07:56
Происшествия
На западе Москвы столкнулись два грузовика и легковушка
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Ожесточенные бои начались в районе аэропорта Триполи
Обновлено вчера в 17:34
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес
Двухлетний сын Ксении Собчак начал изучать китайский язык
«Психологами доказано — чем раньше ребенок начинает изучать иностранные языки, тем легче усваивает, а главное это очень развивает мышление и кругозор.», - такой комментарий оставила Собчак под видео.
Обновлено в 07:39
Политика
Невестка Порошенко обвинила жену Зеленского в лицемерии
Обновлено в 05:50
Происшествия
Поступило сообщение о минировании нескольких объектов в Харькове
Информация о закладке взрывчатки в международном аэропорту, бизнес-отеле на проспекте Независимости, торговых центрах по улице Сумской и Героев Труда поступила в полицию 21 апреля около 13.00, — говорится в сообщении службы областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 07:20
Наука
Создан экологически чистый материал для замены охлаждающих газов
Обновлено 18 апреля в 08:02
Общество
Писателя Дмитрия Быкова перевели на самостоятельное дыхание
«Переведен на самостоятельное дыхание», — говорится в записи Лукьяновой.
Обновлено в 07:47
Кино
Мэрия Ярославля наказала рублем киноклуб «Нефть»
Фото: Илья Бесхлебный В разговоре с изданием «Собака.ru» Андрей Алексеев подтвердил, что связывает увеличение финансовой нагрузки с демонстрацией документального фильма «Мы объявляем вам Весну!» – о ярких для Ярославля культурных и общественно-политических событиях 1990-х и 2010-х годов.
Обновлено вчера в 17:57
Религия
Патриарх Кирилл: учёные никогда не объяснят появление Вселенной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя сказал, что зарождение Вселенной навсегда останется для учёных божественным актом, который они не в силах будут объяснить.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области
Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Наука
Чай и кофе могут продлевать жизнь женщинам с диабетом
Страдающие диабетом женщины, которые регулярно употребляют напитки с кофеином (чай и кофе), живут дольше те, кто воздерживается от таких напитков, - это показало исследование португальских ученых.
Обновлено вчера в 09:15
Культура
Андрей Норкин назвал причину «исчезновения» из студии НТВ
Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал «исчезновение» из студии во время передачи «Место встречи» 2 апреля.
Обновлено вчера в 10:15
Гаджеты
Как меняется популярность 2G, 3G и 4G на фоне внедрения 5G
Авторы использовали относительную популярность телефонов с поддержкой 2G, 3G и 4G, чтобы оценить степень внедрения и использования.
Обновлено в 05:31
Авто
Китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F добрался до дилеров
Китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F в ближайшее время поступит в продажу на китайском автомобильном рынке.
Обновлено в 06:22
Общество
ЦОДД до конца месяца приведет в порядок 40 тыс. светофоров
Обновлено вчера в 08:53
Авто
На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Лавров высказался о новой провокации в Керченском проливе
Сергей Лавров предположил, что новая провокация в Керченском проливе снова может обернуться санкциями.
Обновлено в 06:26
Авто
Renault Logan в марте стал бестселлером марки в России
Обновлено вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
Водитель Lexus сбил инспектора ДПС в Ленинградской области
"По предварительной информации, на 68-м км автодороги Санкт-Петербург - Псков водитель не справился с управлением и сбил сотрудника ДПС, который находился на краю проезжей части и оформлял документы на ранее остановленного водителя другого транспортного средства", - сказали в управлении.
Обновлено в 06:28