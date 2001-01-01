Saudi Aramco выкупит долю Shell в НПЗ в Эль-Джубайле за $631 млнТАСС 08:02

Saudi Aramco выкупит полную долю (50%) англо-голландской Shell в совместном предприятии Sasref в городе Эль-Джубайле за $631 млн. Об этом говорится в сообщении государственной компании королевства.

Saudi Aramco выкупит долю Shell в НПЗ в Эль-Джубайле за $631 млн

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